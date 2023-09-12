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В Узбекистан из США прибыли 25 учителей английского языка для работы в школах и вузах
15:15 13.09.2023

В Узбекистан из США прибыли 25 преподавателей английского языка. Они будут работать со старшеклассниками и студентами, чтобы повысить их уровень владения самым популярным языком в мире.



Как сообщили в посольстве США в Узбекистане, прибывшие преподаватели представляют различные штаты – от Калифорнии до Флориды. Они разъедутся по 11 регионам Узбекистана, где займутся выполнением 10-месячных программ преподавания и профессионального развития. Преподаватели также будут выступать в качестве культурных послов США.

В состав группы входят:

- 8 стипендиатов английского языка (EL Fellows) - опытных специалистов в области преподавания (TESOL). Они имеют степень магистра в области TESOL или смежной области и, в среднем, десятилетний опыт преподавания. Стипендиаты займутся повышением возможностей преподавания английского языка в узбекистанских вузах;

- 17 ассистентов учителей английского языка - начинающих инструкторов. Наряду с местными преподавателями они будут обучать языку учеников 10-11 классов и студентов вузов.

Кроме того, 15 преподавателей являются участниками программы Фулбрайта по английскому языку (ETA) Государственного департамента США, еще двое - выпускники ETA.

- Программы обучения английскому языку с привлечением специалистов из США были запущены в Узбекистане в 2019 году усилиями посольства Соединенных Штатов, министерств дошкольного, школьного и высшего образования Узбекистана, а также Министерства иностранных дел республики.

"Эти программы являются лишь частью обширной программы правительства США по улучшению преподавания и изучения английского языка в Узбекистане, - отметили в пресс-службе американского посольства. - С 2018 года правительство США инвестировало более $28 млн в преподавание и изучение английского языка в Узбекистане в соответствии с реформаторскими усилиями президента Мирзиеева, направленными на содействие изучению английского языка и долгосрочному экономическому росту".

Выделенные средства были использованы на приобретение высококачественных учебников английского языка для более чем 10 тысяч школ по всей стране и профессиональное развитие 15 тысяч учителей английского языка в средних школах, добавили в дипмиссии.

- Минувшим летом в рамках программы English-Speaking Nation: English Summer Excellence Training (ESN: ESET) в Узбекистан из США приезжали 40 специалистов по преподаванию английского языка. С 19 июня по 8 июля они провели 120-часовую программу обучения английскому языку для 520 преподавателей-"англичан" средних школ Узбекистана. Задача программы - помочь узбекским учителям усовершенствовать свои навыки общения, письма, аудирования и преподавания английского языка.

Источник - fergana
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