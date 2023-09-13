Экс-американский боец ММА Монсон избран депутатом Курултая-Парламента Башкирии

|15:21 Переименование Индии - символический знак смены эпох
15:18 Эскалация ударов по Севастополю - следствие беззубой стратегии рос-руководства
15:17 "Раньше на целое поколение". Китайцы победили немцев на их родном автосалоне
15:15 В Узбекистан из США прибыли 25 учителей английского языка для работы в школах и вузах
15:09 По всему Казахстану неумолимо растет "уровень бедности"
15:08 В ожидании чего-то большего. Итоги Восточного экономического форума
15:05 Две российские чемпионки по конькобежному спорту перешли в сборную Казахстана
15:03 Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный
15:02 Хорошими делами - прославиться нельзя... Чем занимается в РосСенате мадам Собчак-Нарусова?
14:42 От имени поколения Омара Хайяма. Ход за вами, люди третьего тысячелетия, - Георгий Малинецкий
14:39 К осознанию исторического единства народов Центральной Азии
14:35 Афганистан вернул Туркменистану 80 грузовиков с "некачественными" нефтью и сжиженным газом
14:33 Визит Кима должен дать России много полезного, - Г.Мирзаян
14:32 В Конгрессе США запустили процедуру импичмента Байдена
14:29 Этот ход РФ и Саудитов грозит Байдену поражением на выборах, - Саймон Уоткинс
14:28 Два пути: смогут ли конкурировать проекты Байдена и Си Цзиньпина
14:21 "Мисс Алматы" этого года стала "не титульная" Наталья Петри
13:26 Правительство Японии ушло в отставку. Но Кисида сохранит пост премьера
13:09 Министерства в Казахстане не освоили более 80 млрд бюджетных тенге
07:59 Банальный грабеж. Молдавия отказывается платить долги "Газпрому", - Владимир Малышев
07:39 Ось Китай-Россия обретает очертания, - Foreign Policy
07:26 На саммите G20 в Нью-Дели победила группа БРИКС, - Дм.Минин
07:24 Кыргызского журналиста-расследователя Темирова выдворяют из родной страны. Решением ВерхКырСуда
07:18 Полвека военному перевороту в Чили. Его уроки, - В.Катасонов
07:14 "В клетках привезли людей, показывали..", - выступление Путина на форуме в Владивостоке (текст)
07:04 Дамаск предъявил Вашингтону счет за украденную нефть - 115 миллиардов долларов
07:02 Новая красная угроза пришла в Европу из джунглей, где погиб Че Гевара. Десятки колоний муравьев-убийц обнаружены в Италии
06:47 Пресс-секретарем президента Токаева вновь стал Берик Уали
06:43 Турция и Казахстан выводят отношения на новый уровень, - Виктория Панфилова
00:43 Путин: Армения сама отдала Нагорный Карабах Азербайджану
00:36 Недооцененный шедевр - роман Александра Чудакова о жителях и нравах казахстанского провинциального Щучинска
00:31 К вопросу о послевоенном устройстве Украины, - Ростислав Ищенко
00:26 Казахстан отзывает из Киева посла Калетаева - за про-бандеровские симпатии и непрофессионализм
00:22 Путин: Нужно "разбюрократить" получение гражданства для обучающихся в России специалистов
00:18 Мирзиеев утвердил Стратегию "Узбекистан-2030"
00:12 Что ждет Зеленского? Пошли разговоры о свержении президента "незалежной"… - Игорь Веремеев
00:10 Скончался кыргызстанский архитектор Равиль Муксинов
00:09 Хроника энергетической войны: последние события
00:01 В Ливии из-за наводнения погибло более 3000 человек, 10 тысяч пропало без вести
|Экс-американский боец ММА Монсон избран депутатом Курултая-Парламента Башкирии
00:36 14.09.2023
Монсон стал депутатом курултая
Экс-боец ММА Монсон стал депутатом парламента Башкирии
Бывший боец смешанного стиля (ММА) американского происхождения Джефф Монсон избрался в парламент (Курултай) Башкирии, об этом он сообщил сам.
Монсон заявил ТАСС, что прошел в парламент Башкирии. Он также заявлял о планах избираться в Госдуму.
Монсону 52 года. На его счету 60 побед, 26 поражений и 1 ничья.
Напомним, Джефф Монсон отказался от гражданства США и принял гражданство России. После этого он столкнулся с непониманием со стороны бывших соотечественников.