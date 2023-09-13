США добрались до потомков Чингисхана: Монголия - удобный плацдарм, чтобы и Китай, и Россию нервировать, - СП

18:04 14.09.2023

США добрались до потомков Чингисхана: Монголия - удобный плацдарм, чтобы и Китай, и Россию нервировать

Оказавшись между двух сильных соседей, монголы решили встать на путь многовекторности

Ирина Гусева



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Кирилл Котков



Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов считает, что США пытаются устроить в Монголии переворот по сценарию Украины.



"Та же (замглавы госдепа США - ред.) Виктория Нуланд, которая устраивала переворот на Украине сейчас пытается обрабатывать монгольский народ, пытается раскачать молодежь… Очень тяжелая ситуация в Монголии. Вся эта лицемерная политика США, которую они проводят там, где им нужно", - заявил он на Восточном экономическом форуме.



Глава Республики, для которой Монголия является одним из стратегических партнеров, уверен, что руководство и жители страны понимают, когда ими пытаются манипулировать, и надеется, что у них хватит сил этому противостоять, "чтобы остаться самостоятельным, независимым государством, а не стать марионеткой США".



"Монголы - люди сильные. Чингисхан в свое время это доказал. Когда был Чингисхан, США еще не было. Если бы США в то время были, думаю, Чингисхан и США бы взял. Думаю, и сейчас монголы справятся", - подчеркнул Алексей Цыденов.



Монголия, находящаяся между Россией и Китаем, активно развивает экономические связи с соседями. Еще в 2015 году эти три государства подписали программа по вопросу транспорта, которая затрагивает, в том числе модернизацию и расширение Центрального железнодорожного коридора между Россией, Монголией и Китаем.



"В частности, это Улан-Удэ - Наушки через Монголию до г. Эрлянь и Жэминь в КНР. Этот коридор является ключевым для нас, и мы хотим, чтобы провозная способность на этом отрезке развивалась с увязкой с российскими и китайскими планами.



В этом году мы очень активно ведем переговоры с нашими китайскими и российскими коллегами по разработке ТЭО и грузовой базы именно по Центральному железнодорожному коридору от Улан-Удэ до Жэминя через Монголию", - сообщил в ходе ВЭФ начальник отдела политики и планирования Министерства дорожного и транспортного развития страны Баасанжав Болор-Эрдэнэ.



В планах строительство пяти автодорожных и трех железнодорожных коридоров, соединяющих Россию с Китаем через Монголию, прорабатывается строительство через Республику трубопровода "Сила Сибири-2". В отношении антироссийских санкций Монголия придерживается нейтралитета.



В последнее время наметилось сближение Монголии с США. В апреле 2023 года страну посетила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, по словам которой США гордятся тем, что являются третьим важным "соседом" Монголии и считают важным укреплять партнерские отношения. Разумеется, не обошлось без слов об общих демократических ценностях, уважении прав и свобод человека.



В августе в США отправился премьер-министр Монголии Оюн-Эрдэнэ Лувсаннамсрайна, заявивший накануне визита о планах по углублению сотрудничества с Вашингтоном, в том числе в области добычи редкоземельных металлов, которыми богата его страна. При этом в интервью Reuters он предупредил, что "новая холодная война" между США и Китаем нанесет ущерб мировой экономике, а также посетовал, что страны, не имеющие выхода к морю, а это и Монголия, пострадают при углублении конкуренции между сверхдержавами. Он призвал крупные державы "быть более ответственными", чтобы избежать "радикальных негативных последствий для многих стран по всему миру, особенно для международной экономики". США монгольский премьер назвал "путеводной звездой" на демократическом пути Монголии.



"Западная политика давления на Россию похожа на шахматный ход на геополитическом уровне, направленный на то, чтобы привлечь Монголию на свою сторону", - считает экономист Ганболдын Батзориг.



Востоковед, писатель, переводчик, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков считает, что интерес со стороны США, Франции, других стран к Монголии в последнее время действительно вырос.



- Это связано с несколькими обстоятельствами в самой Монголии. Не секрет, что, к большому сожалению, за последние 30 с лишним лет наше влияние в Монголии сильно упало.



