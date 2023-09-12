 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 12.09.2023
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Казнацпаты пытаются троллить россиянина казаха А.Мусагалиева (комик КВН "Камызяки") за его позицию по Донбассу
00:02 14.09.2023

В Казахстане призвали отменить концерты российской команды КВН "Камызяки" после визита ее участников в Донбасс.
Комик Азамат Мусагалиев и его соратник по команде КВН "Камызяки" Денис Дорохов выступили в Донбассе, где похвалили местных жителей, восстанавливающих свой город, и пожелали им мирного неба, здоровья, и улыбок, после чего попали под "отмену" в Казахстане, передает Starhit.

Билеты на грядущие концерты КВНщиков в республике, запланированные на октябрь, внезапно пропали из продажи, а в соцсетях появилась петиция об отмене выступлений. При этом официальных заявлений об отмене концертов нет.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика не будет признавать ЛНР и ДНР.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694638920


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