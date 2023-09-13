Американцы поместили своих коллаборантов из Афганистана в маленькое Гуантанамо

15:20 14.09.2023

Алексей Топоров



Ряд международных правозащитных групп подали в суд на правительство США, чтобы заставить Вашингтон предоставить информацию о тысячах афганских беженцев, которые находятся в лагерях в ОАЭ, Катаре и Косово.



Об этом сообщает Koha, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



В судебном иске, в частности, сообщается о лагере беженцев "Лия", который был разбит на территории американской военной базы "Кэмп Бондстил" в Косово. Также там приводятся показания свидетелей, согласно которым этот лагерь получил негласное прозвище "Маленький Гуантанамо".



В 2021 году в этот лагерь было принято более тысячи афганских беженцев из числа сотрудников, полицейских и военных оккупационной администрации. Все они, в составе 124 тысяч афганцев были эвакуированы властями США в августе 2021 года после того, как Талибан взял под свой контроль Афганистан. Многие из них и по сей день официально проходят процедуру проверки на лояльность американскими чиновниками.



В иске правозащитников приводятся многочисленные свидетельства о жестоком обращении с людьми в центрах афганских беженцев, которые в основном контролируются правительством США, и о практически концлагерных условиях содержания в них.