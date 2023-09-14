 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 15.09.2023
01:05  Глобальный финансовый пакт как продолжение "Великой перезагрузки", - В.Катасонов
00:44  Почему России не дали выступить на Азиатских играх? - "Взгляд"
00:38  Мирзиеев придумал. Узбекистан покроет сеть "бессветофорных эстакад"
00:26  Александр Храмчихин: Армения уходит от России - поздно пить "Боржоми"
00:12  Кыргызско-Российский Славянский университет им. ЕБН возглавил историк Фомин-Нилов
Четверг, 14.09.2023
19:32  На итальянском острове Лампедуза объявлен режим ЧС из-за наплыва мигрантов
18:10  Бывший сват Назарбаева (Боранбаев) "добровольно" вернул государству активы почти на $200 млн

18:06  Китай первым в мире назначил нового посла в Афганистане при талибах. Им стал Чжао Шэн
18:04  США добрались до потомков Чингисхана: Монголия - удобный плацдарм, чтобы и Китай, и Россию нервировать, - СП
18:03  Экономика Китая продолжает восстанавливаться, - Мао Нин
15:20  Американцы поместили своих коллаборантов из Афганистана в маленькое Гуантанамо
13:11  Против "КазАвтоЖола" возбудили уголовное дело после сделки на 2,3 млрд тенге
13:08  Баку и Ереван соревнуются в том, кто больше Украину любит, назло Москве
13:03  Акимшу Искакову на севере Казахстана задержали пьяной за рулем. Цвет настроения - синий...
12:39  Никто из руководства России не решился комментировать атаку на Севастополь, - М.Рябов
12:23  Россия – Турция: на чаше весов геополитики, - Ю.Борисов
12:05  В Узбекистане четыре платежные системы лишились лицензий
11:58  Особенности взаимодействия стран Каспия в новой геоэкономической реальности
11:56  Наследие Авиценны: какие вызовы стоят перед таджикской медициной сегодня?
11:52  Двум археологическим памятникам в Узбекистане нанесен ущерб на 288 млн сумов. Аборигены озоруют
08:27  Импичментом на импичмент. Республиканцы добиваются отставки Джо Байдена, - Е.Мур
08:14  Кемелбек Ойшыбаев возглавил главное КазГосинформагентство "Хабар"
07:52  Пекин обещает облагодетельствовать Тайвань, - В.Скосырев
07:41  Будущее - это движение от великих потрясений к величию, - Александр Проханов
07:27  Когда наступит крах казахского тенге? Девальвация близко
06:53  Ради борьбы с Россией США меняют свою идеологию, - Евг. Крутиков
06:51  Визит лидера КНДР в Россию меняет баланс сил в Азии, - Евгений Поздняков
02:46  Кому выгодна пылающая Африка? - В.Ильин
02:44  Ким + Путин. Почему у Запада такая истеричная реакция? - Le Figaro
02:05  Россия. Дележ пирога: Олигархи, кланы и группировки опять сцепились в сражении на внутреннем фронте
01:58  Операция Ын и другие приключения Путина, - репортаж А.Колесникова с "Восточного"
01:57  Климатическая повестка: "каждый сам за себя" или "вместе мы сила"? - Р.Алимова
01:43  Теракт в мечети Ирана: Власти требуют смертной казни для обвиняемого таджикистанца
00:49  Двадцатка. Рукопожатия, декларации и закулисные игры, - Арсений Латов
00:42  Улыбаясь России, Пекин закручивает гайки внутри страны, - В.Скосырев
00:36  Экс-американский боец ММА Монсон избран депутатом Курултая-Парламента Башкирии
00:07  Вашингтон освободил иранские миллиарды, - НГ
00:02  Казнацпаты пытаются троллить россиянина казаха А.Мусагалиева (комик КВН "Камызяки") за его позицию по Донбассу
00:01  России необходимо срочно и полностью прекратить экспорт нефти.., - министр Патрушев
Среда, 13.09.2023
15:21  Переименование Индии - символический знак смены эпох
15:18  Эскалация ударов по Севастополю - следствие беззубой стратегии рос-руководства
15:17  "Раньше на целое поколение". Китайцы победили немцев на их родном автосалоне
15:15  В Узбекистан из США прибыли 25 учителей английского языка для работы в школах и вузах
15:09  По всему Казахстану неумолимо растет "уровень бедности"
15:08  В ожидании чего-то большего. Итоги Восточного экономического форума
15:05  Две российские чемпионки по конькобежному спорту перешли в сборную Казахстана
15:03  Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный
15:02  Хорошими делами - прославиться нельзя... Чем занимается в РосСенате мадам Собчак-Нарусова?
14:42  От имени поколения Омара Хайяма. Ход за вами, люди третьего тысячелетия, - Георгий Малинецкий
14:39  К осознанию исторического единства народов Центральной Азии
14:35  Афганистан вернул Туркменистану 80 грузовиков с "некачественными" нефтью и сжиженным газом
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Александр Храмчихин: Армения уходит от России - поздно пить "Боржоми"
00:26 15.09.2023

Почему антироссийская риторика Никола Пашиняна становится все жестче и жестче
Павел Еськов
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете Politico заявил, что Ереван больше не может доверять Москве как гаранту безопасности.

