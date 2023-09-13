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Ким + Путин. Почему у Запада такая истеричная реакция? - Le Figaro
02:44 14.09.2023

Le Figaro
Франция

Оружие, передача технологий: Ким Чен Ын обсудит это с Путиным

Президент РФ В. Путин посетил космодром Восточный и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Эта встреча нужна была и Ким Чен Ыну, и Владимиру Путину, пишет Le Figaro. Оба делали в прошлом попытки договориться с Западом и натыкались на лед холодной войны. Теперь есть шанс за счет обмена технологий заставить Запад услышать их обоих.

Дипломатическое сближение между двумя лидерами, подвергшимися остракизму со стороны Запада, а самое главное – возможное соглашение о поставках северокорейского оружия для российской армии – вот что беспокоит Вашингтон. Северная Корея "заплатит дорого", если посмеет пересечь эту "красную черту" американцев, предупредил Джейк Салливан, советник по национальной безопасности в Белом доме.

В последний раз Ким Чен Ын пытался прорвать дипломатическую изоляцию почти пять лет назад: в феврале 2019 года он так же ехал в роскошном вагоне своего знаменитого поезда – но только тогда это была территория Китая. А ехал он в направлении вьетнамского Ханоя для участия во встрече с Дональдом Трампом. Тридцатилетний северокорейский лидер тогда ничего не добился от американского коллеги, ему пришлось вернуться в Пхеньян в плохом расположении духа. Это была крупнейшая дипломатическая неудача в тогда еще короткой карьере юного диктатора. "Окно возможностей" по сделке о снятии американских санкций тогда закрылось, и Северной Корее пришлось пережить еще несколько лет изоляции, вскоре обострившейся из-за ковида…

Приезд в Россию: вторая попытка

И вот – попытка №2. Для Ким Чен Ына встреча с Путиным будет означать возможность для северокорейской пропаганды вылепить ему образ лидера, общающегося с сильными мира сего. Еще один плюс от встречи с Путиным – возможность технологической помощи, необходимой для продвижения множества программ КНДР. За протянутой для рукопожатия рукой – холодный расчет страны, находящейся в осаде.

А значит, в соответствии с расчетом, нельзя сразу выкидывать все козыри: "Появление рядом с Путиным ему выгодно. Но это не означит, что Ким собирается сразу объявить о заключении оборонного соглашения", сказал мне один из южнокорейских дипломатов, работающих в Сеуле.

Российская спецоперация на Украине приносит КНДР ощутимые преимущества, поскольку отныне Россия накладывает вето на любую резолюцию в СБ ООН, осуждающую ее баллистические испытания в Совете Безопасности ООН. В свою очередь, Пхеньян поддержал без колебаний требования России и быстро признал Донецкую и Луганскую республики (ДНР и ЛНР). В украинском конфликте Пхеньян обвиняет Запад – и здесь он идет в кильватере китайской политики.

Все еще находящаяся формально в состоянии войны с Южной Кореей многочисленная, но несовременная Корейская народная армия (КНА) сохранила большие запасы боеприпасов с советских времен. Северокорейские патроны, минометы и снаряды, пусть зачастую и устаревшие, могут быть подспорьем для российской армии, теряющей много техники на украинском фронте, что будет особенно полезно в перспективе контрнаступления российской армии в следующем году, говорят эксперты. По данным Международного института стратегических исследований, Корейская народная армия насчитывает 1,2 миллиона солдат и около 20 000 артиллерийских орудий, что намного больше, чем у большинства ее потенциальных соперников.

Оживает программа КНДР, приводящая Запад в ужас

Такой потенциал позволяет представить в общих чертах возможную сделку. У КНДР есть баллистическая ракетная программа. Сейчас она сталкивается с технологическими трудностями. "Северная Корея имеет огромные запасы боеприпасов, которые легко перевезти поездом или кораблем, но не имеет технологий. А у России есть передовые технологии, которые нужны северокорейцам для развития космической области, баллистики и подводных лодок. Северокорейцы не могут делать все разработки самостоятельно", - говорит Го Мен Хен, научный сотрудник Института Асан в Сеуле. А 8 сентября Пхеньян представил свою первую атомную подводную лодку, созданную на основе советской модели класса "Ромео", разработанной в 1970-х годах. Она может наносить "тактические удары", а это значит, что у Пхеньяна могут быть далеко идущие амбиции – овладеть способностью нанести "второй атомный удар".

