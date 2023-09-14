Россия – Турция: на чаше весов геополитики, - Ю.Борисов

12:23 14.09.2023

14.09.2023 | ЮРИЙ БОРИСОВ



Министерство обороны РФ подтвердило факт уничтожения на фронте СВО реактивной системы залпового огня турецкого производства: "На Купянском направлении... уничтожена боевая машина РСЗО Т-122 "Sakarya" производства Турции".



Это едва ли не первый случай официального подтверждения наличия данной турецкой боевой системы на вооружении ВСУ.



Однако факты поставок широкой номенклатуры вооружений турецкого производства бандформированиям незаконного киевского режима уже давно не являются неожиданностью и, тем более, сенсацией.



Вот как выглядит турецкая лепта в украинскую войну по данным нидерландского сайта ORYX:



Беспилотные боевые летательные аппараты:



Более 30 Bayraktar TB2 [Поставляются с марта 2022 года и далее] (половина подарена Baykar Tech, другая половина продана за полцены)



5 Bayraktar TB2 [Поставляются с июля 2022 года и далее]



Разведывательные беспилотники:



30 мини-байрактаров [март 2022 года] (все пожертвованы Baykar Tech)



(Управляемые) реактивные системы залпового огня



TRLG-230 [Поставлены летом 2022 года]



РСЗО Т-122 "Sakarya"



Самоходная артиллерия



155-мм Т-155 "Фиртынас"* [Будут поставлены]



Оборудование для радиоэлектронной борьбы (РЭБ)



Наземное оборудование для радиоэлектронной борьбы [Лето 2022 года]



Бортовое оборудование для радиоэлектронной борьбы (для Bayraktar TB2) [Лето 2022]



Бронетранспортеры (БТР) [Будут поставлены]



Противоминные машины, защищенные от засады (MRAP)



200 BMC Kirpis [Поставляются с августа 2022 года]



Мобильные машины пехоты:



Otokar Cobra IIs [май 2023]



Минометы



60-мм минометы Commando [Поставлены до октября 2022 года]



Пулеметы



12,7-мм CANiK M2F HMG с двойным креплением [До апреля 2023 года]



12,7-мм CANiK M2 QCB HMGS [До июля 2023 года]



Боеприпасы



100 000 155-мм артиллерийских снарядов [май 2023]



155-мм артиллерийские снаряды M483A1 DPICM [До августа 2023 года]



Управляемые бомбы MAM-L (для Bayraktar TB2) [Поставляются с марта 2022 года и далее]



Управляемые бомбы MAM-C (для Bayraktar TB2) [Поставляются с марта 2022 года и далее]



Итак, факт разностороннего военного сотрудничества Турции с киевским режимом можно считать точно установленным.



Соответственно, возникает вопрос, как к этому факту следует относиться. Особенно с учетом действительно стратегически важных российско-турецких отношений, активно развивающихся в целом ряде ключевых областей нашего сотрудничества.



Это атомная энергетика, только проекты которой оцениваются в десятки миллиардов долларов, российско-турецкий газовый хаб, общие финансово-экономические интересы, связанные с поставками десятков миллионов тонн российского зерна на мировой рынок.



В политическом аспекте сюда можно добавить позицию Турции в отношении режима Черноморских проливов, которая уже полтора года обеспечивает запрет англосаксонским боевым кораблям на проход в Черное море.



Нельзя сбрасывать со счетов и взаимодействие двух стран на пространстве Большого Ближнего Востока – от Закавказья и Сирии до Ливии и остальной Африки. Здесь, в конечном счете, важна роль и место миллионной турецкой армии, особенно в случае весьма вероятного дальнейшего нарастания военного противостояния РФ и Запада. И это, уже не говоря о взаимовыгодном партнерстве двух стран в огромном диапазоне – от туризма и сельского хозяйства до судостроения и военно-технического сотрудничества.



Было бы заблуждением считать, что Турция, направляя свое оружие на Украину, руководствуется только интересами своего военного бизнеса. Бывшая Османская империя до сих неровно дышит к своим прежним владениям на Балканах, в Закавказье и Северном Причерноморье. И может исходить из того, что чем слабее будет Россия, тем больше у турок будет возможностей все это вернуть. А Украина для них весьма подходящий инструмент для ослабления великого северного соседа.



Однако современный мир вступает в переломную эпоху фундаментальных перемен. И тенденции его развития таковы, что многие страны уже пересматривают или будут вынуждены пересмотреть ту систему глобальных и региональных координат, в рамках которой им придется существовать. Турция тоже сегодня находится на этапе коренного пересмотра своих геополитических приоритетов. И отнюдь не в пользу Запада, с которым у нее отношения никак не складываются.



Нельзя исключать, что на именно эту тему и ведутся содержательные беседы в узком кругу между российским и турецким руководством. Обсуждать действительно есть что. Потому что "стратегический партнер", оружием которого убивают наших солдат и мирное население Украины, рискует многим, в том числе и своим будущим.



Взаимные стратегические интересы России и Турции в стремительно меняющемся мире слишком значимы для обеих стран, чтобы спешить приносить их в жертву пусть и весьма существенным, но объективно преодолимым обстоятельствам.



Россия, наверняка, будет продолжать настойчиво добиваться такой эволюции турецкой политики, которая в наибольшей степени отвечает интересам России и Турции. И тот факт, что объективный ход современного мирового развития способствует этой работе, настраивает на оптимистический лад.