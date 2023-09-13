Когда наступит крах казахского тенге? Девальвация близко

07:27 14.09.2023

Нацвалюта по-прежнему находится в уязвимом положении, считают экономисты



Алма Бектенова, , 13 сентября



Девальвация всегда близко

Экономист Айдархан Кусаинов уверен, что сдерживание курса тенге с помощью различных механизмов лишь делает девальвацию еще более вероятной. Нынешнее же небольшое снижение курса – это обычный сезонный сдвиг. Что касается вероятности понижения базовой ставки Национальным банком, то она крайне мала.

– Не могу прогнозировать базовую ставку, потому что, когда Нацбанк ее понижает, это выглядит более чем странно с точки зрения экономической политики. Экономика ускоряется, курс стабилен, зачем понижать ставку? Инфляция при этом, что характерно, не снижается. Если движения по ставке будут, то очень незначительные, – отметил Айдархан Кусаинов.

До зимы курс тенге будет удерживаться, если не произойдет смены экономической политики, а это фактически невозможно.

– Курс будут держать в районе 470 тенге за доллар, инфляция понемногу ускорится, где-то до 14–15%. Сейчас инфляционный разгон также идет, он усилился с прошлого года. Курс же будут держать столько, сколько это будет возможным, – отметил эксперт.

По всем показателям, подчеркнул эксперт, Казахстан находится на уровне 2015 года. В том году, напомнил Айдархан Кусаинов, в страну хлынули дешевые российские товары. Импорт дешевел, инфляция была низкой, но потом начали массово закрываться отечественные производства, так как они не выдерживали конкуренции. "Проблема не в короткой перспективе, а в том, что доходы населения будут падать еще более ускоренными темпами, хотя падение и так огромное", – разъяснил экономист.

Он также напомнил, что в 2015 году говорил о необходимости девальвации, но курс продолжали поддерживать. "Целый год инфляция снижалась, а потом тенге буквально рухнул. Как сейчас будет действовать правительство – пока не ясно. Если признают собственные ошибки, пойдут на девальвацию, то тогда будет взрывная инфляция, тяжелый отопительный сезон и резкое падение доходов граждан. Если все останется по-прежнему, нас ждет медленное ухудшение, с инфляцией 14–16%, и банкротствами предприятий. В таком варианте проблема просто переместится на весну 2024 года".

– С экономической позиции девальвация нужна. Когда она случится – лишь дело времени. Вопрос в том, сколько еще можно будет делать вид, что все под контролем? Но при нынешних действиях правительства и отсутствии явного форс-мажора, ситуация растянется до зимы-весны, – пояснил экономист.



Тенге станет больше, а долларов столько же

Финансовый консультант Расул Рысмамбетов считает, что задачи, поставленные президентом Токаевым, потребуют дальнейшего увеличения денежной массы.

– Возможно, инфляция в краткосрочной перспективе незначительно ускорится, 0,5-1% в годовом исчислении. Курс тенге тоже может слегка ослабнуть. Дело в том, что для исполнения поручений президента потребуется дополнительно печатать тенге, запускать его в оборот. Более того, президент сказал, что минимальная зарплата повысится до 85 тысяч тенге, это может слегка подтолкнуть инфляцию в начале следующего года. Курс в 465–470 тенге за доллар, о котором говорил Нацбанк, вполне реалистичен, – отметил эксперт.

По мнению Расула Рысмамбетова, в ближайшем будущем девальвации ожидать не стоит. "В феврале, возможно, будет небольшое ускорение инфляции и легкое ослабление тенге. Как правило, у нас отмечается сезонная инфляция. В конце зимы – начале весны она традиционно ускоряется", – уточнил он.

В отношении базовой ставки Нацбанка, есть основания считать, что при стабильной инфляции, или ее уменьшении, она немного снизится. Если нет, то ставка останется прежней, не ниже 16%, считает аналитик.