В начале 21 века русский язык был исключен из общеобразовательных программ средних и высших учебных заведений. Напомню, что на рубеже 20−21 веков русский язык в Монголии, причем на достаточно высоком уровне, знали практически все. За последние 20 лет в Монголии выросло целое поколение людей, которые его не знают. Русский язык заменил английский.



Кроме того, западные компании, прежде всего из горнодобывающего сектора, имеют достаточно большую долю в добыче природных ресурсов в Монголии и, соответственно, монгольское правительство не может не учитывать их позицию.



В Монголии сформировался в общем-то демократический режим, который соответствует тем "стандартам", которые любят применять на Западе. Страна фактически живет на горнодобывающей промышленности. Этот не такая высокомаржинальная отрасль как нефть и газ, но тем не менее рентная составляющая большая, а соответственно, довольно высокая коррупция власти.



Недавно в стране имел место политический кризис, вызванный как раз коррупционной составляющей (люди выходили на улицы), но его удалось довольно быстро, буквально в течение нескольких дней, урегулировать.



Периодически в Монголии случаются стихийные протесты, что-то вроде минимайданов, но, учитывая, что монголы в целом народ флегматичный, спокойный и миролюбивый, эти кризисы довольно быстро удается разрулить.



"СП": Как складываются отношения Москвы и Улан-Батора? Насколько Москве важна Монголия с точки зрения российских интересов? И как жители Монголии относятся к России, Китаю?



- Монгольское правительство, видя ослабление России на международной арене, сейчас активно пытается выстроить многовектор. Оно в сложном положении. С одной стороны, это дружественное нам правительство. Пока в Монголии, слава Богу, у власти находятся трезвомыслящие люди, которые понимают, что Россия единственная страна, которая в случае чего может помочь, потому что никому, кроме нас, монголы не нужны.



С другой стороны, Китая монголы очень боятся. У Китая официальных претензий на территорию Монголии нет, но скрытые есть. И китайцы прекрасно знают, кто создал независимую Монголию - СССР и Россия. В 1912 г. этим начала заниматься Российская империя, а Советский Союз к 1924 году создал Монгольскую Народную Республику. Хотите посмотреть на альтернативную историю Монголии, поезжайте в Китай, во Внутреннюю Монголию - это исторически южная часть Монголии, которая осталась в составе Китая. Там монголов менее 15% населения и половина монголов уже не говорит на своем родном языке.



Монголы пытаются играть многовекторно. Слабостью Монголии является не только то, что это слабая во всех отношениях страна и высока коррупционная составляющая в правительстве, что обусловлено экономическим строем страны, но и влияние извне. Монголы вынуждены к нему обращаться, потому что в случае чего хочется найти кого-то, кто бы помог. Проблема Монголии в том, что никому кроме России и Китая, она не нужна.



Причем России Монголия нужна именно как независимое государство. России необходимо бороться за влияние в Монголии, предлагать и, главное, осуществлять инвестиционные проекты в горнодобывающие, транспортные проекты. В Монголии для нас непочатый край работы и, в отличие от Африки, это рядом. И монгольский народ к нам хорошо относится. Надо поддерживать ее независимость и всячески укреплять отношения.



"СП": Виктория Нуланд прославилась раздачей печенек в Киеве, недавно побывала в Монголии. Ждать ли очередных майданов теперь уже у восточных границ России? Да и Китай, в отношении которого США ведут не самую дружественную политику рядом.



- Все может быть, уже были в истории прецеденты. Если вспомнить ранний этап существования Монгольской Народной Республики, т.е. до 40-х годов 20 века, то параллельно японцы создавали альтернативный вариант монгольского государства. Если в МНР строили социализм, то там создавали националистическое государство, идеологией которого был культ Чингисхана. Все неплохо получалось, но закончилось в 1945 году с приходом советских и монгольских войск.



Без всяких майданов и кровавых цветных революций монголы создали, поверьте, не самый плохой политический режим. Да, в многом транзитная демократия, но она ничем не хуже, чем в Южной Корее или на Тайване. У тех же США и их союзников в плане политического режима к Монголии особых претензий нет. Единственная претензия - больше дружить с ними, против нас и против Китая. Но для Монголии это гибельный курс.



"СП": Там это понимают?



- Я надеюсь, что монгольское руководство это понимает. Былины про державу Чингисхана - это одно, суровая реальность - другое.