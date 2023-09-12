Эскалация ударов по Севастополю - следствие беззубой стратегии рос-руководства

15:18 13.09.2023 Новые данные об ударе по Севастополю. Британский след. Ликование в Киеве



Анатолий Лапин



Удар ВСУ по Севморзаводу осуществлялся при поддержке НАТО, в частности Великобритании.



Об этом в своем блоге пишет первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"Есть основания полагать, что за сегодняшними атаками на Севастополь стоят британские спецслужбы. В результате десяти ракетных ударов ВСУ по морскому заводу пострадали 24 человека, получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте. Это очередной теракт, разработанный англосаксами и реализованный укронацистскими силами.



Великобритания и Украина – мозг, раздающий указания и дающий импульс для совершения действий. Мозг должен быть разрушен", – пишет Луговой.



Телеграм-канал "Военный обозреватель" отмечает, что в результате ударов погибли двое сотрудников предприятия, а серьезные повреждения получили подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск", которые находились в доках на ремонте.



По информации специализирующегося на морской тематике канала Battle Sailor, атака была комбинированной:



"Удар по Севастополю нанесен с помощью ракет M270 MLRS (наземный комплекс). И Storm Shadow (воздух-земля) с территории Николаевской области. Одновременно по отряду кораблей ЧФ в море была попытка нанесения удара в море при помощи БЭКов, запущенных с Одессы… Пацаны из ПВО молодцы, но они не всесильны. Предварительно, сильно поврежден бдк "Минск", находящийся в доке. К сожалению, есть потери среди военморов".



Военный эксперт Владислав Шурыгин отмечает, что во время атаки ВСУ перегрузили средства ПВО, отвечающие за безопасность сектора возле завода. Он также подчеркнул, что за спиной Украины в этом ударе стоял блок НАТО.



"Сегодняшний удар не мог не пройти без участия средств разведки НАТО, которые "нащупали" наиболее перспективное для удара "окно" прорыва. И эффективность ПВО, прикрывавшей севастопольскую бухту, на уровне 70% нельзя назвать удовлетворительной. 30% прорвавшихся к целям ракет – недопустимо высокий процент, фактически гарантирующий противнику успех удара.



Несколько странно, что для отражения налетов вообще не используются истребители и, особенно, истребители МиГ-31, специально "заточенные" под перехват крылатых ракет противника.



Мы воюем с умным и расчетливым врагом, который постоянно ищет новые объекты для ударов и способы прорвать нашу оборону своими средствами воздушного и морского нападения", – считает Шурыгин.



Волонтер Алексей Живов в своем блоге отмечает, что атаки на Крым и Севастополь – это прямое следствие отказа от операции по освобождению Одессы и Николаева.



"Таких ударных средств Украина не делает - ракеты, должно быть, иностранные. Тут пахнет прямым вмешательством в конфликт стран НАТО. Удар нанесен по кораблям Черноморского флота и верфям, где их ремонтируют. Можно ли считать такую атаку приглашением к войне с большей географией более тяжелыми средствами? В общем, нам еще будет долго "икаться" отказ от военного решения по Одессе и Николаеву", – подчеркивает Живов.



Уроженец Севастополя, писатель Платон Беседин считает, что сегодняшний удар – это новый этап войны для Севастополя, куда "прилететь" теперь может в любое место.



Похожее мнение и у севастопольского общественника Всеволода Радченко, который считает, что крымчане должны привыкать к систематическим ударам ВСУ, как к этому привыкли жители Донбасса.



Достойным ответом на сегодняшнюю атаку Севастополя, по мнению доктора политических наук Игоря Скурлатова может быть только уничтожение украинских органов власти.



"Ждем выполнения обещаний нашего министра обороны по немедленному удару возмездия в случае обстрела Крыма ракетами. Только просьба палить не по пустырям Киева или по дунайским арочным складам, где, возможно, находится зерно, а по Банковой, плиз. Иначе народ не поймет. Теперь уж точно.



За кого и за что мы воюем в СВО? Скоро у хохлов появятся дальнобойные ракеты, которые будут бомбить Москву вместо маломощных дронов. Какое будет тогда решение? Переносить столичные учреждения власти за Урал, например, в Магадан или на Чукотку лишь бы сохранить спокойный сон киевских ублюдков?



Просыпайтесь, стратеги. Путин рекомендовал воевать "по-настоящему". Пора. Жахните Искандерами по логову врага, чтобы ужас объял необандеровщину. Хватит уже гуманничать", – призывает Скурлатов.



В свою очередь крымский общественник Сергей Веселовский призывает:



"В полный рост встает вопрос: "Как, не применяя ТЯО против стран -поставщиков смерти, напугать их до колик?". Над ответом прямо сейчас думают и работают в МИД и МО РФ. Очень надеюсь, мы его получим".



Политолог и бывший сотрудник правительства Севастополя Андрей Перла требует решить вопрос с Украиной радикально.



"За живую силу противника стоит считать всех, кто голосовал за нынешние власти Украины и поддерживает их сейчас. Пусть еще скорее бегут от мобилизации в Европу. Или пусть умирают под развалинами своих домов и рабочих мест", – требует Перла.



Ожидаемо злорадствует, упиваясь безнаказанностью, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.



"Мы вернемся. Выгоним всех, кто незаконно туда приехал. Установим наш флаг. И наконец-то вычистим этот город от позорного пребывания русского флота и армии. Город, который Россия постоянно сдает, проигрывает и не может им овладеть. Севастополь станет нашим символом славы", – грозит Гончаренко.



Военкор Александр Сладков предполагает, что Россию провоцируют на преждевременное начало наступления.



"Киев теперь нас зовет в наступление. А нам рано. Мы жаждем крови, и кровь противника течет рекой на всех местах его наступательной активности… Видимо, Киев считает, что в будущей активизации России на поле боя серьезную роль должен сыграть ЧФ. Надеюсь, так и будет. Удар был ожидаем. На войне, как на войне. Пострадавшим здоровья", – заключил Сладков.



Политолог Алексей Пилько считает, что последняя атака на Севастополь стала возможной по двум причинам.



"Во-первых, Россия никак не отвечает на повышение уровня эскалации со стороны НАТО (по Крыму наносят удары оружием стран альянса, разведку осуществляют они же). А во-вторых, сейчас мы испытываем на себе последствия недооценки беспилотных летательных аппаратов как средства мониторинга театра военных действий.



Как говорится, привет всем тем, кто говорил, что тяжелые разведывательно-ударные беспилотники представляют собой мишень для ПВО и РЭБ. Нет, они являются основой разведывательно-ударного контура, который должен работать круглосуточно и с многократным дублированием. Современная война – это когда "туман войны", – пишет Пилько. Источник - politnavigator.net

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