– Можно предположить, что к концу 2023 года Нацбанк с правительством будут увязывать позиции так, чтобы и инфляция не выросла, и выполнялись поручения президента. Самое главное – не завалить экономику необеспеченными деньгами. Тенге должен быть обеспечен товарной массой, если этого не случится, тогда риски возрастут. В экономическом блоке особых изменений нет, единственное, ушел глава Нацбанка Галымжан Пирматов, пришел Тимур Сулейменов, и он свою позицию уже обозначил. При обуздании инфляции базовая ставка снизится, – резюмировал Расул Рысмамбетов.



За 30 лет тенге подешевел в 100 раз

Экономист и общественный деятель Петр Своик считает долгосрочные перспективы тенге и инфляции довольно рискованными, а краткие – непредсказуемыми.

– Пока тенге достаточно стабилен, привязка к доллару почти не сказывается. При этом с рублем происходят известные приключения, и тем не менее, тенге реагирует не на рубль, а на доллар. Сама по себе позиция сугубо промежуточная, поскольку все постсоветские валюты реагируют на рубль, и только рубль реагирует на доллар. Ни одно постсоветское государство, ни одна финансовая система не имеют возможности взвешенного определения курса собственной валюты на собственной же валютной бирже. Поэтому тенге исторически, последние 30 лет реагирует фактически только на рубль. Казахстанская валютная биржа оглядывается на московскую, – отметил аналитик.

Петр Своик напомнил о невеселой дате – в нынешнем ноябре Казахстан отметит 30-летие со дня введения нацвалюты. "Дата подойдет к приблизительно 100-кратному обесцениванию тенге. При рождении он был 4,7 доллара, а сейчас – около 460, к юбилею имеет все шансы доползти до 470", – пояснил экономист.

По его словам, на инфляцию работают несколько факторов. Прежде всего, это стабильная внутренняя инфляция, которую дает местный рынок, она поддерживается Нацбанком. Кроме того, в последнее время добавилась и инфляция доллара, вызывающая протесты в США.

– Казахстан занимает, вероятно, достаточно разумную позицию выжидания, в надежде, что ситуация на Украине и ситуация с санкциями придет к какому-то стабильному состоянию. Пока стреляют пушки, валюты должны сидеть и наблюдать. Поэтому даже при смене руководителя Нацбанка основная политика – ничего не трогать, – считает эксперт.

Но успокаиваться не стоит. По мнению Петра Своика, с внешних рынков к нам будут приходить новости о всплесках инфляции в Европе и США, об экстремальных мерах по их подавлению, а также о начале в Китае глубокого системного кризиса. "Мы входим в период глобальных изменений, он измеряется не месяцами, а годами, и будет связан с серьезными потерями, острыми вызовами и рисками. Но конкретно по валюте – пока без паники", – подчеркнул аналитик.

– Мы находимся в режиме "судорожного курсового выжидания" на фоне углубляющихся проблем внутри экономики. В частности, к следующей зиме обострится кризис в отраслях теплоснабжения и электроснабжения. Правительство будет бороться с ним посредством роста тарифов, что едва ли спасет энергетику, но ударит по потребителям и спровоцирует инфляцию, даже при неизменном курсе тенге к доллару. Кроме того, будет очень заметно влиять – и сейчас влияет – изменение курса рубля по отношению к тенге. Пока рубль плавает, а что с ним произойдет дальше – не очень понятно. Дальнейшее ослабление рубля крайне неприятно для Путина в политическом плане, но, с другой стороны, через ослабление нацвалюты Россия достаточно легко решает внутренние и внешние проблемы. Казахстану приходится на все это реагировать, поэтому совершенно не исключено, что тенге придется медленно, или даже быстро – за одну ночь, как мы это любим делать – опускать до 500 тенге за доллар или ниже. Сейчас же все предположения – это гадание в условиях стремительно и почти непредсказуемо меняющихся процессов, – заключил Петр Своик.