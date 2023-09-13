Экономика Китая продолжает восстанавливаться, - Мао Нин

18:03 14.09.2023

Экономика Китая продолжает восстанавливаться, причем на фоне слабого восстановления мировой экономики, тяжелых и сложных внешних условий.



"Время от времени появляются всевозможные комментарии, предсказывающие крах китайской экономики, однако на самом деле крах терпит не экономика КНР, а подобные заявления", -указала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.



Отмечается, что в первой половине 2023 года ВВП Китая вырос на 5,5% в годовом исчислении, что по темпам оказалось заметно быстрее, чем 3% в прошлом году. При этом Международный валютный фонд считает, что экономика Китая по итогам этого года вырастет на 5,2% и обеспечит одну треть глобального роста.



"Китайская экономика обладает высокой устойчивостью, мощным потенциалом и достаточной жизнеспособностью, фундаментальные показатели, поддерживающие ее долгосрочный рост, остаются неизменными", - констатировала Мао Нин, пишет газета "Жэньминь жибао он-лайн".



Как сообщалось ранее, в КНР призвали к укреплению сотрудничества между Китаем и Африкой.