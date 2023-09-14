Александр Храмчихин: Армения уходит от России - поздно пить "Боржоми"

00:26 15.09.2023

Почему антироссийская риторика Никола Пашиняна становится все жестче и жестче

Павел Еськов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете Politico заявил, что Ереван больше не может доверять Москве как гаранту безопасности.



"В результате событий на Украине возможности России изменились. […] Армения больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности, даже, несмотря на то, что растут опасения по поводу возобновления открытого конфликта с Азербайджаном", - сказал он, отметив, что стратегия Армении теперь должна заключаться в том, "чтобы попытаться в этой ситуации максимально снизить нашу зависимость от других".



Пашинян также добавил, что каждый раз, когда вспыхивает конфликт, призывать Россию - просто неустойчиво. "Модель, согласно которой у нас возникают проблемы с нашими соседями и мы должны приглашать других защитить нас - неважно, кто эти другие, - является очень уязвимой моделью", - отметил армянский премьер.



"Свободная Пресса", общаясь с российским политологом, заместителем директора Института политического и военного анализа Александром Храмчихиным, напомнила, что в начале сентября в интервью итальянской газете La Repubblica Никол Пашинян также отметился русофобскими заявлениями, и поинтересовалась у собеседника почему армянские премьер стал все больше ужесточать антироссийскую риторику.



- Дело в что, что Никол Пашинян и пришел к власти, с целью максимально уйти от России, а заодно сдать Карабах и войти в так называемый "цивилизованный мир". Вот он и выполняет это. Просто ему реализовывать уход сложнее, чем, допустим, Грузии, или Украине, потому, что Армения до этого была сильнее интегрирована с нами. Впрочем - Пашинян действует последовательно, свою задачу выполняет.



"СП": А находит ли позиция Пашиняна поддержку внутри этой республики, у рядовых граждан?



- Если после тяжелейшего военного положения Пашиняна все-таки снова выбрали в премьер-министры - какие могут быть вопросы?



"СП": На ваш взгляд, пойдет ли Армения на полный разрыв отношений с Россией?



- Полагаю, что да. На мой взгляд, это по крайней мере, будет вполне логично. Потому что сейчас вся деятельность Пашиняна на это направлена.



"СП": А если вдруг разразится новый армяно-азербайджанский конфликт, чем это будет чревато для Еревана?



- Армяне так или иначе потеряют остатки Нагорного Карабаха. Либо они его сдадут добровольно, либо его заберет Азербайджан со второго раза, развязав очередной конфликт. Причем, Азербайджан заберет Карабах окончательно.



Более того, на мой взгляд, для армян станет актуальным вопрос, как бы не потерять саму Армению. Потому, что есть замечательная Турция, которая особо стесняться не будет. Впрочем, это их выбор - они этого хотят, и они это получат.



"СП": Как вы полагаете, почему, Москва никак не реагирует на русофобские заявления Никола Пашиняна, которые с каждым разом становятся все жестче и жестче?



- А что именно должна сделать Москва? На мой взгляд, Россия полностью игнорировала американскую деятельность в Армении - широчайшую и активнейшую. Мы никак этому не противились только потому что тогда во главе республики сидели удобные для нас руководители Армении, которые нас заверяли, что все прекрасно, все будет хорошо. И Россия предпочитала верить этим словам.



Теперь же как говорится, поздно пить "Боржоми". Особенно, если учесть, что сейчас наши вооруженные силы, более или менее полностью, заняты известно где.



Впрочем, естественно, дело не только в вооруженных силах, ведь мы с Арменией даже общей границы не имеем. Это логично и при нашей чудесной внешней политике, которую проводит наш МИД. Я считаю, что момент упущен.



14.09.23