Казнацпаты пытаются троллить россиянина казаха А.Мусагалиева (комик КВН "Камызяки") за его позицию по Донбассу

00:02 14.09.2023

В Казахстане призвали отменить концерты российской команды КВН "Камызяки" после визита ее участников в Донбасс.

Комик Азамат Мусагалиев и его соратник по команде КВН "Камызяки" Денис Дорохов выступили в Донбассе, где похвалили местных жителей, восстанавливающих свой город, и пожелали им мирного неба, здоровья, и улыбок, после чего попали под "отмену" в Казахстане, передает Starhit.



Билеты на грядущие концерты КВНщиков в республике, запланированные на октябрь, внезапно пропали из продажи, а в соцсетях появилась петиция об отмене выступлений. При этом официальных заявлений об отмене концертов нет.



Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика не будет признавать ЛНР и ДНР.