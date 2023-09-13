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Пекин обещает облагодетельствовать Тайвань, - В.Скосырев
07:52 14.09.2023

13.09.2023

В США заявляют о возможной войне с Китаем из-за острова
Владимир Скосырев

Выступая в Вашингтоне, министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что нападение Китая на Тайвань вполне возможно. Недаром КНР собирается сдать в строй третий авианосец, а также добивается превосходства в космосе. А генерал, отвечающий за разведку в околоземном пространстве, предупредил, что китайцы могут следить со спутников за противником в любую погоду. Но Пекин обнародовал сугубо мирный план воссоединения с островом. Согласно ему, провинция Фуцзянь на материке станет раем для туристов, студентов и бизнесменов Тайваня.

Кендалл, как пишет издание The Hill, предупредил, что китайцы укрепляют военную мощь для потенциальной войны с США. Поэтому Америка должна перестроить свои силы. "Наша задача – предотвратить войну и выиграть ее, если это случится", – утверждал министр.

Причем особенно вероятна "китайская агрессия" против Тайваня. Цитируя американского чиновника, издание напоминает, что президент США Джозеф Байден неоднократно говорил, что при таком сценарии США пошлют войска, чтобы помочь защищать остров. США поддерживают неофициальные связи с Тайванем и предоставили ему современные вооружения.

"Нужно, чтобы способность Америки проецировать свою силу была адекватной для отражения агрессии. А если США не смогут этого добиться, то это наведет на нас длинную тень", – прогнозирует министр. В том же ключе выступил на конференции в Вашингтоне генерал Грэг Гэгион, отвечающий за разведку в космических войсках. По его словам, армия Китая создает спутниковую сеть с целью воздействовать на Тайвань и Тихоокеанский регион.

Данные о третьем по счету китайском авианосце, который намечают спустить на воду, сообщила The Financial Times. Цель заключается в том, чтобы бросить вызов американскому превосходству в воздухе на Тихом океане, но корабль Fujian ("Фуцзянь") еще отстает по оснащению от аналогичных судов на атомной тяге. Тем не менее, как говорит Сюй Вэньчи, сотрудник Совета по исследованиям стратегий и военных игр в Тайбэе, "этот корабль, сконструированный впервые дома, символизирует прыжок вперед к выполнению выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином задачи превратить Народно-освободительную армию в военную силу мирового класса к середине века. Испытания систем авианосца покажут, как быстро сможет Китай догнать США в этой области. Поскольку на корабле применены технологии, которые ВМС Китая раньше не использовали, то срок испытаний будет длиннее, чем при сдаче двух других авианосцев".

Но в тот момент, когда Пентагон и западная пресса толкуют о вероятности вооруженного конфликта, Пекин выдвинул новый план, направленный на то, чтобы превратить Фуцзянь, ближайшую к острову провинцию, в зону интеграции и удалить социальные преграды для переселения туда резидентов Тайваня. Фуцзянь, по этому плану, должна стать образцом совместного развития с островом во всех областях и продвигать мирное воссоединение. План был обнародован ЦК КПК и правительством. Предусматривается, что будут облегчены контакты между людьми. Конкретно тайваньские школьники и студенты смогут легче получать образование в этой части материка, а деловые люди – заниматься бизнесом. Публикация проекта совпала с назначением члена политбюро КПК Ван Хунина на пост главы организации, продвигающей мирное воссоединение.

The South China Morning Post пишет, что инициатива Пекина связана с выборами на Тайване, которые должны состояться в январе. Главный претендент от правящей Демократической прогрессивной партии, занимающий пост вице-президента, заявил, что продолжит курс Цай Инвзнь, нынешней главы администрации острова.

В беседе с "НГ" Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики, отметил: "Американцы скорее нагнетают обстановку, чем дают реальный анализ ситуации. Ведь недавно министр обороны Тайваня говорил, что в ближайшие лет 10 вряд ли можно ожидать нападения. Что касается обещания Байдена, тут никто не может дать научный прогноз. Это гадание на кофейной гуще. У предыдущей администрации была концепция стратегической неопределенности. США ничего не обещали, но и не говорили, что не вступятся за Тайвань. Байден поднял ставки".

Отвечая на вопрос, что означают сообщения СМИ, будто Тайвань собирается в октябре, в день национального праздника отказаться от названия острова "Китайская Республика", эксперт подчеркнул, что это домыслы. А если бы Тайбэй сделал такой шаг, то это могло стать поводом для военной акции Китая.

Источник - НГ
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