Кому выгодна пылающая Африка? - В.Ильин

02:46 14.09.2023 ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН



Почему Африку превращают в поле боя с Европой и Россией?

Британцам и США выгоден "пылающий континент"



Выделены африканские страны, подписавшие военные соглашения с Россией



В Западной Африке витают перемены, грозящие войной всех против всех. 10 сентября военный совет Нигера обвинил Францию в подготовке и планировании вторжения в страну. Также, сославшись на наблюдение за последними перемещениями французов в некоторых странах региона, нигерийцы заявили о стягивании сил для военной интервенции в страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).



О том, что вооруженные силы самого ЭКОВАС, контролируемого Францией и США (чьи интересы в регионе сегодня расходятся все сильнее), завершили все приготовления и развертывание для потенциального военного вторжения в Нигер и теперь около 12.000 военнослужащих могут начать операцию в любой момент, сообщалось еще в конце августа.



Расстановка сил в Западной Африке: Мали, Буркина-Фасо и Гвинея (красным) - страны, поддержавшие военный переворот в Нигере (оранжевым). Зеленым выделены члены ЭКОВАС, имеющие связи со странами Запада (Франция, США и т. д.).



По мнению западных исследователей, СВО на Украине уже "порождает масштабные перемены в глобальной архитектуре, обеспечивавшей западную гегемонию на планете на протяжении последних полутора столетий. Однако события, происходящие в Африке и Глобальном Юге, могут затмить значение войны на Украине, которая в таком раскладе всего лишь глазурь на революционном слоеном пироге антиимпериалистических настроений, вспыхивающих по всему миру. Пророссийская волна захлестывает земной шар, и Африку в частности, приводя к беспрецедентной смелости свергнуть колониальные державы раз и навсегда".



Этническая карта Африки



Исследователи обращают внимание на то, что в Африке расселение этносов почти нигде не соответствует государственным границам, проведенным в основном западными колонизаторами, и это почти всегда ведет к конфликту; в каждой стране есть несколько племенных групп, власть у одного президента-вождя – за нее идет непрекращающаяся борьба, в которую включаются соплеменники из соседних стран. Приводить разделение в соответствие с расселением этносов поздно, т. к. в административных границах все они побывали в составе разных колониальных империй и отдалились друг от друга.



Это одна из объективных причин, по которым в настоящее время в Западной Африке формируется новый кризисный центр. Его создание все отчетливее приобретает черты синхронного удара по геополитическим интересам России и энергетике Франции, а вслед за ней и по экономическим интересам Евросоюза, что может способствовать переходу к глобальному продовольственному кризису и новым притязаниям сильных держав под вывеской борьбы с изменениями климата.



Конфликт на Украине пока не решил задачу запуска продовольственного кризиса даже макрорегионального масштаба, не говоря уже о более глобальном. Карту нового управляемого глобального кризиса в духе "короновирусной пандемии" разыгрывают по меньшей мере две конкурирующие силы, продвигающие "новую нормальность".



В первом случае роль, сыгранная во время "пандемии" ВОЗ, должна быть отдана продовольственной структуре FAO (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН). Во втором случае глобально модерировать процесс "климатического" кризиса назначат, скорее всего, иную ооновскую структуру – WMO (Всемирную метеорологическую организацию).



Африка превращается в поле боя глобалистов, чтобы продолжить то, что они начали в Европе – на территории бывшей Украинской ССР – против России, а также против континентальной Европы, ее экономики и энергетики. Застрельщиком выступает Лондон. В начале августа глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли совершил поездку по Африке, посетив Гану, Нигерию и Замбию. В ходе турне продвигалась новая долгосрочная стратегия развития отношений (прежде всего, в военной сфере) Великобритании с Африканским континентом, в которой англосаксы представлены как "альтернатива российским силам "Вагнер"".



Согласно интервью Д. Клеверли изданию Financial Times, цель стратегии – "помочь странам Африки восстановить безопасность и победить терроризм", поэтому "любые запросы африканских лидеров", касающиеся наращивания потенциала и услуг по обучению со стороны британских силовиков, будут "рассматриваться серьезным образом". Некоторым странам уже сделаны "очевидно привлекательные предложения" со стороны России и Китая, но, по мнению главы британского МИД, "ситуация сейчас меняется". Незадолго до этого британские депутаты в своем докладе обвинили власти в том, что в течение последних 10 лет они придавали слишком малое значение распространению ЧВК "Вагнер" на Африканском континенте.



Выделены африканские страны, подписавшие военные соглашения с Россией



На недавнем экономическом форуме "Россия-Африка" В. Путин подписал соглашения с более чем 40 африканскими странами, которым по его словам, уже поставляется широкая номенклатура вооружений и техники, а также подчеркнул приверженность России военно-техническому сотрудничеству с ЮАР.



Буквально сразу же после турне по Африке главного дипломата Британии в Нигере произошел госпереворот, в ходе которого свергли поддерживавшегося французами президента Мохамеда Базума. Новые власти объявили об аннулировании всех соглашений с Францией в области безопасности и военных вопросов. Было также заявлено, что Нигер прекращает экспорт золота и урана во Францию. Кроме того, замораживается введение в эксплуатацию газопровода для поставок газа из Нигерии в Европу через территорию Алжира, Нигера и Нигерии (этот проект стоимостью 13 миллиардов долларов должен был включать в себя газопровод протяженностью 4.000 км, по которому в Европу поступало бы 30 миллиардов кубометров газа ежегодно).



