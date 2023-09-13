Импичментом на импичмент. Республиканцы добиваются отставки Джо Байдена, - Е.Мур

08:27 14.09.2023

У Джо Байдена прибавилось проблем: спикер Палаты представителей Кевин Маккарти объявил о формальном начале расследования деятельности президента США, которое теоретически может привести к импичменту. Впрочем, де-факто такой исход главе Белого дома не грозит. Как не грозил он и предыдущему президенту Дональду Трампу: республиканец дважды проходил по процедуре импичмента в Палате представителей, но не был осужден Сенатом и в итоге досидел на своем посту до конца срока.



"Я обратился к комитетам Палаты (представителей.- "Ъ") с просьбой начать официальное расследование в отношении президента Байдена, основываясь на расследовании зарубежной деятельности его семьи. В частности, его сына Хантера",- заявил Кевин Маккарти во вторник. "Главными по импичменту" спикер Палаты представителей назначил председателей трех комитетов - надзорного, юридического и бюджетного - Джеймса Комера, Джима Джордана и Джейсона Смита.



Господин Маккарти заверил, что это отнюдь "не легкомысленное решение": "В ходе наших (предварительных.- "Ъ") расследований (в Конгрессе.- "Ъ") мы выяснили, что президент Байден солгал американскому народу насчет своей осведомленности о делах семьи за рубежом". Кевин Маккарти также сослался на показания свидетелей, которые "подтвердили, что президент Байден был причастен к множеству телефонных звонков, имел множество встреч и ужинов, которые приводили к переводу миллионов долларов на счета его сына и его деловых партнеров".



Конгрессу, как добавил Кевин Маккарти, известно о "банковских документах, которые показывают, что почти $20 млн были переведены членам семьи Байденов и их партнерам через различные фиктивные компании".



"Подразделение казначейства США зафиксировало более 150 связанных с семьей Байденов и другими деловыми партнерами трансакций, которые были отмечены банками как подозрительная активность",- отметил также спикер. И кроме того, упомянул показания в Конгрессе информатора ФБР, который заподозрил 46-го президента во взяточничестве и использовании им в пору вице-президентства "своего служебного положения для координации с бизнес-партнерами Хантера Байдена".



Спикер призвал президента и его команду "в полной мере сотрудничать с расследованием во имя его прозрачности". "Мы обязаны дать ответы американскому народу. И мы пойдем туда, куда ведут улики",- резюмировал Кевин Маккарти.



Администрация президента США категорически отвергла все обвинения. Представитель Белого дома по надзору и расследованиям Ян Сэмс в соцсети X разразился гневной тирадой в адрес спикера. Помимо прочего, он написал: "Старт импичмента, несмотря на отсутствие доказательств правонарушений со стороны президента США, это просто "топливо" для крайне правых, чтобы они могли продолжать безосновательно нападать на него".



В аргументах представителя Белого дома есть рациональное зерно.



По словам вашингтонского юриста, который общался с "Ъ" на условиях анонимности, для расследования есть основания, но "по большей части дело в том, что Кевин Маккарти хочет осчастливить крайне правых".



Их поддержка будет необходима спикеру Маккарти для принятия законопроектов о бюджете (в конце сентября, если не одобрить новый бюджет или документ о продлении действия бюджета на текущий год, работа правительства может просто остановиться).



Обсуждая перспективы законопроектов о финансировании правительства, правые консерваторы не раз требовали от спикера начать процедуру импичмента президента Байдена. Среди их требований также более серьезное сокращение расходов, усиление контроля за границами, а также прекращение или ограничение помощи Украине. Если требования крайне правых не будут выполнены, то они могут не просто заблокировать проект бюджета, но и попытаться отстранить господина Маккарти с поста спикера. Поэтому тот и счел нужным хоть как-то их задобрить.



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При этом не все республиканцы в восторге от идеи импичмента. Например, члены Палаты представителей Брайан Фицпатрик из Пенсильвании и Дон Бэкон из Небраски выражали обеспокоенность по поводу продолжения расследования об импичменте без более убедительных доказательств правонарушений со стороны президента. На этом фоне господин Маккарти принял решение о запуске этого расследования единолично, а не по итогам голосования в Палате.



При этом несколько лет назад Кевин Маккарти критиковал за такой же шаг свою предшественницу-демократку Нэнси Пелоси. Тогда госпожа Пелоси решила без голосования в Конгрессе начать процедуру импичмента Дональда Трампа, тем самым изменив устоявшуюся практику. Конституция не требует голосования по такому вопросу, но законодатели все-таки без этого раньше не обходились.



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Кевину Маккарти даже пришлось оправдываться: мол, Ненси Пелоси "создала прецедент" и теперь так же можно поступать и всем остальным.



Если республиканцы в Палате представителей добьются успеха и все-таки объявят Джо Байдену импичмент, то он станет четвертым президентом США, подвергнутым этой процедуре. До него через нее прошли Эндрю Джонсон (в 1868 году), Билл Клинтон (в 1998-м) и Дональд Трамп. Последний дважды проходил по процедуре импичмента в Палате представителей, но, как и Билл Клинтон, не был осужден Сенатом, который де-факто единственный имеет право на окончательное снятие президента с должности. Однако за такое решение должны проголосовать две трети сенаторов, что, учитывая демократическое большинство в верхней палате, крайне маловероятно.



Екатерина Мур, Вашингтон

№170 от 14.09.2023, стр. 6