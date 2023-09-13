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Мирзиеев придумал. Узбекистан покроет сеть "бессветофорных эстакад"
00:38 15.09.2023

Президент поручил разработать программу строительства "бессветофорных эстакад"
Президент Узбекистана поручил разработать предложения по снижению числа ДТП и включить в них трехлетнюю программу строительства "бессветофорных эстакад" на дорогах, где наблюдаются пробки и аварии.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на совещании 12 сентября поручил разработать проект постановления, предусматривающий меры по снижению числа дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает телеканал "Узбекистан 24".

Глава государства поставил эту задачу перед заместителем министра внутренних дел - начальником Департамента общественной безопасности Бекмуродом Абдуллаевым, начальником Службы безопасности дорожного движения ДОБ МВД Олимом Саидовым и и. о. председателя Комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта Жамшидом Турсуновым совместно с хокимами областей.

Бекмурод Абдуллаев и Олим Саидов.Бекмурод Абдуллаев и Олим Саидов.

"В течение месяца изучить все светофоры и дорожные знаки, ограничивающие движение, и разработать предложения по снижению количества ситуаций, связанных с авариями", - сказал президент.

В проект документа он поручил включить трехлетнюю программу строительства "бессветофорных эстакад" на дорогах, где часто образуются пробки и происходят аварии. Эта программа должна быть разработана с привлечением зарубежных экспертов.

На совещании отмечалось, что благодаря установке на дорогах более 2500 камер и радаров, а также снижения разрешенной скорости движения транспорта в городах с 70 до 60 км/ч, количество ДТП в местах, где имеются камеры, снизилось на 30%. С учетом этого президент подчеркнул необходимость продолжить внедрение систем "умный перекресток" и "умный светофор" в более широком масштабе.

Бекмурод Абдуллаев в интервью телеканалу сообщил, что, согласно анализу, несоответствие дорожной инфраструктуры требованиям становится причиной 48% всех аварий.

Говоря об итогах совещания, он сообщил, что в административных центрах областей в целях сокращения заторов планируется внедрить систему "умных светофоров", а на самых загруженных перекрестках будут строиться эстакады.

Олим Саидов подтвердил, что по поручению президента в течение месяца будут проинвентаризированы все дорожные знаки и светофоры на территории Узбекистана, а на загруженных перекрестках "в целях правильной организации движения вместо светофорных устройств будут создаваться эстакады".

На днях заместитель начальника СБДД Эрали Бозоров в интервью Kun.uz выразил желание, чтобы как можно больше пешеходных переходов были подземными или надземными. "Если бы так было, думаю, это предотвратило бы все ДТП с участием пешеходов" (есть много свидетельств, что это не так).

В июле президент сообщал о планах строительства в Ташкенте 12 новых путепроводов. Их местоположение до сих пор официально не сообщалось. В том же месяце Шавкат Мирзиеев заявил о необходимости строительства путепровода на пересечении улиц Батыра Закирова и Навои в центре столицы.

"Газета.uz" писала, что путепровод в самом центре Ташкента - это спорное решение, которое противоречит заявленным ранее принципам приоритета пешеходов в городской среде. Мы также публиковали материал о том, улучшилась ли ситуация в столице после строительства нескольких путепроводов.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694727480


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