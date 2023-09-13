|15:20 Американцы поместили своих коллаборантов из Афганистана в маленькое Гуантанамо
13:11 Против "КазАвтоЖола" возбудили уголовное дело после сделки на 2,3 млрд тенге
13:08 Баку и Ереван соревнуются в том, кто больше Украину любит, назло Москве
13:03 Акимшу Искакову на севере Казахстана задержали пьяной за рулем. Цвет настроения - синий...
12:39 Шойгу - онемело? Никто из руководства России не решился комментировать атаку на Севастополь
12:23 Россия – Турция: на чаше весов геополитики, - Ю.Борисов
12:05 В Узбекистане четыре платежные системы лишились лицензий
11:58 Особенности взаимодействия стран Каспия в новой геоэкономической реальности
11:56 Наследие Авиценны: какие вызовы стоят перед таджикской медициной сегодня?
11:52 Двум археологическим памятникам в Узбекистане нанесен ущерб на 288 млн сумов
08:27 Импичментом на импичмент. Республиканцы добиваются отставки Джо Байдена, - Е.Мур
08:14 Кемелбек Ойшыбаев возглавил главное КазГосинформагентство "Хабар"
07:52 Пекин обещает облагодетельствовать Тайвань, - В.Скосырев
07:41 Будущее - это движение от великих потрясений к величию, - Александр Проханов
07:27 Когда наступит крах казахского тенге? Девальвация близко
06:53 Ради борьбы с Россией США меняют свою идеологию, - Евг. Крутиков
06:51 Визит лидера КНДР в Россию меняет баланс сил в Азии, - Евгений Поздняков
02:46 Кому выгодна пылающая Африка? - В.Ильин
02:44 Ким + Путин. Почему у Запада такая истеричная реакция? - Le Figaro
02:05 Россия. Дележ пирога: Олигархи, кланы и группировки опять сцепились в сражении на внутреннем фронте
01:58 Операция Ын и другие приключения Путина, - репортаж А.Колесникова с "Восточного"
01:57 Климатическая повестка: "каждый сам за себя" или "вместе мы сила"? - Р.Алимова
01:43 Теракт в мечети Ирана: Власти требуют смертной казни для обвиняемого таджикистанца
00:49 Двадцатка. Рукопожатия, декларации и закулисные игры, - Арсений Латов
00:42 Улыбаясь России, Пекин закручивает гайки внутри страны, - В.Скосырев
00:36 Экс-американский боец ММА Монсон избран депутатом Курултая-Парламента Башкирии
00:07 Вашингтон освободил иранские миллиарды, - НГ
00:02 Казнацпаты пытаются троллить россиянина казаха А.Мусагалиева (комик КВН "Камызяки") за его позицию по Донбассу
00:01 России необходимо срочно и полностью прекратить экспорт нефти.., - министр Патрушев
|Двум археологическим памятникам в Узбекистане нанесен ущерб на 288 млн сумов
11:52 14.09.2023
Генпрокуратура сообщила о повреждении двух археологических памятников в Ташкентской и Самаркандской областях. Ущерб оценивается в 288 млн сумов.
В Ташкентской и Самаркандской областях местные жители повредили археологические памятники, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.
Причиненный ущерб оценивается в 288 млн сумов.
В Иштыханском районе Самаркандской области О. Т. самовольно разрушил 9,6 кв. м территории памятника "Номсизтепа-3" (IV-VIII века). Оставшиеся 652 кв. м удалось сохранить.
В Бостанлыкском районе Ташкентской области несколько жителей махалли повредили 7,4 кв. м площади средневекового памятника "Кушкургантепа". 492 кв. м памятника удалось сохранить.
Возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана, ведется следствие.