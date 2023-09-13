На итальянском острове Лампедуза объявлен режим ЧС из-за наплыва мигрантов

19:32 14.09.2023

За сутки на остров прибыли несколько тысяч мигрантов



Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Власти итальянского средиземноморского острова Лампедуза объявили чрезвычайное положение в связи с прибытием на остров в течение суток более 6 тыс. мигрантов, сообщает в четверг газета Le Figaro.



