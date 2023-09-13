Баку и Ереван соревнуются в том, кто больше Украину любит, назло Москве

13:08 14.09.2023 Азербайджан выступил со скандальным заявлением относительно территориальной целостности России



Дмитрий Родионов

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Андрей Дмитриев

Михаил Нейжмаков



Россия по дипломатическим каналам выразила неудовольствие из-за заявления Баку о непризнании выборов в новых регионах.



"Мы высказали все по этому поводу. […] Мы исходим из того, что в Баку должны относиться к вопросу территориальной целостности нашей страны с тем же уважением, на которое партнеры рассчитывают уже с нашей стороны, когда речь заходит о территориальной целостности Азербайджанской Республики", - сообщила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.



Ранее в России в рамках единого дня голосования впервые прошли выборы в новых регионах: Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. МИД Азербайджана опубликовал пресс-релиз, в котором заявил, что выборы на части международно признанной территории Украины не могут иметь никакой юридической силы.



Как это понимать? Баку никто не тянул за язык, не заставлял делать никаких заявлений. Можно было тактично промолчать, учитывая наши вроде бы как союзнические отношения. Или это "ответка" Москве, которая не выступила с официальным непризнанием выборов президента Нагорного Карабаха, в отличии, кстати, от Украины?



Впрочем, об этом необязательно заявлять, Москва признает Карабах территорией Азербайджана, об этом говорилось миллион раз. А вот Азербайджан не признает новую территориальную реальность России. И эта позиция едва ли вяжется с нашими союзническими отношениями.



А союзники ли мы? Баку помогает Киеву (пусть и не оружием, слава богу), в СМИ освещается только украинская точка зрения, пророссийские активисты преследуются. Наше союзничество заключается исключительно в дружеских объятиях президентов и принятии совестных деклараций? Или все же в чем-то большем?



- Данный "наезд" Баку на Москву - следствие системного провала внешней политики РФ, а также положения на театре военных действий на Украине, - уверен редактор "АПН - Северо-Запад" Андрей Дмитриев.



- Две по сути воюющих страны, Азербайджан и Армения, соревнуются в антироссийскости. Премьер-министр Пашинян приглашает для совместных военных учений американцев и отправляет супругу пообщаться с президентом Зеленским. Президент Алиев шлет гуманитарную помощь киевскому режиму, ну и вот МИД демонстративно пеняет РФ за новые территории. Вроде бы абсурдная ситуация, однако Кремль сам довел дело до того, что власти Армении рассчитывают только на Запад, а Азербайджана - только на Турцию.



Во-первых, дело в Украине. Если бы мы убедительно побеждали киевский режим, то кавказские князьки шли бы за советом и помощью в Москву, а не в Вашингтон, Брюссель и Анкару. А поскольку мы там завязли, то идут именно туда. И судьба российского миротворческого контингента теперь под вопросом. Помнится, когда он туда заходил, я комментировал "Свободной прессе", что это может обернуться для нас неприязнью обеих сторон. А мне писали в соцсетях, что "в Карабахе теперь все будет тихо и никто не рыпнется". Ну вот и…



Во-вторых, наш МИД как не имел до 2022 года, так и не имеет сейчас внятной позиции по Закавказью, Средней Азии и вообще странам СНГ. Нам что нужно от них? Мы хотим у власти своих людей? Так давайте выращивать и ставить там своих лидеров, как вот США в лице Джорджа Сороса - Санду в Молдавии или того же Пашиняна.



Но русского Сороса на горизонте не маячит. Дружить хотим с местными, какими бы они ни были? Так дружба должна быть взаимной и уважат счет: пусть Крым и Донбасс признают, отпускают ветеранов СВО и других пророссийских политзеков (как правозащитника Ермека Тайчибекова в Казахстане) и вообще жестко пресекают русофобию. А также допускают Россию к местным ключевым активам, создававшимися при СССР (как, например моя мама - инженер из Ленинграда - строила Нурекскую ГЭС в Таджикистане). Они же общие, по-справедивости. А при нынешней политике РФ будет для них бесконечной дойной коровой, которую еще можно и безнаказанно пинать.



- Собственно, официальные лица и Украины, и Азербайджана еще до начала российской военной спецоперации традиционно подчеркивали, что они находятся в схожем положении - проводя параллели между ситуациями с Крымом и Донбассом с одной стороны и Карабахом с другой, - напоминает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.



- Например, еще в июле 2016 года в ходе визита тогдашнего украинского президента Петра Порошенко в Азербайджан он и Ильхам Алиев поручали таможенным службам двух стран договориться о пропуске на территорию страны-партнера только тех товаров из Карабаха и Донбасса, которые лицензированы Баку и Киевом. В дальнейшем подобные темы поднимались в рамках контактов между двумя государствами и при Владимире Зеленском. Например, в ходе телефонных переговоров с Ильхамом Алиевым в феврале 2023 года, Зеленский поблагодарил Баку "за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".



