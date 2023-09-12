Вашингтон освободил иранские миллиарды, - НГ

00:07 14.09.2023

12.09.2023

Версия для печатиОбсудить на форумеБелый дом пошел на серьезные уступки ради возвращения своих граждан

Данила Моисеев



Иран надеется, что его танкеры скоро смогут доставлять нефть потребителю, не опасаясь санкций.



США согласились на обмен с Ираном заключенными в формате "пять на пять", а также разрешили банкам осуществить операцию перевода активов Исламской Республики в размере 6 млрд долл. из Южной Кореи в Катар, с тем чтобы средства использовались иранцами в гуманитарных целях. Тегеран замедлил процесс обогащения урана, а США не используют антииранскую риторику в МАГАТЭ. Стороны через пять лет после разрыва Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) имеют шанс прийти к компромиссу и проложить путь европейскому бизнесу в Тегеран.



Весьма удачную для Тегерана сделку республиканцы не преминули публично раскритиковать. В обмен на заключенных американцев местного происхождения, среди которых бизнесмен Сиамак Намази, обвиненный в шпионаже и уже отсидевший восемь лет из десяти, Белый дом освободил пятерых иранцев, а также дал ход иранским активам.



На фоне плохих отношений с Тегераном действия Вашингтона можно назвать невиданной щедростью.



"Нелепо, что нас шантажируют, заставляя заплатить 6 млрд долл. за заложников, что косвенно поможет финансировать внешнюю политику Ирана номер один – терроризм", – написал сенатор от штата Айова Чак Грассли в соцсетях. Его коллега и однопартиец из Арканзаса Том Коттон заявил, что президент США Джозеф Байден, по сути, "заплатил выкуп худшему государству – спонсору терроризма".



Впрочем, почему они считают "выкупом" разблокированные иранские деньги, конгрессмены не пояснили. Госсекретарь Энтони Блинкен, говоря о причинах единовременной отмены санкций, заявил, что США сделали это с целью ускорить освобождение своих граждан.



Конгресс оповестили о сделке уже в понедельник, хотя предварительно подготовка к ней сторонами уже шла: заключенные переводились под домашний арест. Практически все десять заключенных: восемь идентифицированных из десяти сидели за решеткой по обвинению по статьям, связанным со шпионажем и госбезопасностью.



Не помешало сделке и предшествующим переговорам даже обвинения Ирана в том, что он поставляет вооружение России в ее конфликте с Украиной. Между тем за прошедший год иранскому режиму пришлось пережить не самое простое время: грядет годовщина смерти студентки Махси Амини, вслед за которой страну охватили масштабные протесты, и аятоллам пришлось пойти на уступки.



Отношения продолжают оставаться напряженными, и не только с США. Так, в начале сентября в Исламской Республике был задержан представитель ЕС швед Юхан Флудерус, которого также обвиняют в шпионаже: он ждет приговора, который будет оглашен в ближайшие дни. В целом надежды европейцев на возрождение отношений с Тегераном с началом конфликта России и Украины заметно поубавились.



"Посредниками в переговорах Ирана и США стали Оман и Катар, выступавшие за смягчение напряженности. Доха будет контролировать, чтобы средства не шли на вооружения. Иранцы пошли на сделку во многом из-за сложного экономического положения, сложившегося после срыва СВПД в 2018 году", – сказал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.



В разговоре с "НГ" эксперт подчеркнул, что со стороны Тегерана важным шагом был отказ обогащать уран более чем на 60%.



"Не исключено даже, что такой уран уберут из обращения в принципе. А американцы, в свою очередь, на последней сессии управляющих МАГАТЭ не стали выдвигать ставшие привычными антииранские резолюции. В целом Ближний Восток уже меньше интересен США на фоне проблем, связанных с Китаем и Россией, несмотря на наличие в регионе около 50 тыс. американских солдат. Улучшить отношения Тегерану и Вашингтону сейчас взаимовыгодно", – пояснил Сажин.



Он добавил, что хотя о возобновлении СВПД речи уже не идет, но в договорном порядке стороны значительно приблизились к компромиссу. А это, в свою очередь, может открыть дорогу к сотрудничеству Ирана с европейскими странами, чего последние очень желают.



"Надо понимать, что хотя уровень антиамериканской пропаганды в Исламской Республике может даже возрастать, но даже консервативный режим способен пойти на переговоры за кулисами", – считает эксперт.