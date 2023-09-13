Кыргызско-Российский Славянский университет им. ЕБН возглавил историк Фомин-Нилов

00:12 15.09.2023

НАЗНАЧЕН ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ РЕКТОРА КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКОГО СЛАВЯНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Совместным решением исполняющим обязанности ректора Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина (КРСУ) назначен Денис Валерьевич Фомин-Нилов. Приказ подписали замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский и врио Министра образования и науки Кыргызской Республики Уланбек Усеков.



В ходе встречи в Министерстве образования и науки Киргизской Республики Денис Фомин-Нилов провел презентацию новой стратегии развития вуза. В основу перспективной модели будет положено создание современной образовательной, научно-исследовательской и социальной инфраструктуры, формирование кадрового потенциала в интересах сотрудничества России и Киргизии.



Денис Фомин-Нилов имеет ученую степень кандидата исторических наук, автор многочисленных научных трудов, статей, монографий и учебников. Работал на различных руководящих должностях, с 2017 года возглавлял Государственный университет гуманитарных наук. Более 20 лет посвятил работе в Институте всеобщей истории РАН, где по сей день трудится на позиции старшего научного сотрудника. С 2009 года совмещает работу в научно-образовательном журнале "История".



Кыргызско-Российский Славянский университет был основан в 1993 году. В университете обучение осуществляется по более чем 100 образовательным программам. В настоящее время в вузе учатся 7 тыс. человек. Наиболее востребованные направления подготовки: "Клиническая медицина", "Экономика и управление", "Юриспруденция"