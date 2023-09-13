Экс-американский боец ММА Монсон избран депутатом Курултая-Парламента Башкирии

00:36 14.09.2023

Монсон стал депутатом курултая

Экс-боец ММА Монсон стал депутатом парламента Башкирии



Бывший боец смешанного стиля (ММА) американского происхождения Джефф Монсон избрался в парламент (Курултай) Башкирии, об этом он сообщил сам.



Монсон заявил ТАСС, что прошел в парламент Башкирии. Он также заявлял о планах избираться в Госдуму.



Монсону 52 года. На его счету 60 побед, 26 поражений и 1 ничья.



