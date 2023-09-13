Против "КазАвтоЖола" возбудили уголовное дело после сделки на 2,3 млрд тенге

13:11 14.09.2023

Кокшетауской транспортной прокуратурой в деятельности Акмолинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" выявлен факт неправомерного заключения договора без проведения конкурса со ссылкой на чрезвычайную ситуацию в виде аварийности моста через реку Ишим, передает официальный сайт Главной транспортной прокуратуры.



Как рассказали в ведомстве, по данной сделке планировался капитальный ремонт автодороги республиканского значения Жаксы-Есиль-Бузулук со строительством нового моста на сумму 2,3 млрд тенге.



"Как выяснилось, данный мост не находился в состоянии, требующем безотлагательного экстренного вмешательства, каких-либо иных обстоятельств непреодолимой силы и технологических нарушений, препятствовавших проведению конкурентных процедур, также не имелось", - отметили в Главной транспортной прокуратуре.



При этом, рассказывают в надзорном органе, в рамках договора филиалом на счет подрядчика был перечислен аванс в размере 200 млн тенге, однако какие-либо работы так и не были начаты. Все эти обстоятельства подтверждены заключением аудиторов от 13 декабря 2022 года, который был обжалован подрядчиком в судебном порядке. По результатам разбирательства 30 мая текущего года суд отказал в удовлетворении иска о признании заключения (отчета) внутреннего аудита недействительным. Судебный акт вступил в силу 23 августа 2023 года.



"Для дачи правовой оценки действиям должностных лиц филиала начато досудебное расследование по ч.4 ст.189 УК РК за присвоение вверенного чужого имущества", - сообщили в ведомстве.



Добавим, что согласно ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, если они совершены: 1) преступной группой; 2) в особо крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, если они совершены должностным лицом – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.