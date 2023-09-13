Тинькофф хочет запустить биржевые овернайты в юанях

00:06 15.09.2023

Ангелина Румянцева



Участники рынка считают маржинальность такого инструмента для банков невысокой, к тому же компании скорее будут относится к нему с недоверием на фоне валютных рисков



Банк "Тинькофф" хочет запустить новый инструмент по размещению юаней через биржевую инфраструктуру, сообщает газета "Коммерсант". Им смогут воспользоваться юридические лица.



Структурироваться сделки по биржевым овернайтам в китайской валюте будут при помощи клиринговых сертификатов участников (КСУ). Для этого юридические лица должны будут заключить сделку репо за юани со своего счета. После чего они получают КСУ от Национального клирингового центра (НКЦ), который размещает полученные от профучастников средства, а взамен получает в обеспечение ценные бумаги. Следующий шаг - это проведение контрагентами обратных операций, в ходе которых юрлица получают юани вместе с процентами, возвращая КСУ в НКЦ. Профучастники же рассчитываются с НКЦ и получают назад размещенные ценные бумаги.



Руководитель направления "Тинькофф Инвестиции для бизнеса" заявил газете, что инструмент является одним из наиболее ликвидных и безопасных, так как все сделки проходят с обеспечением и при участии центрального контрагента.



Управляющий директор по валидации рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов отмечает, что такие внутренние короткие маржинальные продукты в юанях являются способом "воздействовать на ситуацию и мотивировать предприятия к зачислению выручки на счета в российских банках".



Директор департамента денежного рынка Мосбиржи Сергей Титов отмечает, что юань занимает 3-5% от общего объема операций репо, имея потенциал роста до 20%.



Опрошенные газетой участники рынка считают, что подобное расширение рыночных инструментов для держателей юаней является "позитивным процессом". Но при этом маржинальность данного продукта для банков невысокая, а компании будут относится к нему с недоверием на фоне валютных рисков.