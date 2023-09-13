Двадцатка. Рукопожатия, декларации и закулисные игры, - Арсений Латов

00:49 14.09.2023 Выигрывайте в зарубежные государственные лотереи онлайн

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В индийском Нью-Дели с 9 по 10 сентября члены "Двадцатки" обменивались рукопожатиями, обговаривали итоговую декларацию и вели закулисные игры. Как и саммит прошлого года в Бали, встреча G20 в Индии подогревалась все той же темой - украинским вопросом, выходящим далеко за рамки Украины. И еще до собрания глав государств (или их гонцов) в Нью-Дели на Украину аккурат заглянул господин Блинкен, как и всегда, суливший Киеву с шесть стомиллионных коробов американской помощи. Могло даже показаться, что необходимый Вашингтону нарратив "двадцатка" отчитывает Россию" вновь пускается в тираж и газетными полосами дойдет из Киева в Нью-Дели и дальше по свету… Но что-то пошло не так.



В мире затухающей западной гегемонии "заехать в гости к пану Зеленскому" приравнивается к поездке к цирюльнику политического имиджа, который пускай хворь не вылечит, но одну-две бородавки препарировать сможет, и на том спасибо. На этом все - украинский кризис, словно дважды кипяченный борщ, стал пищей, уже всем неподдельно надоевшей. И потому саммит в Нью-Дели обошелся без экрана с Владимиром Зеленским и без топорных заявлений про "агрессию Российской Федерации против Украины". Потому же "Двадцатка" Украиной не подогрелась, а отнюдь, наоборот, - заметно охладилась. Это отсутствие утомительной дидактики только пошло на пользу объединению, которое до начала саммита и большая западная пресса, и небольшая незападная упрекали в бестолковости и предсказуемости. Наибольший интерес в рамках дипломатических ритуалов составляли формулировки итогового заявления. И эти формулировки не подкачали.



В итоговой декларации встречались слова о том, что G20 - это "не платформа для решения геополитических проблем", что все государства должны соблюдать "территориальную целостность и суверенитет" и тому подобная банальщина. Мсье Макрон, к примеру, посетовал, что на саммитах "Двадцатки" вообще-то разговаривают про экономические кризисы и глобальные вызовы! Еще обсуждались вопросы по Африканскому союзу, принятому в ряды "Двадцатки" и превратившему ее в "Двадцать одно", проблемы продовольственной безопасности, вездесущая зеленая политика и борьба с глобальным потеплением - куда уж тут воткнуть Киев? Именно подчеркнутая нейтральность стала причиной как недовольства западных стран (вспомните обиженную реакцию Business Insider и ряда других изданий), так и самих украинцев - они страшно оскорбились на обсуждение Украины без участия Украины. Интересный нюанс состоял в том, что в итоговом заявлении украинский кризис был назван "войной на Украине", а не "войной против Украины". Нехитрый риторический троллинг не только идет вразрез с официально принятой на Западе формулировкой (подразумевающей, что война ведется против Украины), но и дословно повторяет принятую на том же Западе манеру называть многочисленные конфликты, раздувавшиеся "Первым миром" через прокси-силы, - войну в Ливии, войну в Сирии, войну во Вьетнаме.



Сдвиг в активности "Двадцатки" был совершен хозяевами саммита. Индийский премьер-министр Нарендра Моди, отношение к которому в крупных СМИ стараниями британцев начало портиться, сумел усидеть на всех стульях одновременно - радушно принять всех гостей и не остаться в дураках самому. Его разворот в сторону Глобального Юга, поближе к Африке и Южной Америке и подальше от распрей Запада и Востока - самое очевидное из решений. Показательный нейтралитет Индии может злить как Британию, так и Китай, но смуглый старец с хитрым прищуром видит в этом нейтралитете единственную возможность для не самой стабильной страны остаться на коне. Приглашение стран Африканского союза в "Двадцатку" превратилось в звездный час премьера Моди и стало большой дипломатической победой Индии, идеально укладывающейся в одну из главных тенденций мировой политики 2023 года - увеличение самостоятельной роли африканских стран.



Было на саммите в Нью-Дели множество мелких конфликтов. Глава отечественного МИДа Сергей Лавров, приехавший вместо Владимира Путина, впервые с января 2022 года на людях встретился со своим американским коллегой - Энтони Блинкеном. За десятиминутный разговор американский глав-дипломат спел на ухо Лаврову все песни о главном и позже о своем пении сделал заявление, где вновь было про Украину, агрессию, важность мира и прочие неимоверно свежие и невероятно интересные вещи. Не в своей тарелке должен был чувствовать себя и посланный вместо Си Цзиньпина Ли Цян, премьер-министр КНР: у Пекина и Нью-Дели все не получается разрешить спор вокруг региона Аксайчин, а усиливающаяся демографически, экономически и политически Индия соседу Китаю не без причин кажется угрозой.