Развитие сотрудничества в космической области считается наиболее вероятной сферой взаимодействия, но в то же время и наиболее секретной. Пхеньян явно пытается и в космосе угнаться за своим соперником Сеулом. В октябре он планирует предпринять новую попытку вывести на орбиту свой спутник. А Россия как раз в этой области является одним из мировых лидеров.

Повышение точности баллистических ракет, а особенно межконтинентальных баллистических ракет (МБР), также является приоритетом. И тут опять нужна Россия: большинство ракет КНДР созданы на базе советских моделей. Русские модели особенно надежны на "фазе входа МБР в атмосферу", отметил дипломат.

Однако остается неопределенность в отношении готовности обеих сторон сотрудничать. "Мы не знаем, в какой степени Россия готова поделиться с Северной Кореей своими технологиями", - сказал Го Мен Хен. Американцы призывают северокорейского лидера к осторожности, учитывая напряженную обстановку в демилитаризованной зоне (ДМЗ) между двумя Кореями. Администрация нынешнего южнокорейского президента Южной Кореи Юн Сок Еля не испытывает "комплекса страха" перед Пхеньяном и может ответить очень жестко. А Вашингтон напомнил, что любое соглашение по поставке оружия будет "нарушением" резолюций Совета Безопасности, а также налоэженных им санкций.

Но Пхеньян уже продемонстрировал свою стойкость перед лицом международных санкций. Кроме того, он может рассчитывать на помощь соседнего Китая, которая подорвет режим изоляции КНДР, а теперь и на Россию, которая заблокирует любую новую резолюцию ООН.

Комментарии читателей:

Jilanou
Этот кореец должен иметь такое же право помогать русским, какое Европа имеет помогать Украине. Весь мир как будто забывает, что Запад не один живет на планете: Иран, огромная часть Азии, Африка и страны Персидского залива - все эти страны не с американцами и не с ЕС. Складывается схема "Запад против Востока", и в этом нет ничего хорошего. И надо бы задуматься, куда нас это ведет, перед тем как кидаться в очередной раз очертя голову за Западом. Саркози в Ливии, а Буш-младший в Афганистане уже наделали делов, что называется!

Steak-frites
Все это обсуждалось несколько месяцев назад между Путиным и Си Цзиньпином. Очевидно, что у Китая и России есть план относительно КНДР. Китай и Россия больше не будут общаться с дядей Сэмом в белых перчатках, боясь его обидеть. Каково будет конкретное содержание плана Китая и России для КНДР? Мы увидим это, наблюдая за конкретными делами, а не слушая заявления…

Laure
В корейском вопросе американцы - бумажные тигры. Они уже ввели столько санкций против КНДР, что вряд ли смогут добавить что-то еще. Что касается "подогрева" войны на полуострове (формально война не заканчивалась), то этого не хочет никто, и в первую очередь американцы.

Bon plein
Несколько месяцев назад подвергся критике завоз западных стиральных машин в Россию: мол, русские берут оттуда чипы для программирования своих высокоточных ракет. Так что берегись, Запад: Северная Корея является крупным поставщиком стиральных машин и всех завалит микросхемами.

Clay Zen
Путин, большой друг Депардье и Ле Пен, может научить Ким Чен Ына куче способов производства и транспортировки большой ядерной бомбы.

anonyme
ООН – это наименьшая из забот верховного лидера. Чтобы заблокировать резолюцию, нужен всего один голос, а у Кима теперь их два, Россия и Китай. ООН может по-прежнему суетиться, как и США, но у них нет возможности повлиять ни на кого в регионе.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694648640


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