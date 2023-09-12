"Раньше на целое поколение". Китайцы победили немцев на их родном автосалоне

15:17 13.09.2023

Легендарные авто из Германии пасуют перед натиском Поднебесной



Дмитрий Капустин



Мюнхенский автосалон оказался абсолютным триумфом китайских автомобилей. Журналисты и эксперты Европы констатируют: китайский автопром впервые в истории обошел немецкий по уровню инноваций.



Немецкая Business Daily сообщила, что на Мюнхенском международном автосалоне никогда не было так много китайских авто. Suddeutsche Zeitung с удивлением обнаружила, что Германия больше не демонстрирует передовое преимущество на этой выставке, как раньше.



Промышленный сектор Германии находится под огромным экономическим давлением. правда, это касается всех традиционных производителей автомобилей. Будь то Ford в Соединенных Штатах, Toyota в Японии или Renault во Франции, все они выглядят старыми по сравнению с Voyah или BYD.



Эти новые конкуренты непосредственно вышли на рынок электромобилей. У них нет наследия "топливных двигателей" в виде гигантских устаревших заводов, и им не нужно трансформироваться под новые реалии, пишет Suddeutsche Zeitung.



Stuttgarter Nachrichten жалуются: даже сегодня доля немцев в продажах электромобилей в Китае по-прежнему незначительна. До сих пор у Германии нет сил, чтобы бороться с китайскими производителями. Китайские автозаводы эту уверенность и маркетинговую агрессивность привезли и в Европу, где на Мюнхенском автосалоне BYD просто солировал.



Лейпцигская Volksdeutsche Zeitung пишет, что многие десятилетия немецкий автопром просто двигался в неверном направлении. Он совершенствовал, доводя до идеала, технологии, которые сейчас просто признаны устаревшими. Например, создана потрясающая топливная форсунка, которая электродвигателю вообще не нужна. Германия (как и другие европейские страны) просто оказались не способны увидеть наступление будущего, пишет Volksdeutsche Zeitung. А вот китайцы смогли.



Каждый седьмой электромобиль в Европе - китайский



Высокопоставленные руководители европейских автозаводов не скрывают: с Китаем им конкурировать почти нереально, они не могут запустить более дешевые и рентабельные модели. Так, в кулуарах автосалона гендиректор французского Renault Лука де Мео заявил в интервью агентству Reuters: "Китайцы пришли на рынок электромобилей на целое поколение раньше нас".



Де Майо сказал, что, поскольку французская автомобильная компания реагирует на ценовую войну с китайскими электромобилями, Renault R5 EV, выпущенный в следующем году, будет на 25−30% дешевле моделей Scenic и Megane.



Правда, к тому времени и китайские производители также сумеют снизить цены на новые модели. Тем более, что BYD, NIO Motors, Xiaopeng Motors и другие китайские производители электромобилей ориентируются на европейский рынок.



Агентство Reuters отметило, что с января по июль 2023 года в Европе продано около 820 электромобилей из Китая - это на 55% больше, чем было годом ранее. Доля китайских электромобилей в Европе уже достигла 13%.



Xiaopeng планирует в следующем году освоить еще больше европейских рынков, а HangZhou в ближайшие два года выпустит пять моделей на зарубежных рынках, включая Европу.



По данным консалтингового агентства автомобильной промышленности Inovev, 8% новых электромобилей, проданных в Европе в этом году, - китайские бренды, по сравнению с 4% в 2021 году и 6% в 2022 году.



41% экспонентов Мюнхенского автосалона в этом году прибыли из Азии, а число китайских компаний-участниц удвоилось. Помимо BYD, Xiaopeng и других производителей автомобилей, в Мюнхене также впервые был Ningde Times, производитель аккумуляторов для электромобилей.



Старый свет сдулся, Китай снова стал мировым технологическим лидером



Европейские эксперты признают очевидное: эпоха многовекового доминирования Старого света закончилась. И в автопроме это заметно особенно. Дэниел Роеска, старший аналитик Bernstein Research говорит, что к 2035 году европейские власти вводят жесткие ограничения для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Однако европейские производители так и не сумели создать никаких подходящих автобрендов, которые бы заменили уходящие с рынка.



В докладе, опубликованном Bernstein Research, предупреждалось, что, если автопроизводители Китая выйдут на европейский рынок нынешними темпами, существующие компании могут потерять 5% своей доли рынка к 2030 году. Китайцы бренды могут занять до 20% рынка. И это без агрессивного маркетинга.



Питер Ричардсон, вице-президент по техническим исследованиям в исследовательской организации Counterpoint, напоминает: китайцы пока не вкладывают огромные средства в раскрутку своих брендов. Однако если это произойдет, то конкурировать с ними европейцам будет невозможно. Так, еще 30 лет назад Kia и Hyundai были абсолютно неизвестны в Европе, как, например, BYD или Exeed - сейчас



Хильдегард Мюллер, президент Немецкой ассоциации автомобильной промышленности угрюмо признает: "Да, мы потеряли конкурентоспособность. Германия, конечно, может наращивать инвестиции в создание новых электромобилей, но инициатива уже потеряна.



Jato Dynamics, институт исследований автомобильного рынка, отметил, что в первой половине 2022 года каждый электромобиль в Китае уже стоил в среднем менее $34 тысяч. В то время как в Европе - около $59 тысяч. Этот разрыв хоть и сократится, но никогда не уменьшится, что будет делать китайские машины всегда более конкурентоспособными.