"В результате событий на Украине возможности России изменились. […] Армения больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности, даже, несмотря на то, что растут опасения по поводу возобновления открытого конфликта с Азербайджаном", - сказал он, отметив, что стратегия Армении теперь должна заключаться в том, "чтобы попытаться в этой ситуации максимально снизить нашу зависимость от других".

Пашинян также добавил, что каждый раз, когда вспыхивает конфликт, призывать Россию - просто неустойчиво. "Модель, согласно которой у нас возникают проблемы с нашими соседями и мы должны приглашать других защитить нас - неважно, кто эти другие, - является очень уязвимой моделью", - отметил армянский премьер.

"Свободная Пресса", общаясь с российским политологом, заместителем директора Института политического и военного анализа Александром Храмчихиным, напомнила, что в начале сентября в интервью итальянской газете La Repubblica Никол Пашинян также отметился русофобскими заявлениями, и поинтересовалась у собеседника почему армянские премьер стал все больше ужесточать антироссийскую риторику.

- Дело в что, что Никол Пашинян и пришел к власти, с целью максимально уйти от России, а заодно сдать Карабах и войти в так называемый "цивилизованный мир". Вот он и выполняет это. Просто ему реализовывать уход сложнее, чем, допустим, Грузии, или Украине, потому, что Армения до этого была сильнее интегрирована с нами. Впрочем - Пашинян действует последовательно, свою задачу выполняет.

"СП": А находит ли позиция Пашиняна поддержку внутри этой республики, у рядовых граждан?

- Если после тяжелейшего военного положения Пашиняна все-таки снова выбрали в премьер-министры - какие могут быть вопросы?

"СП": На ваш взгляд, пойдет ли Армения на полный разрыв отношений с Россией?

- Полагаю, что да. На мой взгляд, это по крайней мере, будет вполне логично. Потому что сейчас вся деятельность Пашиняна на это направлена.

"СП": А если вдруг разразится новый армяно-азербайджанский конфликт, чем это будет чревато для Еревана?

- Армяне так или иначе потеряют остатки Нагорного Карабаха. Либо они его сдадут добровольно, либо его заберет Азербайджан со второго раза, развязав очередной конфликт. Причем, Азербайджан заберет Карабах окончательно.

Более того, на мой взгляд, для армян станет актуальным вопрос, как бы не потерять саму Армению. Потому, что есть замечательная Турция, которая особо стесняться не будет. Впрочем, это их выбор - они этого хотят, и они это получат.

"СП": Как вы полагаете, почему, Москва никак не реагирует на русофобские заявления Никола Пашиняна, которые с каждым разом становятся все жестче и жестче?

- А что именно должна сделать Москва? На мой взгляд, Россия полностью игнорировала американскую деятельность в Армении - широчайшую и активнейшую. Мы никак этому не противились только потому что тогда во главе республики сидели удобные для нас руководители Армении, которые нас заверяли, что все прекрасно, все будет хорошо. И Россия предпочитала верить этим словам.

Теперь же как говорится, поздно пить "Боржоми". Особенно, если учесть, что сейчас наши вооруженные силы, более или менее полностью, заняты известно где.

Впрочем, естественно, дело не только в вооруженных силах, ведь мы с Арменией даже общей границы не имеем. Это логично и при нашей чудесной внешней политике, которую проводит наш МИД. Я считаю, что момент упущен.

14.09.23

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694726760


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Новую экономическую модель обсудили члены Клуба молодых экспертов при Сенате
- Мажилис одобрил в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О недрах и недропользовании" по вопросам совершенствования сферы недропользования"
- Экономика Казахстана выросла на 4,9% за 8 месяцев
- В Мажилисе обсудили вопросы казахстанско-корейского сотрудничества
- Когда наступит крах тенге?
- Довести экспорт IT-услуг до $1 млрд к 2026 году планируется в Казахстане
- Выступление Азата Перуашева на обсуждении Кодекса о недрах
- О Совещании министров иностранных дел государств Центральной Азии
- Выборы акимов пройдут в пяти районах Акмолинской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  