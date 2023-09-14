 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 14.09.2023
15:20  Американцы поместили своих коллаборантов из Афганистана в маленькое Гуантанамо
13:11  Против "КазАвтоЖола" возбудили уголовное дело после сделки на 2,3 млрд тенге
13:08  Баку и Ереван соревнуются в том, кто больше Украину любит, назло Москве
13:03  Акимшу Искакову на севере Казахстана задержали пьяной за рулем. Цвет настроения - синий...
12:39  Шойгу - онемело? Никто из руководства России не решился комментировать атаку на Севастополь
12:23  Россия – Турция: на чаше весов геополитики, - Ю.Борисов
12:05  В Узбекистане четыре платежные системы лишились лицензий

11:58  Особенности взаимодействия стран Каспия в новой геоэкономической реальности
11:56  Наследие Авиценны: какие вызовы стоят перед таджикской медициной сегодня?
11:52  Двум археологическим памятникам в Узбекистане нанесен ущерб на 288 млн сумов
08:27  Импичментом на импичмент. Республиканцы добиваются отставки Джо Байдена, - Е.Мур
08:14  Кемелбек Ойшыбаев возглавил главное КазГосинформагентство "Хабар"
07:52  Пекин обещает облагодетельствовать Тайвань, - В.Скосырев
07:41  Будущее - это движение от великих потрясений к величию, - Александр Проханов
07:27  Когда наступит крах казахского тенге? Девальвация близко
06:53  Ради борьбы с Россией США меняют свою идеологию, - Евг. Крутиков
06:51  Визит лидера КНДР в Россию меняет баланс сил в Азии, - Евгений Поздняков
02:46  Кому выгодна пылающая Африка? - В.Ильин
02:44  Ким + Путин. Почему у Запада такая истеричная реакция? - Le Figaro
02:05  Россия. Дележ пирога: Олигархи, кланы и группировки опять сцепились в сражении на внутреннем фронте
01:58  Операция Ын и другие приключения Путина, - репортаж А.Колесникова с "Восточного"
01:57  Климатическая повестка: "каждый сам за себя" или "вместе мы сила"? - Р.Алимова
01:43  Теракт в мечети Ирана: Власти требуют смертной казни для обвиняемого таджикистанца
00:49  Двадцатка. Рукопожатия, декларации и закулисные игры, - Арсений Латов
00:42  Улыбаясь России, Пекин закручивает гайки внутри страны, - В.Скосырев
00:36  Экс-американский боец ММА Монсон избран депутатом Курултая-Парламента Башкирии
00:07  Вашингтон освободил иранские миллиарды, - НГ
00:02  Казнацпаты пытаются троллить россиянина казаха А.Мусагалиева (комик КВН "Камызяки") за его позицию по Донбассу
00:01  России необходимо срочно и полностью прекратить экспорт нефти.., - министр Патрушев
Среда, 13.09.2023
15:21  Переименование Индии - символический знак смены эпох
15:18  Эскалация ударов по Севастополю - следствие беззубой стратегии рос-руководства
15:17  "Раньше на целое поколение". Китайцы победили немцев на их родном автосалоне
15:15  В Узбекистан из США прибыли 25 учителей английского языка для работы в школах и вузах
15:09  По всему Казахстану неумолимо растет "уровень бедности"
15:08  В ожидании чего-то большего. Итоги Восточного экономического форума
15:05  Две российские чемпионки по конькобежному спорту перешли в сборную Казахстана
15:03  Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный
15:02  Хорошими делами - прославиться нельзя... Чем занимается в РосСенате мадам Собчак-Нарусова?
14:42  От имени поколения Омара Хайяма. Ход за вами, люди третьего тысячелетия, - Георгий Малинецкий
14:39  К осознанию исторического единства народов Центральной Азии
14:35  Афганистан вернул Туркменистану 80 грузовиков с "некачественными" нефтью и сжиженным газом
14:33  Визит Кима должен дать России много полезного, - Г.Мирзаян
14:32  В Конгрессе США запустили процедуру импичмента Байдена
14:29  Этот ход РФ и Саудитов грозит Байдену поражением на выборах, - Саймон Уоткинс
14:28  Два пути: смогут ли конкурировать проекты Байдена и Си Цзиньпина
14:21  "Мисс Алматы" этого года стала "не титульная" Наталья Петри
13:26  Правительство Японии ушло в отставку. Но Кисида сохранит пост премьера
13:09  Министерства в Казахстане не освоили более 80 млрд бюджетных тенге
07:59  Банальный грабеж. Молдавия отказывается платить долги "Газпрому", - Владимир Малышев
07:39  Ось Китай-Россия обретает очертания, - Foreign Policy
07:26  На саммите G20 в Нью-Дели победила группа БРИКС, - Дм.Минин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Шойгу - онемело? Никто из руководства России не решился комментировать атаку на Севастополь
12:39 14.09.2023

Михаил Рябов. 14.09.2023

Никто из руководства России не решился комментировать атаку британскими ракетами на центр Севастополя, в результате чего удары были нанесены по большому десантному кораблю и подводной лодке, погибли и были ранены люди.

