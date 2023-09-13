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Китай первым в мире назначил нового посла в Афганистане при талибах. Им стал Чжао Шэн
18:06 14.09.2023

Новый посол Китая в Афганистане Чжао Шэн пожимает руку премьер-министру "Талибана" Мохаммаду Хасану Ахунду.
Китай стал первой страной, официально назначившей нового посла в Афганистане после прихода к власти движения "Талибан"*. Об этом сообщает Reuters.

Новый посол КНР Чжао Шэн вручил верительную грамоту главе правительства талибов Мохаммаду Хасану Ахунду на церемонии в Кабуле 13 сентября.

Предыдущий посол Китая в Афганистане Ван Юй работал в этой должности с 2019 года по август 2023-го.

"Талибан", захвативший власть в Афганистане в августе 2021 года, до сих пор не был официально признан ни одним иностранным правительством. Власти Китая не уточнили, является ли назначение Чжао Шэна сигналом о готовности официально признать правительство талибов.

"Это обычная ротация посла Китая в Афганистане, и она направлена ​​на дальнейшее развитие диалога и сотрудничества между Китаем и Афганистаном. Политика Китая в отношении Афганистана ясна и последовательна", - подчеркнули в министерстве иностранных дел КНР.

Министр иностранных дел Афганистана при талибах Амир Хан Муттаки назвал назначение Чжао Шэна "значительным шагом со значительным посланием".
В тот же день на сайте посольства КНР в Афганистане было опубликовано заявление руководства Китая, в котором содержится ряд касающихся отношений с талибами призывов к международному сообществу:

👉 уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Афганистана,

👉 следовать принципу Afghan-led, Afghan-owned ("под руководством афганцев, самими афганцами") и поддерживать взаимодействие и диалог с Афганистаном на этой основе;

👉 продолжать оказывать Афганистану гуманитарную помощь и помощь в целях развития;

👉 поддерживать страну в экономической интеграции в регионе, чтобы повысить его способность к независимому и устойчивому развитию;

👉 поощрять Афганистан к созданию инклюзивной политической структуры, проведению политики умеренности, борьбе с терроризмом и развитию дружественных внешних отношений.

"Определенным странам необходимо извлечь уроки из того, что произошло в Афганистане, отказаться от двойных стандартов в борьбе с терроризмом, безоговорочно вернуть Афганистану его зарубежные активы, отменить односторонние санкции в отношении Афганистана и предпринять конкретные действия для выполнения обязательств по восстановлению и развитию Афганистана", - заявили в КНР.
ℹ️ Ранее члены правительства талибов неоднократно подчеркивали, что готовы к взаимодействию с международным сообществом. В марте текущего года Амир Хан Муттаки сообщил, что власти страны предпринимают усилия по скорейшему возобновлению работы посольств некоторых стран в Кабуле. Он отметил, что открытие посольств отражает признание Исламского Эмирата Афганистан, и что некоторые страны уже неофициально признали временное афганское правительство.

"В настоящее время в Кабуле открыты посольства соседних стран, таких как Китай, Узбекистан, Туркменистан, Иран и Пакистан. Здесь открыты посольства Казахстана, Кыргызстана и России. Также открыты посольства Индии, Турции, Катара и ОАЭ, открыто посольство Саудовской Аравии, и ее дипломаты могут вернуться в ближайшее время", - сказал Муттаки.

*Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства).

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - fergana.media
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