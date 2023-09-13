 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Климатическая повестка: "каждый сам за себя" или "вместе мы сила"? - Р.Алимова
01:57 14.09.2023

РЕНАТА АЛИМОВА

Климатическая повестка: "каждый сам за себя" или "вместе мы сила"?

2023 год с самого начала предельно четко продемонстрировал, в каком нестабильном мире живет современный человек. Едва оправившись от глобальной пандемии Covid, разные регионы планеты подверглись локальным, но не менее разрушительным напастям. Землетрясение в Турции и Сирии, пожары в США и Канаде, Греции, и Испании, наводнения и Ураганы в Австралии, на российском Дальнем Востоке, в Индии и Юго-Восточной Азии... Список можно продолжать еще долго...

Еще неизвестно, какие последствия для Азиатско-Тихоокеанского региона будет иметь решение Токио о сливе радиоактивной воды с АЭС "Фукусима" в акваторию Тихого океана...

Человечеству давно пора задуматься над тем, как выжить во все более неспокойном окружающем мире. Задуматься предельно прагматично и ответственно, не вдаваясь в благостную демагогию в стиле многочисленных природоохранных комитетов и комиссий разного уровня, плодящих тонны никому не нужных бумаг. Не впадать в истерику в духе Греты Тунберг и не пытаться подменить решение актуальных вопросов безопасности сомнительными коммерческими схемами в стиле Парижского соглашения по климату.

Как ни печально это признать, большинство государств все же ни на шаг не приблизились к хотя бы теоретическому решению стоящей перед каждым из них проблем. США, Западная Европа, Канада и Великобритания по уши погрязли в конфликте на Украине, отвлекаясь разве что на обсуждение новых прав для очередной маргинальной группы. И это несмотря на то, что и Джо Байден, и добрая половина европейских политиков пришли к власти, сделав экологическую повестку одним из центральных сюжетов своих избирательных кампаний. Китай до сих пор озабочен ликвидацией последствий пандемии для экономики. Индия пытается компенсировать энергетический дефицит, извлекая максимальную пользу из антироссийских санкций. Турция, едва оправившись от февральского землетрясения, с замиранием сердца следит за темпами роста инфляции и крутыми виражами политики своего многовекторного лидера. Короче, все заняты более интересными и неотложными делами. Видимо, до тех пор, пока жареный петух, клюющий в самые уязвимые места, не достигнет размера приличного дракона...

На фоне всего вышесказанного обнадеживающим моментом выглядят учения "Боевое братство – 2023" с участием России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, завершившиеся на днях в Белоруссии. Надежду вселяет не сам факт учений: в формате ОДКБ они проводятся на достаточно регулярной основе. Интересны акценты, сделанные в этом году руководством альянса. В качестве одной из центральных задач групповых маневров стала отработка согласованности совместных действий спасательных подразделений членов организации при реагировании на комплексные чрезвычайные ситуации. В течение недели военнослужащие и спасатели пяти стран отрабатывали совместные действия по обеспечению радиационной, химической и биологической безопасности населения, а также по ликвидации последствий техногенных и природных катастроф, терактов на объектах критической инфраструктуры и агрессивных действий потенциального противника с использованием беспилотных летательных аппаратов. Короче, тренировали навыки коллективного экстренного реагирования на случай возникновения наиболее вероятных угроз, актуальных в современном мире гибридных войн и нестабильной климатической обстановки.

Неудивительно, что в Москве, Минске, Астане, Бишкеке и Душанбе понимают важность консолидации усилий на таком важном направлении. Центральная Азия, Россия и Белоруссия составляют обширный регион, южные и западные границы которого требуют постоянного бдительного контроля. При этом не стоит забывать также о том, что часть территории стран-членов ОДКБ расположена в сейсмически неблагоприятных районах, а часть в зоне вечной мерзлоты, неуклонно подвергающейся разрушительному воздействию потепления климата.

Удивительно, что в сентябрьских учениях в Белоруссии отказалась принять участие Армения. Н. Пашинян должен бы лично помнить последствия землетрясения 1988 года, фактически стершего с земли Спитак и Ленинакан. Тогда восстановлением армянских городов общими усилиями занимались все республики бывшего СССР. На чью помощь рассчитывать Еревану, случись подобное сегодня? Кто поможет в ликвидации последствий в случае какого-либо крупного чрезвычайного происшествия? На кого полагаться маленькой христианской стране, расположенной, прямо скажем, не в самом доброжелательном окружении? На многовекторную Турцию или заокеанскую Америку, президент которой, увлекшись игрой в войнушку на Украине, не заметил даже августовские пожары, уничтожившие целые города на Гавайях?

В октябре прошлого года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своей ставшей знаменитой речи сравнил Европу с цветущим садом, а остальной мир с джунглями. Кажется, высокопоставленный дипломат слегка ошибся в определениях. Джунгли живут по закону "каждый сам за себя", что гораздо больше применимо сегодня к миру "золотого миллиарда". Разумные представители "остального мира", как бы уничижительно ни отзывались о них "белые господа", все более ясно осознают необходимость равноправного взаимодействия в решении острейших проблем современности. Неважно, идет ли речь об экономическом развитии или коллективном противостоянии чрезвычайным ситуациям.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694645820


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