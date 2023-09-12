 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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По всему Казахстану неумолимо растет "уровень бедности"
15:09 13.09.2023

Уровень бедности сильно увеличился в Казахстане

Уровень бедности в Казахстане значительно вырос во втором квартале 2023 года. В зависимости от региона он отличается. Где проживает больше всего малообеспеченных семей, узнали журналисты NUR.KZ. По результатам выборочного обследования домашних хозяйств, которое провели аналитики Бюро национальной статистики, выяснилось, что во втором квартале 2023 года, уровень бедности в стране установился в районе 5,1%. Это значительно больше прошлого показателя. Напомним, в первом квартале он составлял 4,8%. Уровень бедности между тем равен доле населения, имеющего доходы, использованные на потребление, ниже прожиточного минимума на душу населения, который во II квартале 2023 года в среднем за месяц по стране составил 47 884 тенге.



Данный показатель при этом варьируется в зависимости от места проживания. Так, в городах доля бедного населения в среднем составила 3,9%, тогда как в сельской местности – 7,2%. В разрезе регионов самый высокий уровень бедности был зафиксирован в Туркестанской области – сразу 9,7%. В список антилидеров также вошли области Жетісу (7,7%), Абай (7,6%) и Мангистауская область (6,6%), которая занимает второе место по уровню зарплат в Казахстане. Астана отличилась самым низким уровнем бедности – всего 2,5%. В Алматы этот показатель составил 4,5%, а в Шымкенте – 6,4%.

Стоит отметить, что на риск бедности сильное влияние оказывает и размер домашнего хозяйства. Среди больших семей гораздо больше бедных. Так, например, среди домашних хозяйств, состоящих из 5 и более лиц, уровень бедности по итогам второго квартала 2023 года составил 9,2% – это выше среднего показателя почти в 2 раза. У семей, состоящих из 4 человек, уровень бедности составил 2,8%, у домохозяйств из 3 человек – 1,4%, а среди семей, состоящих из двух человек – всего 0,5%. Среди одиноких казахстанцев уровень бедности составил лишь 0,2%.

Таким образом, можно отметить, что во втором квартале 2023 года до сих пор сохраняется значительная дифференциация доходов населения по месту проживания и размерам домохозяйств. Напомним, малообеспеченными семьями, нуждающимися в адресной социальной помощи (АСП), признаются те, чей среднедушевой доход на каждого члена не превышает 70% от регионального прожиточного минимума.

Источник - nur.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694606940


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