После переворота в Нигере на Африканском континенте образовался пояс стран под управлением военных, простирающийся от Атлантического океана до Красного моря. Большинство из этих стран более положительно относятся к России, чем к Западу в лице Франции и континентальной Европы.



Чем Французский мир отличается от Русского в Африке: красным помечены африканские страны, президенты которых были убиты при непосредственном участии Франции



Военные, совершившие госпереворот в Нигере, сообщили не только о своем позитивном восприятии России, но и об открытии границ с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом (наземное и воздушное пространство). Власти соседних Мали и Буркина-Фасо пригрозили Парижу покинуть ЭКОВАС, если организация осуществит военное вмешательство в Нигере, что будет равносильно объявлению войны в этих странах.



Почти 90% рудников Нигера принадлежат Франции и другим странам ЕС



В Нигер тут же приехала замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, которая встретилась с генералами хунты. Для американцев, как и для британцев конфликт Нигера с Францией с вовлечением окружающих его государств имеет важное значение и является своеобразной игрой с "закладкой" на будущее. Для них переформатирование мирового пространства требует переходящих друг в друга кризисов. Нигер в этом смысле весьма перспективен, как потенциальная проблема для одной из крупнейших экономик ЕС – Франции, энергетика которой в значительной степени зависит от устойчивого снабжения топливом атомных станций. По данным Всемирной ядерной ассоциации, Нигер является вторым по величине производителем урана в Африке и экспортирует большую часть своей продукции во Францию.



После переворота в Нигере цены на уран начали расти. Первоначально это казалось ситуативным всплеском на политических новостях, не имеющих серьезного значения. Однако эксперты уже тогда отметили, что если дело обернется региональным конфликтом, то изменения начнут носить долгосрочный характер. И в первую очередь это сильно ударит по Франции. Цикл между добычей урана и загрузкой топлива в реактор достаточно длинный, поэтому кратковременные колебания на урановом рынке никак не сказываются на устойчивости атомной энергетики. Но как только эти колебания будут носить долгосрочный характер, начнутся настоящие проблемы.



О том, что дело идет именно к этому стало известно уже через несколько недель. В конце августа военные захватили власть в Габоне, имеющем, по данным ООН, самый высокий индекс человеческого развития в странах Африки к югу от Сахары и входящем в ОПЕК (помимо нефти, страна является вторым производителем марганца в мире после Китая). Это случилось через 4 дня после того, как в этом центральноафриканском государстве прошли спорные президентские выборы. Долларовые облигации страны упали. Лидер переворота и по совместительству глава республиканской гвардии Брис Олигуи Нгема является креатурой США.



По данным американского Bloomberg, военный переворот стал девятым в странах Африки к югу от Сахары с 2020 года и резко повысил риск усиления нестабильности в регионе.



Военные перевороты в Африке с 2020 года. Фото: Bloomberg.org



Как отмечает Bloomberg, августовские события в Габоне последовали за военным переворотом в Нигере, двумя в Мали (2020 и 2021) и Буркина-Фасо (январь и сентябрь 2022 года) и Гвинее (2021). Лидер Судана был свергнут в 2021 году. В том же году военные Чада заменили погибшего президента его сыном, генералом армии.



Американские авторы утверждают, что перевороты имели своими причинами экономический кризис и слабое управление, что вызвало разочарование среди населения и - особенно в Западной Африке - распространение экстремизма. И заодно напоминают, что в результате переворотов в Мали и Буркина-Фасо их новые правительства стали враждебными своей бывшей метрополии, изгнали французские войска и наняли наемников российской группы "Вагнер".



Франция и поддерживающие ее силы в ЕС в настоящее время активно прорабатывают варианты вторжения в Нигер и восстановления прежнего статус-кво в регионе, пускай даже с хунтой. Англосаксы и структуры глобалистов, наоборот, крайне заинтересованы в расширении конфликта в Африке и доведения его до сценария Украины, при котором если и возникнет тупик, то на их же условиях.



Конфликт на Украине – это подготовка к продовольственному кризису, поскольку поддерживающие его силы стремятся к тому, чтобы, помимо проблем для поставок украинского зерна, были созданы не менее существенные проблемы для экспорта зерна из России. А это очень серьезная заявка именно на кризис продовольственный и, соответственно, на голод уже не только в масштабах отдельных регионов мира, а на глобальный кризис, местами переходящий в катастрофу, прежде всего в той же Африке.



Конфликт же в самой Африке, под шумок которого англосаксы уже осуществляют рейдерский захват французских активов в Габоне и других странах, можно рассматривать как подготовку к "климатическому" кризису, тесно связанному с манипуляциями в сфере энергетике. Для его развития у глобальных структур уже готовы новые критические точки – якобы пророссийский Нигер и энергетический кризис во Франции/ЕС, который должен стать неминуемым, если ситуация будет развиваться в направлении, выгодном Лондону и Вашингтону. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694648760





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики

- Кадровые перестановки

- Глас свыше: история должности пресс-секретаря президента

- Жители трех районов Актюбинской области впервые сами выберут акимов

- Песнь о батырах из Джамбула

- Закон "Об общественном контроле" обсуждают в Сенате

- Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы обсудили обновленный План работы Сената с учетом задач Послания

