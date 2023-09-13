Теракт в мечети Ирана: Власти требуют смертной казни для обвиняемого таджикистанца

01:43 14.09.2023

Предыстория: Неизвестный открыл стрельбу в иранском мавзолее Шах-Черах, 1 человек убит и 8 ранены



CentralAsia (TJ) - В иранском городе Шираз 10 сентября начался судебный процесс над участниками нападения на мечеть Шах-Черах.



В результате этого нападения, произошедшего 13 августа 2023 года, в шиитской святыне погибли двое, еще семеро были ранены.



Как сообщает агентство Мехр Ньюс, на скамье подсудимых сидели трое: гражданин Таджикистана Рахматулло Наврузов, которого считают главным обвиняемым, а также его сообщники Хабибулло Арабзода и Амрулло Назари. Уроженцами какой страны они являются - не сообщается



Представитель прокуратуры Шираза призвал признать Рахматулло Наврузова виновным в преступлении первой степени: по обвинению в богоборчестве (человек, восстающий против Бога) и членстве в террористической группировке ИГИЛ. Прокурор призвал суд приговорить Наврузова по этим обвинениям к самому суровому наказанию - смертной казни.



На первом заседании был допрошен и сам Наврузов.



