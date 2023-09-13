Будущее - это движение от великих потрясений к величию, - Александр Проханов

07:41 14.09.2023

Новосибирск, тебе слово

Будущее - это движение от великих потрясений к величию

Александр Проханов



Какое таинственное, восхитительное слово Сибирь! В нем серебро, в нем манящая бесконечность, в нем чудо, в нем огромная влекущая тайна, которая очарует тебя, снимет с насиженных мест, увлечет в волшебные туманы, за три моря, на поиски обетованной земли.



Русский человек шел в Сибирь за пушниной, за золотом, за драгоценными каменьями. Но он шел в Сибирь, зачарованный русский странник, и за мечтой, за тем ожиданием чуда, которое таилось в русской душе и влекло на восток, за уральский камень. Сибирь - это великое русское чудо, дарованное России для ее сбережения и величия.



Сибирь казачьих отрядов, деревянных городов посреди тайги, дивных храмов сибирского барокко, плывущих, как белые лебеди, среди черных срубов. Русский человек приходил в Сибирь и становился Ермаком Тимофеевичем, Муравьевым-Амурским, Арсеньевым. Все это шло, пробивалось, стремилось на восток. Но когда пришла большая беда, и немец рвался к Волге, к Уралу, вся сибирская мощь обратилась вспять и повернулась на запад, обрушила на врага спасительную силу сибирских полков, грозную мощь сибирских заводов. Сибирь, перемахнув через Уральский хребет, пришла на подмогу Москве и гнала немцев до Берлина. И в то благословенное время Берлин стал сибирским городом.



Я помню послевоенное время, когда центральная Россия, истерзанная войной, угрюмо работала, бинтуя кровавые раны, вправляя вывихи и сращивая переломы. Тогда Сибирь стала огромным поднебесным окном, наполненным светом. Сибирь позвала Россию в грядущее, посулила ей великое чудо, наполнила русское сердце несказанной радостью. И Россия озарилась, помолодела и вновь пошла в Сибирь, угадывая в ней свое будущее.



Грандиозные плотины, электростанции, могучие заводы, несравненные научные центры. Сибирь нефтяная, Сибирь алмазная, Сибирь ледокольная, Сибирь космическая. Советский человек шел в Сибирь за туманами, за запахом тайги. Он шел туда за своей вековечной мечтой о великом царстве-государстве - цветущем, могучем и справедливом, где нет насилия, скверны, поношения святынь. В Советском Союзе, не верящем в Бога, Сибирь была иконой, к которой приложилась неверующая Россия и ощутила себя верящей, любящей, непобедимой. Сибирь была крыльями России, на которых та летела в свое будущее.



Россию сбили в полете. В 1991 году она рухнула на землю и разбилась. И пропала Россия. Остановилось русское время. Пришел враг-победитель, опоил Россию своим ядовитым пойлом, сделал Россию никчемной, забывшей о своем величии, о своем божественном предназначении. Из России вынимали ее сердце, мозг, ее глаза, ее душу. И казалось, нет больше России, нет больше Грановитой палаты, нет Пушкина и Шолохова, нет русской Волги, русского Урала, русского Байкала, нет больше русской Сибири.



Но вновь ожила молекула русского бессмертия. Из этой молекулы появилось нынешнее Государство Российское. Государство очнулось, воспряло, идет в контратаку, отвоевывает свое место в истории, сбрасывает западное иго, исцеляется от болезней, которыми ее заразил Запад. Вырывает из себя шприцы, которые Запад вкалывал в русские вены, лишал Россию всего, что делало ее русской, вселенской. Сегодня Россия приходит в себя, становится собой, открывает в своем давнем и недавнем прошлом великие сокровища духа. Возвращает себе то, что именуют традиционными ценностями и что в политической философии зовется консерватизмом. Возвращает мышление, спасающее от разорения драгоценное наследие народов, без которого народы перестают быть народами, а становятся гигантским слипшимся куском пластилина.



И теперь, когда у России открылись очи в прошлое, когда по всей России расцвели монастыри и приходы, когда Россия в грохоте донбасской войны, среди бед и напастей вновь верует в свое пасхальное воскрешение, сегодня Россия, отстояв свое прошлое, станет отстаивать свое будущее.



Будущее - это развитие. Будущее - это движение от великих потрясений к величию. Этот поворот России от прошлого и настоящего к будущему мучителен. Русское будущее - это не только космодромы, ледокольный флот, скоростные дороги, искусственный интеллект. Русское будущее - это стремление к несказанному идеальному бытию, к тому, что церковь зовет Царствием Небесным, а люди мирские - царством справедливости, которое объединяет в цветущую целостность множество населяющих Россию народов, множество земель и культур. И она, эта божественная справедливость, обеспечит земное процветание. Появятся новая индустрия, могучая наука, скоростные дороги, процветающие города, и каждый живущий в России человек испытает сладость творчества, русское чувство общего дела. В этом стремлении к будущему раскроется восхитительный русский цветок - Роза Мира, ради которой Господь и создал Россию.



У Сибири - особая роль. Сибирский человек олицетворяет русское величие, олицетворяет русское развитие. Миссия Сибири - вновь сделать Россию страной будущего, вновь обратиться к русскому человеку - русскому промышленнику, ученому, политику, русскому президенту, русскому сражающемуся на донбасском фронте солдату: "Вперед, в грядущее!"



Кончились великие потрясения. Сибирь зовет тебя, русский человек, к величию.



В Сибири живут великие мечтатели, великие трудники, несравненные чудотворцы. Сибирь - это огромная артель, огромный батальон, огромная русская молельня. Из Сибири начнется новая русская эра. Сибирь провозгласит долгожданную идею развития. Сибирь на своем клавире сыграет свиридовское "Время, вперед!"



Изборский клуб ждет от Сибири долгожданного слова о русском развитии. Слова, на которое откликнется каждая русская душа - вологодская, ростовская, красноярская, иркутская, новосибирская. Новосибирск, не забудь, что ты - сибирская столица, в тебе средоточие русской научной, индустриальной мощи. Новосибирск, тебе слово.