Поэтому, конечно, российский МИД вряд ли оставил бы без реакции это заявление внешнеполитического ведомства Азербайджана. Но при этом само появление такого заявления азербайджанского МИД с упоминанием "прав, относящихся к суверенитету государств" и тезисом, что прошедшие выборы в новых субъектах РФ "не имеют юридической силы" - событие вполне ожидаемое. Это заявление вполне отвечает внешнеполитической линии, которую Баку проводил и раньше.



"СП": Баку не признает новую территориальную реальность на Украине из-за наличия собственных территориальных проблем? Или это принципиальная позиция? Чем она обусловлена?



- В случае с Азербайджаном - влияние карабахского вопроса тут, конечно, имеет большое значение. Но стоит учитывать, что и государства, не вовлеченные в территориальные конфликты, просто так признавать присоединение новых регионов (на которые они сами не претендуют) к другой стране вряд ли будут - просто для них это будет вопросом политических издержек (насколько такое признание вовлечет их в "чужие" конфликты) и политического торга (что они получат в обмен на такое признание).



В этом смысле, показательна реплика ныне покойного главы МИД Белоруссии Владимира Макея, который после референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в сентябре 2022 года говорил, что Минск "изучит ситуацию и примет решение в соответствии с нашими национальными интересами, а не с интересами какой-либо другой страны".



"СП": Азербайджан нам союзник или где?



- У Москвы с Баку прагматичное взаимодействие. С одной стороны, Ильхам Алиев еще в конце февраля 2022 года заявил, что в отношении России "санкционный путь - это контрпродуктивно". А Владимир Зеленский в апреле 2022 года прокомментировал готовность Азербайджана передавать Украине гуманитарную помощь, но не вооружения, репликой, что "мы понимаем баланс нейтральности" в политике Баку, но "ждем большего и долго понимать не сможем". Это был осторожный, но все же прохладный комментарий.



С другой стороны, понятно, что, например, поставки азербайджанской нефти на Украину - не в интересах Москвы. Впрочем, взаимные обязательства Москвы и Баку никогда и не предполагали, что Азербайджан будет поддерживать Россию в конфликте с Киевом.



Еще один фактор - на фоне вовлеченности России в конфликт с Украиной пространство для маневра Баку и по продвижению своих целей в Карабахе, и в рамках переговоров с Ереваном, во многом, расширяется.



Также надо учитывать, что взаимодействие между Баку и Киевом, во многом, менее плотное, что у Киева с Анкарой - учитывая, что Турция поставляет Украине вооружения. Тем не менее, у России с Турцией контакты весьма тесные. То есть, это еще одно отражение правила, что политика - искусство возможного.



В азербайджанском медиа-пространстве действительно распространены симпатии к Украине, причем, это является и личной позицией очень многих азербайджанских журналистов. Среди причин - характерные для значительной части общественности постсоветских государств-соседей России опасения, что победа Москвы в конфликте с Киевом, по мнению многих граждан таких стран, усилила бы угрозы для безопасности их стран. Подобные мнения представлены и среди заметной части журналистов и политизированных пользователей соцсетей, например, в Казахстане.



"СП": Можем ли мы влиять на Баку? Или это невозможно, остается лишь пытаться сохранить все как есть, расценивая отсутствие прямой конфронтации и союзничество на словах как достижение?



- Инструменты влияния у Москвы есть. Можно вспомнить и фактор присутствия российского миротворческого контингента в Карабахе, и заинтересованность азербайджанских агропроизводителей в доступе на российский продовольственный рынок, а также бизнес-интересы довольно значительной азербайджанской общины в России.



Но также стоит помнить, что многие из этих факторов - "обоюдоострые". То есть, присутствие РМК в Карабахе может усиливать переговорные позиции Москвы, но продление пребывания этого контингента в зоне его временной ответственности будет невозможно в случае возражений Баку.



Для Азербайджана значимо экономическое сотрудничество с Москвой, но и для России - взаимодействие с Баку в условиях санкций. То есть, есть пространство для политического торга, но слишком "резкие движения" будут нести риски для обеих сторон.



"СП": Не слишком ли мы запустили ситуацию в Закавказье - там вот-вот новая война вспыхнет. В чем наш интерес в регионе?



- Азербайджан интересен России в рамках системы сдержек и противовесов на Южном Кавказе, особенно в условиях осложнившихся отношений Москва-Ереван. Кроме того, для России традиционно представлял особый интерес тот же транспортный коридор "Север-Юг", одна из ветвей которого проходит через Азербайджан. Опять же, не сбрасываем со счетом, что на отношения Москва-Баку влияет и заинтересованность России в контактах с Турцией. Источник - СвободнаяПресса

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