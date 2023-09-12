 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 14.09.2023
00:42  Улыбаясь России, Пекин закручивает гайки внутри страны, - В.Скосырев
00:01  России необходимо срочно и полностью прекратить экспорт нефти.., - министр Патрушев
Среда, 13.09.2023
15:21  Переименование Индии - символический знак смены эпох
15:18  Эскалация ударов по Севастополю - следствие беззубой стратегии рос-руководства
15:17  "Раньше на целое поколение". Китайцы победили немцев на их родном автосалоне
15:15  В Узбекистан из США прибыли 25 учителей английского языка для работы в школах и вузах
15:09  По всему Казахстану неумолимо растет "уровень бедности"

15:08  В ожидании чего-то большего. Итоги Восточного экономического форума
15:05  Две российские чемпионки по конькобежному спорту перешли в сборную Казахстана
15:03  Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный
15:02  Хорошими делами - прославиться нельзя... Чем занимается в РосСенате мадам Собчак-Нарусова?
14:42  От имени поколения Омара Хайяма. Ход за вами, люди третьего тысячелетия, - Георгий Малинецкий
14:39  К осознанию исторического единства народов Центральной Азии
14:35  Афганистан вернул Туркменистану 80 грузовиков с "некачественными" нефтью и сжиженным газом
14:33  Визит Кима должен дать России много полезного, - Г.Мирзаян
14:32  В Конгрессе США запустили процедуру импичмента Байдена
14:29  Этот ход РФ и Саудитов грозит Байдену поражением на выборах, - Саймон Уоткинс
14:28  Два пути: смогут ли конкурировать проекты Байдена и Си Цзиньпина
14:21  "Мисс Алматы" этого года стала "не титульная" Наталья Петри
13:26  Правительство Японии ушло в отставку. Но Кисида сохранит пост премьера
13:09  Министерства в Казахстане не освоили более 80 млрд бюджетных тенге
07:59  Банальный грабеж. Молдавия отказывается платить долги "Газпрому", - Владимир Малышев
07:39  Ось Китай-Россия обретает очертания, - Foreign Policy
07:26  На саммите G20 в Нью-Дели победила группа БРИКС, - Дм.Минин
07:24  Кыргызского журналиста-расследователя Темирова выдворяют из родной страны. Решением ВерхКырСуда
07:18  Полвека военному перевороту в Чили. Его уроки, - В.Катасонов
07:14  "В клетках привезли людей, показывали..", - выступление Путина на форуме в Владивостоке (текст)
07:04  Дамаск предъявил Вашингтону счет за украденную нефть - 115 миллиардов долларов
07:02  Новая красная угроза пришла в Европу из джунглей, где погиб Че Гевара. Десятки колоний муравьев-убийц обнаружены в Италии
06:47  Пресс-секретарем президента Токаева вновь стал Берик Уали
06:43  Турция и Казахстан выводят отношения на новый уровень, - Виктория Панфилова
00:43  Путин: Армения сама отдала Нагорный Карабах Азербайджану
00:36  Недооцененный шедевр - роман Александра Чудакова о жителях и нравах казахстанского провинциального Щучинска
00:31  К вопросу о послевоенном устройстве Украины, - Ростислав Ищенко
00:26  Казахстан отзывает из Киева посла Калетаева - за про-бандеровские симпатии и непрофессионализм
00:22  Путин: Нужно "разбюрократить" получение гражданства для обучающихся в России специалистов
00:18  Мирзиеев утвердил Стратегию "Узбекистан-2030"
00:12  Что ждет Зеленского? Пошли разговоры о свержении президента "незалежной"… - Игорь Веремеев
00:10  Скончался кыргызстанский архитектор Равиль Муксинов
00:09  Хроника энергетической войны: последние события
00:01  В Ливии из-за наводнения погибло более 3000 человек, 10 тысяч пропало без вести
Вторник, 12.09.2023
16:03  Война с историей в ЦентрАзии: тактика выжженной памяти, - С.Кожемякин
11:46  Ради освобождения своих шпионов США вывели из-под санкций замороженные миллиарды Ирана
11:43  Панда-дипломатия Китая. Медведи - проводники внешнеполитических интересов Пекина
11:41  Китай поможет России пережить санкции Запада
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11:36  Песнь о батырах из Джамбула, - Данияр Ашимбаев
11:35  От лозы до пиалы. Выставки достижений винного хозяйства Туркестана. Часть третья
11:32  Байден упорно добивается внимания и встречи с Си, - Юкихиро Сакагути
11:31  Встреча "двадцатки" в Индии: стрелка мирового барометра сдвинулась в сторону "ясно", - Д.Седов
11:30  В Узбекистане запланировали вдвое повысить тарифы на газ и электричество для предприятий
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    ЦентрАзия   | 
России необходимо срочно и полностью прекратить экспорт нефти.., - министр Патрушев
00:01 14.09.2023

Прекращение экспорта нефтепродуктов из России...
предложение министра Патрушева привело к ощутимому всплеску цен на мировом рынке "черного золота"

Предложение министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева срочно и полностью прекратить экспорт нефтепродуктов из России для преодоления их дефицита, угрожающего уборке урожая, а также проведению других необходимых сельхозработ, наряду с дополнительными сокращениями квот нефтедобычи в рамках ОПЕК+, прежде всего со стороны Саудовской Аравии и России, привело к ощутимому всплеску цен на мировом рынке "черного золота", что должно привести к дальнейшему росту нефтегазовых доходов и снижению дефицита российского федерального бюджета по итогам 2023 года, сообщили из Роттердама…

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Согласно данным, поступившим из Лондона, установку памятника Дзержинскому, копии снесенного в 1991 году в ходе путча ГКЧП монумента, на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки РФ в Ясенево следует рассматривать в качестве символического указания на то, что именно эта российская спецслужба в настоящее время выступает в качестве главного правопреемника советских чекистов…

Как и в случае сброса радиоактивной воды с японской АЭС Фукусима, одобрение МАГАТЭ поставки Украине американских снарядов с обедненным ураном для танков "Абрамс", что якобы не влечет за собой значимых радиологических рисков, не учитывает радиохимический фактор использования подобных боеприпасов и является примером прозападной ангажированности данной международной организации, действующей под эгидой ООН, утверждают инсайдерские источники…

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Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694638860


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