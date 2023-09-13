Визит лидера КНДР в Россию меняет баланс сил в Азии, - Евгений Поздняков

06:51 14.09.2023

13 СЕНТЯБРЯ 2023,



Эксперты назвали главные результаты переговоров лидеров России и КНДР



Tекст: Евгений Поздняков



Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын встретились на космодроме "Восточный". Глава Северной Кореи поддержал действия Москвы на Украине, а также выразил надежду на укрепление двусторонних связей. Вскоре он также посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре. Что означает для России интенсификация взаимодействия с КНДР?

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе визита в Россию заявил, что Москва поднялась на "священную" борьбу с "гегемонистическими силами", чтобы защитить свой суверенитет и безопасность. Он выразил надежду на то, что две страны всегда будут сражаться вместе против империализма и строить суверенные государства.



Также глава КНДР на официальном обеде с Владимиром Путиным сказал, что уверен в победе армии и народа России над "сборищем зла", питающим иллюзии о мировом господстве. Он добавил, что готов выстраивать с Москвой стабильные и ориентированные на будущее отношения. Кроме того, Ким Чен Ын поднял тост за здоровье Путина и победу Москвы, а также за развитие дружбы между странами.



Президент России заявил, что переговоры оказались продуктивными и откровенными. Он подчеркнул, что двустороннему диалогу был нанесен большой ущерб из-за пандемии коронавируса, "когда КНДР была фактически закрыта от внешнего мира". Тем не менее после столь сложной эпидемиологической ситуации взаимодействию Москвы и Пхеньяна предстоит совершить еще один рывок.



Владимир Путин также сообщил, что глава Северной Кореи после переговоров посетит Владивосток, передает РИА "Новости". "Там тоже такая военная часть по линии Министерства обороны. Она заключается просто в демонстрации возможностей Тихоокеанского флота. И несколько вопросов, связанных с экологией, с образованием. Он должен посетить Дальневосточный федеральный университет, посмотрит некоторые объекты Академии наук Российской Федерации, лаборатории которых занимаются биологией моря", – подчеркнул глава страны.



"Впереди у председателя большая программа. Он же отсюда еще летит в Комсомольск-на-Амуре, будет посещать заводы, где производится авиационная техника, и гражданская, и боевая", – добавил Путин.



Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в свою очередь сказал, что Москва продолжит выстраивать взаимовыгодные отношения с Пхеньяном, основываясь на принципе благ для двух сторон, несмотря ни на какие внешние окрики и замечания. Кроме того, он заявил, что лидеры обсуждали возможность отправки в космос представителя КНДР, отмечает РИА "Новости" в своем Telegram-канале.



В экспертном сообществе считают, что прошедшие переговоры послужат прочным фундаментом для дальнейшего развития диалога между Москвой и Пхеньяном. Отмечается, что стороны сходятся во взглядах по многим острым вопросам, а усиление взаимодействия России с азиатскими союзниками позволит выстроить в регионе полноценную линию противодействия партнерам западных государств.



"Для Северной Кореи крайне выгодно сейчас быть на стороне России. Если раньше Москве приходилось поддерживать санкции против Пхеньяна, то с началом СВО это потеряло всякий смысл", – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба "Валдай".



"Судя по всему, теперь сотрудничество с КНДР будет вестись сразу по нескольким направлениям. Первое – дипломатическое. Северная Корея будет поддерживать нашу позицию на международном уровне, а мы, соответственно, помогать им. Вторая сфера – военная. Пхеньян является крупнейшим производителем вооружений", – отмечает он.



"Страны начнут налаживать и экономические связи. Например, мы можем обеспечить поставки продовольствия для КНДР. Этот вопрос сейчас очень важен. Также Москва может дать возможность северокорейским рабочим трудиться на Дальнем Востоке. Кроме того, Россия, вероятно, будет содействовать космической программе нашего соседа. Это четвертая сфера. Неслучайно встреча прошла на космодроме "Восточный", – подчеркивает собеседник.



"Немаловажно и то, что Россия поддержала нарратив КНДР об идеологической составляющей конфликта с западными странами. Для Москвы такая риторика не свойственна. Мы чаще говорим о наших стратегических интересах. Однако такой дипломатический жест, несомненно, оценят в КНДР", – акцентирует эксперт.



"В целом встреча Путина и Ким Чен Ына прошла успешно. Стороны явно выражали заинтересованность в совместной работе и поддержали друг друга. Кроме того, этот визит на Западе уже вызвал реальные опасения о перспективах сближения государств, что также является многозначительным показателем", – считает Ткаченко.



Сближение России и Северной Кореи заставляет задуматься о том, последует ли за ним волна новых экономических ограничений со стороны США.



Иван Тимофеев, программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай", в своей статье для РСМД отмечает, что угроза санкционного давления не является для Москвы значимым стимулом в этом вопросе.



"Что касается режима ограничительных мер ООН и Совета Безопасности ООН, частью которого является Россия, то все будет зависеть от того, по каким направлениям будет развиваться сотрудничество России и Северной Кореи", – отмечает эксперт.



"Если речь пойдет о поставках продовольствия, то вполне возможно, что Россия будет смещать фокус внимания на то, что это гуманитарные поставки, которые решают проблемы продовольственной безопасности КНДР и отвечают гуманитарным интересам. По большому счету в этом вопросе может и не быть радикального противоречия с режимом санкций ООН", – уточняет Тимофеев.



"В целом визит Ким Чен Ына в Россию можно назвать крайне удачным", – подводит итоги переговоров Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН. "Это один из тех редких случаев в международной политике, когда сам факт встречи уже можно считать крайне значимым. Несмотря на невзгоды внешнего мира, лидеры двух государств сумели найти время в плотном графике для разговора лицом к лицу", – сказал он. "Отношения Москвы и Пхеньяна крепчают с каждым днем.



Апогеем этого процесса можно считать достижение договоренностей о запуске корейских спутников на российских носителях. Это показывает высочайший уровень доверия между сторонами и привносит особый символизм во встречу на космодроме "Восточный",



– подчеркнул эксперт. "Еще одним положительным моментом можно считать значительное расширение географии в рамках визита Ким Чен Ына. Он побывает не только в Амурской области, но также посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре. Поездка в административный центр Приморья не вызывает большого удивления, а вот второй по численности населения город Хабаровского края выглядит в этом списке достаточно интересно", – считает собеседник.



"Скорее всего, глава КНДР посетит завод авиационного концерна "Сухой". Данное решение можно назвать примечательным по двум причинам. Первое – Северная Корея получает хорошую возможность ознакомиться с российскими наработками в сфере создания самолетов. Вполне возможно, это положительно скажется и на внутреннем производстве страны", – акцентирует эксперт.



"Второе – Ким Чен Ын в юношеские годы получил инженерное образование. Таким образом, Россия сделает своеобразный реверанс лично в сторону руководителя КНДР. Учитывать личностные особенности и хобби в рамках дипломатии – хороший способ наладить взаимодействие двух сторон. Прошедшая встреча наверняка заложит фундамент под дальнейшее наращивание связей Москвы и Пхеньяна", – считает собеседник.



"Кроме того, подобные инициативы российской дипломатии придают импульс к наращиванию сотрудничества в рамках треугольника Россия – Китай – Северная Корея. В условиях, когда США пытаются создать так называемую азиатскую НАТО, это становится особенно важным и повлияет на баланс сил в АТР", – резюмирует Асмолов.