Чувствительным уколом в адрес Китая планировался гвоздь американской программы, с которой Байден приехал в Индию. С альтернативой китайскому проекту "Один пояс - один путь" Запад носится уже давно - вспомните европейский проект Global Gateway, но ни один из объявлявшихся чуть ли не с начала века проектов так и не был воплощен в действительность. Теперь же настало время нового плана - более амбициозного, чем когда-либо. Согласно этому плану, Соединенные Штаты соединят Индию и Европу (как Васко да Гама, только наоборот) цепью маршрутов. Начинаться все это волшебство будет в Мумбаи, откуда контейнеровозы будут идти в дубайский порт Джабаль-Али. Оттуда по железной дороге, которую американцы пообещали построить, или же на фурах, если с обещаниями американцев не выгорит, все это поедет к границе Саудовской Аравии. Там это будет переваливаться на саудовские грузовики и ехать до города Харад, где должно еще раз перегрузиться на железную дорогу и пилить до иорданской границы, где… все верно, еще раз будет перегружаться на фуры и ехать через Иорданию в сторону Израиля. Опционально, конечно, любители перекладывать контейнеры могут погрузить индийские грузы на израильскую железную дорогу и провести символические полсотни километров до порта Хайфы, откуда они отправятся в древний афинский порт Пирей и разлетятся по всей Европе. План, строго говоря, кажется колоссальным и амбициозным в духе идей дорожного строительства Франклина Рузвельта, однако смотрится он едва ли осуществимым. Дело даже не в том, что отношения между всеми задействованными государствами меняются чаще, чем осенняя погода, а еще и в том, что самый очевидный вариант сделать этот коридор по своей пропускной способности реальной альтернативой китайским планам, то есть не возить все фурами, джихадмобилями и верблюдами, - построить железную дорогу на всех недостающих участках пути, а именно от Дубая до Харада и через Иорданию. Это не только дорого, но и с трудом осуществимо для современных Соединенных Штатов. Почему? Спросите жителей Огайо или ряда других штатов, сполна хлебнувших обветшалости американских рельсов только в этом году, а потом спросите об этом у ни дня не работавшего в транспортной сфере министра транспорта Питта Буттиджича, которого - и это не секрет - взяли в байденовский кабинет по толерантной квоте из-за его светло-синих предпочтений. Дорожные проблемы - еще не все: многие из портов на пути нового маршрута и без него работают на пределе своей пропускной способности, то есть, понадобится крупная модернизация портовых мощностей. Более того, Белый дом не был бы белым, если бы не пообещал сделать все экологично и технологично - как применить нормы зеленой этики к такому архаичному и старомодному делу, как грузоперевозки, никто не знает.



То есть задумка США была не в самом по себе предложении нового коридора, а в своеобразном политическом жесте. Вашингтон одновременно дал понять, что держит руку на пульсе региона и никуда уходить не собирается (что бы там ни предлагал республиканский кандидат Вивек Рамасвами), а во-вторых, изобразил своими союзниками ОАЭ и Саудовскую Аравию, на отношения с которыми Китай делает большую ставку. Впрочем, саудовского принца Мохаммеда бен Салмана (которого Байден назвал "бен Салам") можно понять - торговые связи Аравийского полуострова и Индостана для него важны едва ли меньше, чем встроенность в континентальный китайский контур.



Далеко не первую скрипку в заседаниях "Двадцатки" сыграли США. Огорченный отсутствием Си Цзиньпина, Джо Байден покинул Нью-Дели раньше остальных - зов долга по выстраиванию антикитайской коалиции в Индо-Тихоокеанском регионе потребовал, чтобы дряхлый американский орел устремился в земли былого позора - во Вьетнам, где Вашингтон собирается заключать большие контракты о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве". Там, к слову, в ответ на заявления главы местной компартии о "начале новой эры в отношениях" Байден поприветствовал республику словами "Добрый вечер, Вьетнам". Перефразирование известной американской песни времен Вьетнамской войны "Доброе утро, Вьетнам" могло бы показаться страшно неуместным и послужить причиной для скандала, вызова послов и нот протеста, но какой со старика спрос? Гуляющая с начала лета тема о спецсаммите КНР и США с участием первых лиц, видимо, откладывается или вовсе отменяется. С одной стороны, момент для налаживания отношений был упущен после многочисленных оскорблений Байдена в сторону Си (и это при многочисленных попытках стабилизации в лице горе-гонца Блинкена, посла Бернса и даже столетнего Киссинджера), а с другой - нынешней администрации, если экстраполировать нынешние внутренние тренды, осталось занимать Белый дом всего год, и Китай - это лишь одна из многих горящих проблем в их списке. "Двадцатка", по такой логике, для байденовской команды - саммит второстепенной, если не третьестепенной, важности: мы же в "Семерке" имеемся, зачем нам силы растрачивать на эту "Двадцатку"?



Одним из моментов завершения саммита "Двадцатки" стала символическая передача председательского молотка от премьер-министра Нарендры Моди президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве. Бразильская сторона сразу заявила, что в год своего председательства будет более всего сосредоточена на вопросах гуманитарного толка и реформах в управленческом аппарате глобальных структур (здравствуйте, МВФ и ООН). На фоне заявлений Сергея Лаврова о том, что итогами "Двадцатки" в Нью-Дели стало одобрение внутренних изменений в собственной структуре и торпедирование реформ в упомянутом МВФ, Лула да Силва, кажется, не стал заниматься простой риторикой. К тому же бразильский президент обещался, что на саммите в его стране никто Владимира Путина пытаться посадить в тюрьму по ордеру Международного уголовного суда не решится. Более аккуратного и тонкого приглашения все-таки приехать и поучаствовать в заседании "Двадцатки" - аж вживую! - представить себе сложно.



13.09.23 Источник - zavtra.ru

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