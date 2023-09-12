 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Улыбаясь России, Пекин закручивает гайки внутри страны, - В.Скосырев
00:42 14.09.2023

12.09.2023
Версия для печатиОбсудить на форумеСи примет Путина наряду с руководителями стран – участниц "Пояса и пути"
Владимир Скосырев

Масштаб китайско-российского взаимодействия расширяется, сказал вице-премьер КНР Чжан Гоцин президенту РФ Владимиру Путину во Владивостоке. Задача довести товарооборот до 200 млрд долл. будет достигнута. Путин подчеркнул дружеский характер личных отношений с председателем КНР Си Цзиньпином. Это, по словам эксперта "НГ", помогает решать разногласия, когда они возникают на уровне чиновников. В то же время Пекин ужесточает контроль партии над обществом, что на отношения РФ и КНР не влияет.

Как напоминает Reuters, помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что Путин собирался посетить Пекин по приглашению Си в октябре во время проведения форума "Пояс и путь". Но на это собрание приедут лидеры примерно 90 стран. Не затенит ли это визит главы РФ? Ведь когда Си приехал в Москву в марте нынешнего года, никто не мог отвлечь внимания от этого события. Его обсуждали во всем мире.

The Financial Times увязывает российско-китайские контакты во Владивостоке с новым ужесточением внешней политики КНР. Отсутствие Си на саммите G20 и заседаниях Восточноазиатского форума в Индонезии в сентябре означает, что лидер Китая будет и в дальнейшем все чаще уклоняться от участия в международных конференциях. А это приведет к падению международного влияния Пекина и осложнит с ним переговоры.

Раз Си будет больше полагаться на доклады дипломатов, а не на личные контакты, то уровень принятия им решений ухудшится. "Китай станет более негибким партнером на международных саммитах, в результате их ценность для глав ведущих государств уменьшится – это тот случай, когда проиграют все", – считает газета.

Но, как следует из публикаций китайской прессы, российско-китайские встречи во Владивостоке проходят на фоне охоты за иностранными шпионами и усиления контроля партии над обществом в самой КНР. Самым ярким подтверждением тому служит приговор суда к пожизненному заключению Джона Шин-ван Ли, 78-летнего резидента Гонконга, за шпионаж в пользу ЦРУ. Шпионская карьера этого человека длилась более 30 лет, указало Министерство госбезопасности (МГБ). Ли уехал в США и открыл там ресторан в 1983 году. Агенты американской разведки посещали его и предлагали сотрудничать. В 1989-м он подписал "соглашение о сотрудничестве". Информатору положили оклад 1 тыс. долл. в месяц плюс дополнительные бонусы за успешную работу. В том же году Ли получил гражданство США. Американские чиновники стали создавать репутацию Ли, утверждая, что он учился в университете в Британии, работал как сотрудник ООН и воевал во Вьетнаме. Ему также присваивались титулы почетного президента организаций китайской диаспоры. Так Ли собрал много разведданных о Китае. В 2020 году США послали Ли в Китай. Он постарался вступить в контакт с людьми разных профессий. В 2021-м МГБ подвергло его аресту, а в мае 2023-го был вынесен приговор. Ли Хайдун, профессор Китайского университета международных отношений, заявил, что "этот кейс показывает, какую угрозу безопасности страны представляют лица, которых внедряет ЦРУ. Те, кто занимается подобными делами, должны провести самоанализ и сдаться властям".

The New York Times сосредоточила внимание на условиях работы американских корпораций в КНР. По ее данным, Apple теряет примерно 200 млрд долл. рыночной капитализации из-за сообщений об ограничениях для айфонов в Китае. Распространилась информация, что Пекин приказал чиновникам центрального правительства не пользоваться айфонами или другими иностранными телефонами. Такое же распоряжение якобы получили компании, принадлежащие государству.

В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "Никакого воздействия усиление контроля Компартии над обществом, так же как и контроля над иностранными гаджетами, и борьба со шпионами в КНР на российско-китайские отношения не оказывают. Это стандартная реакция на осложнение международной атмосферы. С другой стороны, в отношениях крупных держав без каких-то отдельных проблем и противоречий не обходится. Но в условиях СВО отношения с Китаем играют огромную роль. Китай вносит большой вклад в поддержку России, прежде всего в экономике. Когда речь о России заходит на международных форумах, китайцы ведут себя сдержанно, чем помогают нам. Чем хуже отношения Китая с США, тем более широкую номенклатуру разных изделий поставляют нам китайцы. Правда, официально российско-китайские отношения не строятся на борьбе с кем-то, в том числе с США. Что касается личных отношений, то они были дружескими и между Борисом Ельциным и Цзян Цзэминем, лидерами 1990-х. И сегодня такие отношения глав государств помогают урегулировать разногласия, возникающие на более низком уровне".

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Источник - НГ
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