По всему Казахстану неумолимо растет "уровень бедности"

15:09 13.09.2023

Уровень бедности сильно увеличился в Казахстане



Уровень бедности в Казахстане значительно вырос во втором квартале 2023 года. В зависимости от региона он отличается. Где проживает больше всего малообеспеченных семей, узнали журналисты NUR.KZ. По результатам выборочного обследования домашних хозяйств, которое провели аналитики Бюро национальной статистики, выяснилось, что во втором квартале 2023 года, уровень бедности в стране установился в районе 5,1%. Это значительно больше прошлого показателя. Напомним, в первом квартале он составлял 4,8%. Уровень бедности между тем равен доле населения, имеющего доходы, использованные на потребление, ниже прожиточного минимума на душу населения, который во II квартале 2023 года в среднем за месяц по стране составил 47 884 тенге.



