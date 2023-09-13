В Узбекистане четыре платежные системы лишились лицензий

12:05 14.09.2023

Речь идет о Ozinterpay, Interpay Sys, Venkon Group и Wooppay Uz. Уставной капитал платежных организаций не соответствовал законодательным требованиям, утверждает Центральный банк страны. В мае 2023 г. регулятор постановил, что в уставном капитале оператора платежной системы должно быть не более 50 % нерезидентов.



Wooppay изначально был казахстанским сервисом, но в 2018 г. вышел на узбекистанский финтехрынок. Бизнес активно развивался: в 2020 г. компания запустила систему электронных денег, а в 2022 г. ее клиенты получили возможность оплачивать товары и услуги с баланса мобильного телефона.



Ранее Центральный банк запретил финтехкомпаниям проводить трансграничные платежи. Ограничения должны были вступить в силу 5 сентября. Тем не менее, по заявлениям Ташкента, в стране нет ограничений на международные платежные услуги, а трансграничные переводы доступны на платформах банков.



По мнению экспертов, регулятор пытается предотвратить нарушения закона со стороны финтехорганизаций на активно растущем рынке платежных систем, поэтому может ужесточать требования к лицензированию.