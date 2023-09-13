Двум археологическим памятникам в Узбекистане нанесен ущерб на 288 млн сумов

11:52 14.09.2023

Генпрокуратура сообщила о повреждении двух археологических памятников в Ташкентской и Самаркандской областях. Ущерб оценивается в 288 млн сумов.



