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Особенности взаимодействия стран Каспия в новой геоэкономической реальности
11:58 14.09.2023

Актуальные процессы геоэкономической фрагментации и неустойчивость роста мировой экономики придают новый импульс регионализации экономических отношений. Одним из примеров данной тенденции служат страны Каспийского региона, которые все более активно взаимодействуют друг с другом. Об особенностях и перспективах торгово-экономических связей Прикаспийских государств читайте в статье кандидата экономических наук Артема Пылина.

Взаимная торговля Прикаспийских государств

За период с 2012 по 2021 год объем взаимной торговли Прикаспийских государств увеличился на 9,3 % и составил 35 млрд долларов. Эти данные свидетельствуют о росте значимости Прикаспийских государств друг для друга.

Ведущее место во внутрикаспийской торговле занимает Россия. В 2022 году наиболее крупный взаимный товарооборот был у Казахстана и России – 26,1 млрд долларов, на втором месте был товарооборот России и Ирана – 4,9 млрд долларов, на третьем – России и Азербайджана – 3,7 млрд долларов.

Обороты между другими парами каспийских партнеров колебались в пределах 0,5–1 млрд долларов.

Зависимость Прикаспийских государств от внутрирегионального экспорта товаров относительно низка (2–13 %), поскольку для них основные рынки сбыта находятся за пределами Прикаспия – в ЕС и КНР. Это ключевые потребители углеводородов.

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Ориентация государств Каспия на взаимный импорт весьма значительна (23–43 %) для Казахстана, Туркменистана и Азербайджана, что во многом определяется крупными поставками товаров из России и отчасти из Ирана.

Экономическая связанность стран Каспия

Для оценки экономического взаимодействия стран прикаспийской пятерки автор воспользовался коэффициентом торгово-экономической связанности (КТЭС). Проведенные расчеты показали, что за период с 2012 по 2021 год взаимная связанность государств Каспия увеличилась на 12,7 %.

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Наибольший прирост связанности отмечался в парах Россия – Иран и Россия – Казахстан. В парах с участием Туркменистана (с Ираном, Казахстаном и Россией) произошло сильное снижение связанности. Стоит также отметить, что, несмотря на общий прирост связанности государств Каспия, КТЭС данного региона почти в два раза уступает аналогичному показателю для ЕАЭС.

В повышении связанности региона с другими соседними странами и регионами особую роль играют три страны – Грузия, Турция и Узбекистан.

Грузия выступает как связующее звено между Западом и Востоком. Через Турцию проходят важнейшие международные транспортные коридоры и магистральные трубопроводы, обеспечивающие транзит грузов между Европой и Азией. Узбекистан – одна из ключевых стран Центральной Азии, обеспечивающая транзит грузов между Ираном, Туркменистаном и Китаем.

Каковы дальнейшие перспективы?

В 2022 году произошли существенные изменения в динамике взаимной торговли стран Прикаспия, что во многом было обусловлено введением масштабных антироссийских санкций и последующим ростом мировых цен на углеводороды.

В результате растущие доходы от экспорта углеводородов на мировых рынках позволили некоторым странам региона существенно нарастить поставки из России. Так, в Азербайджане импорт из России в 2022 году увеличился на 31,8 % и достиг 2,7 млрд долларов.

Казахстан в 2022 году нарастил стоимостные объемы поставок товаров в Россию на 25,1 %, что во многом определялось механизмом разрешенного параллельного импорта. В то же время товарооборот между Россией и Ираном вырос на 20 % и составил 4,9 млрд долларов.

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Таким образом, в ближайшие годы усиление торгово-экономического сотрудничества в КР может стать одним из драйверов накопительной интеграции. В среднесрочной перспективе динамика взаимной торговли стран Прикаспия во многом будет определяться развитием трансграничной транспортно-логистической инфраструктуры по линии МТК "Север – Юг", в том числе за счет строительства железной дороги Решт – Астара, а также укреплением сотрудничества в регионе на фоне запуска полноценной ЗСТ ЕАЭС – Иран.

В то же время ожидаемое усиление со стороны Запада контроля за соблюдением действующих антироссийских санкций и их негативное влияние на развитие российской экономики могут сдерживать поступательный рост взаимной торговли и взаимных инвестиций в регионе. В этой связи требуется более тщательный отбор приоритетных отраслевых совместных проектов с учетом потенциала импортозамещения товаров и услуг из недружественных государств.

Полную версию статьи "Особенности торгово-экономического взаимодействия стран Каспийского региона в новой геоэкономической реальности" читайте на сайте журнала "Геоэкономика энергетики".
https://geoenergy-journal.ru/

ПЫЛИН А. Особенности торгово-экономического
взаимодействия стран Каспийского региона в новой
геоэкономической реальности
https://geoenergy-journal.ru/wp-content/uploads/Geo-02-2023_forRSL.pdf

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694681880


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