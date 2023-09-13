Почему России не дали выступить на Азиатских играх? - "Взгляд"

00:44 15.09.2023

Вероятный недопуск основной части спортсменов из России и Белоруссии на Азиаду – недружественный шаг, который показывает, что налаживать диалог никто не собирается. Пока что.



Денис Миролюбов

Главный редактор InVoice Media



В самом начале сентября индийская ежедневная газета Indian Express опубликовала инсайд, который в очередной раз показывает запредельный уровень русофобии, царящий в западных организациях. В статье говорится, что Международный олимпийский комитет (МОК) наложил табу на выступление российских спортсменов в Азиатских играх, которые должны состояться в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Уже 2 сентября этот инсайд был подтвержден пресс-службой МОК.



При этом президент МОК Томас Бах снова уверял, что это решение не имеет никакого отношения к политике, а комитет якобы с уважением относится ко всем атлетам, независимо от их принадлежности. А причина недопуска – некие технические причины, которые не дают пригласить спортсменов из России. Судя по всему, господин Бах продолжает считать, что подобный уровень оправданий вполне достаточен. А уточнять, что это за мифические "технические" проблемы, он не стал. Зато их уточнил глава ОКР Станислав Поздняков. По его словам, спортсмены из России и Белоруссии не поедут на Азиатские игры в том числе потому, что МОК не признал результаты выборов руководства Олимпийского совета Азии. Как связано одно с другим непонятно, и понятно станет вряд ли.



В этой ситуации особенно примечательно, что в начале июля Олимпийский совет Азии (ОСА) дал добро на участие российских и белорусских спортсменов в играх 2023 года, пусть и с ограничениями. А именно: делегация страны не должна была превышать 500 человек, которые могут соревноваться в нейтральном статусе, и главное (что особенно унизительно) – вне официального зачета. То бишь спортсмен из России или Белоруссии может занять призовое место, но медаль он все равно не получит. Это и есть западное "спорт вне политики". Тем не менее сейчас наших спортсменов лишают даже этого.



Получается, что перспектива участия отечественных атлетов в азиатских соревнованиях стала ничтожной. До старта осталось мало времени, а атлеты банально не понимают – стоит ли им готовиться. Это уже не говоря об организационных, логистических и прочих вопросах, которыми надо (или не надо) заниматься Олимпийскому комитету России (ОКР). Очевидно, что ОКР находится в максимально зависимой позиции и не может сделать ровным счетом ничего. Сиди и жди у моря погоды. При этом за последние месяцы комитет получает тонну обещаний со стороны международных организаций, но все они остаются только словами.



Российский спорт начал глобальный поворот на Восток



Так или иначе, в феврале 2023 года были сообщения, что борцы и гимнасты из России получили приглашение на игры в Ханчжоу. На фоне этого приглашения состоялся максимально оперативный переход в азиатские конфедерации федераций шахмат и тхэквондо – оба этих вида имеются в программе будущей Азиады. То есть юридически некоторые спортсмены могут принять участие в играх. И в итоге получается откровенный фарс: зачем азиатским организаторам нужно получать специальное одобрение МОК, если они сами вольны решать, что делать?



При этом в ОСА еще в 2022 году открыто заявили, что не поддерживают дискриминацию спортсменов из России. Но затем возникли "терки" с Бахом. А Лозанна, где находится штаб-квартира МОК, до сих пор не признает результаты выборов нового руководителя ОСА, которым должен был стать шейх Талал Фахад аль-Ахмад ас-Сабах. Он виноват в том, что является братом предыдущего босса организации, которого обвиняют власти Швейцарии.



Получается такой кавардак из-за закулисных игр "цивилизованного мира", в котором крайними, как всегда, остаются спортсмены.