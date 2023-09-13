Акимшу Искакову на севере Казахстана задержали пьяной за рулем. Цвет настроения - синий...

13:03 14.09.2023

Акима Кырымбетского сельского округа района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области Жанар Искакову задержали за управление авто в нетрезвом виде. Ее дисциплинарное дело рассмотрели на заседании Совета по этике, передает Sputnik Казахстан. Чиновницу остановили патрульные полицейские на одной из улиц Кокшетау в нерабочее время. Освидетельствование показало легкую степень опьянения.



"2 апреля 2023 года около 9 часов 55 минут Искакова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляла автомашиной. Ее вина в совершении административного правонарушения доказывается протоколом, заключением экспертизы медицинского освидетельствования, которым установлена легкая степень алкогольного опьянения, первичными показаниями Искаковой и иными материалами дела", - сообщил главный специалист управления контроля департамента Агентства по делам государственной службы области Абзал Уразамбетов.



Жанар Искакова признана виновной в совершении административного правонарушения и лишена водительских прав сроком на семь лет. Ее поведение рассмотрели на Совете по этике.



"В настоящее время Искакова имеет неснятое дисциплинарное взыскание в виде замечания, согласно распоряжению акима района имени Габита Мусрепова от 11 августа 2023 года. Значительным является проступок, совершенный административным государственным служащим при наличии неснятого взыскания в виде замечания, выговора или строго выговора, за который налагается взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии или понижения в должности", - подчеркнул Абзал Уразамбетов.



В итоге члены совета предложили предупредить чиновницу о неполном служебном соответствии.



По информации официального сайта акимата района имени Габита Мусрепова, Жанар Искакова родилась 22 июня 1977 года в Северо-Казахстанской области. В 2007 году окончила Кокшетауский университет по специальности "казахский язык и литература". В 1994 году была зачислена в педагогический класс учащейся в группу казахского языка, а в 1995 году принята учителем Литвиновской средней школы Чистопольского района Кокшетауской области. Затем работала учителем, заместителем, и.о., директором в школе. В сентябре 2022 года стала акимом Кырымбетского сельского округа.