"Сегодня не услышал никаких заявлений по поводу удара крылатыми ракетами по Севастополю. Впрочем, в новых заявлениях смысла нет", – прокомментировал экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев, напоминая, что еще в июне министр обороны РФ Сергей Шойгу обещал "незамедлительный" удар по центрам принятия решений на Украине в случае атаки на Крым.

Подпишитесь на новости "ПолитНавигатор" в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Никто из руководства России не решился комментировать атаку британскими ракетами на центр Севастополя, в...

Помогающий бойцам в зоне СВО волонтер Алексей Живов поясняет, что "молчание создает две проблемы":

"- признание допустимости атак западными ракетами в принципе;

– рост безответной эскалации со стороны противника, который празднует свою маленькую победу в полной тишине: "Вы говорили, что нам нельзя бить западными ракетами, а мы ударили, и ничего за это нам не будет".

Промолчав по атаке на Севастополь, Кремль закрепляет нормальность такой ситуации. Поскольку все возможные заявления о недопустимости атаки Крыма западным оружием уже давно сделаны, угрожать еще раз нет смысла.

Но совсем ничего не говорить, потому что "важные дела на Дальнем Востоке", тоже нельзя.

P.S.Подводная лодка в ремонтном доке была новая, спущена на воду в 2014 году. Носитель ракет "Калибр". Судя по спутниковым снимкам, повреждения самые серьезные", – комментирует Живов.

Военный эксперт Владислав Шурыгин полагает, что ответ России должен быть адресован Лондону.

"Уже нет сомнений, что удар по Севастополю был нанесен британскими крылатыми ракетами, что, фактически, означает повышение порога участия Британия в войне против России. И теперь самым адекватным нашим ответом должно стать обнуление всех подводных коммуникаций вокруг Британии. Все остальное это демонстрация нашей государственной импотенции", – считает Шурыгин.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предлагает другую радикальную меру:

"Еще в прошлом году я говорил о том, что нужно сбивать беспилотники, которые участвуют в сборе разведывательной информации и помогают киевскому режиму наносить по нам удары. С тех пор ситуация только ухудшилась, о чем свидетельствует последняя атака на завод в Севастополе. Ясно, что без помощи Запада совершить такое нападение бандеровцы не могли.

В связи с этим предлагаю создать аналог морской Конвенции Монтре, которая ограничивает пребывание военных кораблей третьих стран в акватории Черного моря.

Начать можно с установки бесполетной зоны для чужих самолетов и беспилотников, при этом на гражданские самолеты никакие ограничения устанавливаться не будут. Конечно, Запад на это в нынешних условиях не пойдет. Но эти условия изменятся, когда Россия одержит победу в специальной военной операции", – пишет Миронов.

Потерявший дочь в результате украинского теракта политолог Александр Дугин недоумевает:

"Атака на Севастополь. Враг хочет заставить нас воевать в полную силу. А мы почему-то в полную не хотим. Хотим в полсилы. Я совсем уже перестал понимать резоны властей, почему именно в пол. А не целиком. Да никто этого и не объясняет. Народ готов. Может быть проблема с социологическими службами, которые коллекционируют массы неточных ответов на неправильно заданные вопросы и на их основании делают ложные выводы… А, может быть, в чем-то еще. Даже догадок больше нет", – пишет Дугин.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694684340


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Новую экономическую модель обсудили члены Клуба молодых экспертов при Сенате
- Мажилис одобрил в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О недрах и недропользовании" по вопросам совершенствования сферы недропользования"
- Экономика Казахстана выросла на 4,9% за 8 месяцев
- В Мажилисе обсудили вопросы казахстанско-корейского сотрудничества
- Когда наступит крах тенге?
- Довести экспорт IT-услуг до $1 млрд к 2026 году планируется в Казахстане
- Выступление Азата Перуашева на обсуждении Кодекса о недрах
- О Совещании министров иностранных дел государств Центральной Азии
- Выборы акимов пройдут в пяти районах Акмолинской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  