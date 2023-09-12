России необходимо срочно и полностью прекратить экспорт нефти.., - министр Патрушев

00:01 14.09.2023

Прекращение экспорта нефтепродуктов из России...

предложение министра Патрушева привело к ощутимому всплеску цен на мировом рынке "черного золота"



Предложение министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева срочно и полностью прекратить экспорт нефтепродуктов из России для преодоления их дефицита, угрожающего уборке урожая, а также проведению других необходимых сельхозработ, наряду с дополнительными сокращениями квот нефтедобычи в рамках ОПЕК+, прежде всего со стороны Саудовской Аравии и России, привело к ощутимому всплеску цен на мировом рынке "черного золота", что должно привести к дальнейшему росту нефтегазовых доходов и снижению дефицита российского федерального бюджета по итогам 2023 года, сообщили из Роттердама…



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