Наследие Авиценны: какие вызовы стоят перед таджикской медициной сегодня?

11:56 14.09.2023

В августе Минздрав Таджикистана сообщил о серьезной нехватке врачей и медработников. Республику ежегодно покидают сотни профессиональных врачей, а население предпочитает обращаться за медицинской помощью в другие страны. Несмотря на окончание пандемии COVID-19, медицинская отрасль Таджикистана продолжает сталкиваться с серьезными проблемами, которые имеют многослойный характер.



Что говорят цифры?



В последние годы руководство Таджикистана регулярно увеличивает траты на медицину. В 2021 году расходы на здравоохранение составили 2,3 млрд сомони, в 2022-м – 2,8 млрд. Согласно утвержденному бюджету, в 2023 году эта сумма увеличится на 16 %, то есть на 500 млн сомони. Доля ВВП в общих расходах на здравоохранение составляет около 7 %, это высокий показатель для уровня доходов страны.



Однако, несмотря на ежегодный рост трат на медицину, расходы на душу населения, согласно данным Всемирного банка за 2022 год, составляют всего 62 доллара. Это самый низкий показатель среди стран Центральной Азии.



Кроме того, уровень расходов на медицину значительно варьируется от региона к региону. Больше всего денег тратят в Душанбе, где присутствует большое количество государственных клиник и частных поставщиков медуслуг. В то же время в Хатлонской области и районах республиканского подчинения расходы на медицину на 70 % меньше.



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При этом значительная часть средств бюджета тратится на зарплаты врачей и медработников, а затраты, связанные непосредственно с лечением, покрываются самим населением.



Несмотря на это, зарплаты таджикских врачей остаются одними из самых низких не только в Таджикистане, но и на всем постсоветском пространстве.



Средняя зарплата таджикских врачей составляет около 1550 сомони, или 140 долларов. В то же время в Узбекистане медики в среднем получают порядка 230 долларов (более 2500 сомони), а в России средняя зарплата врачей начинается от 50 000 рублей (около 6000 сомони). Все это становится причиной оттока квалифицированных медицинских кадров и формирует нехватку врачей в республике.



Почему из страны уезжают врачи?



В преддверии Дня медика в Таджикистане министр здравоохранения Джамолиддин Абдуллозода заявил, что в стране не хватает 2298 врачей и 575 медсестер. Почти две трети этого дефицита приходятся на Хатлонскую и Согдийскую области, где недостает 788 и 579 врачей. Такой региональный дисбаланс можно объяснить еще и тем, что молодые специалисты предпочитают работать в столице из-за более комфортных условий и зарплат.



При этом, по словам министра, причина эмиграции врачей кроется в том, что принимающие страны готовы предоставить медикам льготы и профессиональное развитие, а медсестры едут за границу не на работу, а вслед за мужьями.



Отток специалистов привел к тому, что оставшимся врачам зачастую не хватает имеющегося опыта и квалификации, о чем свидетельствует постоянный рост врачебных ошибок.



Только за 2023 год правоохранительные органы арестовали более 40 медработников, против которых возбуждено 63 уголовных дела. Простые таджикистанцы, при наличии возможностей, предпочитают получать лечение в соседних странах. Одним из направлений такого "лечебного туризма" стал Узбекистан, который в медицинских целях в 2022 году посетили более 30 тысяч таджикистанцев.



Проблему признает и высшее руководство страны. Эмомали Рахмон поручил повысить уровень и качество обслуживания в медицинском секторе, отметив, что большинство госслужащих выезжают в другие государства даже для лечения головной и зубной боли.



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Минздрав заверяет, что нехватка медиков характерна для всего мира, а не только для Таджикистана. По мнению министра, проблему можно решить за счет новых кадров из числа выпускников таджикских университетов. Такое решение, однако, выглядит неполноценным, поскольку не стимулирует молодых врачей оставаться в Таджикистане. К тому же выпускникам вузов зачастую не хватает необходимого опыта для того, чтобы эффективно приступить к работе, а цена ошибки может иметь летальные последствия.



Таким образом, потенциальное решение кадровой проблемы с опорой исключительно на собственные силы выглядит для Таджикистана проблематичным. В этой связи перспективным направлением представляется стимулирование молодых врачей к участию в совместных программах повышения квалификации со странами с развитым сектором здравоохранения. В случае Таджикистана наиболее крупным партнером в сфере здравоохранения остается Россия, с которой Душанбе работает над рядом совместных проектов.



Совместными усилиями



Одно из главных направлений сотрудничества России и Таджикистана – это совместная подготовка кадров.



В настоящий момент в России по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры обучаются 2076 граждан Таджикистана, что почти на 40 % больше, чем пять лет назад.



Многие таджикистанские врачи становятся известными специалистами в России. Многие из них после получения российского образования стремятся решить проблему дефицита кадров в родной стране, оказывая медицинские услуги в Таджикистане на постоянной или временной основе. Так, например, раз в два месяца в Душанбе приезжает врач-отоларинголог, заведующий операционным блоком Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии России Парвиз Умаров, чтобы выполнить операции и принять пациентов, страдающих от ЛОР-заболеваний, а также провести мастер-классы для таджикистанских коллег.



В последние годы можно также отметить инициативу со стороны таджикского государства. В феврале 2023 года правительство России одобрило новое соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Оно будет касаться обеспечения эпидемиологического благополучия по особо опасным инфекциям, элиминации кори и краснухи, профилактики ВИЧ/СПИД, а также предполагает проведение различных совместных экспедиционных работ. Кроме того, на базе московского филиала НМИЦ радиологии Минздрава России реализуются программы, направленные на снижение заболеваемости и смертности от злокачественных опухолей, в которых регулярно участвуют таджикские специалисты.



Будущие риски и угрозы



Тем не менее сохраняющийся дефицит врачей свидетельствует о том, что принимаемых мер недостаточно для решения существующих проблем, они требуют структурных преобразований. Несмотря на заявления главы Минздрава о ежегодном повышении зарплат медиков на 20 %, это номинальная мера, поскольку заработная плата растет параллельно с уровнем инфляции. Кроме того, врачи по-прежнему остаются одним из наиболее незащищенных слоев населения, а количество льгот для медработников остается минимальным.



Весь комплекс проблем, накопившийся в таджикистанской системе здравоохранения, делает ее уязвимой перед новыми потенциальными вызовами, один из которых – стремительный рост населения.



Прирост населения Таджикистана опережает общемировые показатели почти в два раза. Если в 1991 году в республике проживали чуть более 5,5 млн, то к концу 2023 года численность населения составит около 10,5 млн человек. В соответствии с прогнозами руководства страны, к 2030 году в республике будут проживать более 11 млн человек. Такой рост населения может стать неподъемным грузом для системы здравоохранения и лишь усугубить проблемы, сохраняющиеся на сегодняшний день.