В Узбекистан из США прибыли 25 учителей английского языка для работы в школах и вузах

15:15 13.09.2023

В Узбекистан из США прибыли 25 преподавателей английского языка. Они будут работать со старшеклассниками и студентами, чтобы повысить их уровень владения самым популярным языком в мире.



