 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 15.09.2023
01:05  Глобальный финансовый пакт как продолжение "Великой перезагрузки", - В.Катасонов
00:44  Почему России не дали выступить на Азиатских играх? - "Взгляд"
00:38  Мирзиеев придумал. Узбекистан покроет сеть "бессветофорных эстакад"
00:26  Александр Храмчихин: Армения уходит от России - поздно пить "Боржоми"
00:12  Кыргызско-Российский Славянский университет им. ЕБН возглавил историк Фомин-Нилов
Четверг, 14.09.2023
19:32  На итальянском острове Лампедуза объявлен режим ЧС из-за наплыва мигрантов
18:10  Бывший сват Назарбаева (Боранбаев) "добровольно" вернул государству активы почти на $200 млн

18:06  Китай первым в мире назначил нового посла в Афганистане при талибах. Им стал Чжао Шэн
18:04  США добрались до потомков Чингисхана: Монголия - удобный плацдарм, чтобы и Китай, и Россию нервировать, - СП
18:03  Экономика Китая продолжает восстанавливаться, - Мао Нин
15:20  Американцы поместили своих коллаборантов из Афганистана в маленькое Гуантанамо
13:11  Против "КазАвтоЖола" возбудили уголовное дело после сделки на 2,3 млрд тенге
13:08  Баку и Ереван соревнуются в том, кто больше Украину любит, назло Москве
13:03  Акимшу Искакову на севере Казахстана задержали пьяной за рулем. Цвет настроения - синий...
12:39  Никто из руководства России не решился комментировать атаку на Севастополь, - М.Рябов
12:23  Россия – Турция: на чаше весов геополитики, - Ю.Борисов
12:05  В Узбекистане четыре платежные системы лишились лицензий
11:58  Особенности взаимодействия стран Каспия в новой геоэкономической реальности
11:56  Наследие Авиценны: какие вызовы стоят перед таджикской медициной сегодня?
11:52  Двум археологическим памятникам в Узбекистане нанесен ущерб на 288 млн сумов. Аборигены озоруют
08:27  Импичментом на импичмент. Республиканцы добиваются отставки Джо Байдена, - Е.Мур
08:14  Кемелбек Ойшыбаев возглавил главное КазГосинформагентство "Хабар"
07:52  Пекин обещает облагодетельствовать Тайвань, - В.Скосырев
07:41  Будущее - это движение от великих потрясений к величию, - Александр Проханов
07:27  Когда наступит крах казахского тенге? Девальвация близко
06:53  Ради борьбы с Россией США меняют свою идеологию, - Евг. Крутиков
06:51  Визит лидера КНДР в Россию меняет баланс сил в Азии, - Евгений Поздняков
02:46  Кому выгодна пылающая Африка? - В.Ильин
02:44  Ким + Путин. Почему у Запада такая истеричная реакция? - Le Figaro
02:05  Россия. Дележ пирога: Олигархи, кланы и группировки опять сцепились в сражении на внутреннем фронте
01:58  Операция Ын и другие приключения Путина, - репортаж А.Колесникова с "Восточного"
01:57  Климатическая повестка: "каждый сам за себя" или "вместе мы сила"? - Р.Алимова
01:43  Теракт в мечети Ирана: Власти требуют смертной казни для обвиняемого таджикистанца
00:49  Двадцатка. Рукопожатия, декларации и закулисные игры, - Арсений Латов
00:42  Улыбаясь России, Пекин закручивает гайки внутри страны, - В.Скосырев
00:36  Экс-американский боец ММА Монсон избран депутатом Курултая-Парламента Башкирии
00:07  Вашингтон освободил иранские миллиарды, - НГ
00:02  Казнацпаты пытаются троллить россиянина казаха А.Мусагалиева (комик КВН "Камызяки") за его позицию по Донбассу
00:01  России необходимо срочно и полностью прекратить экспорт нефти.., - министр Патрушев
Среда, 13.09.2023
15:21  Переименование Индии - символический знак смены эпох
15:18  Эскалация ударов по Севастополю - следствие беззубой стратегии рос-руководства
15:17  "Раньше на целое поколение". Китайцы победили немцев на их родном автосалоне
15:15  В Узбекистан из США прибыли 25 учителей английского языка для работы в школах и вузах
15:09  По всему Казахстану неумолимо растет "уровень бедности"
15:08  В ожидании чего-то большего. Итоги Восточного экономического форума
15:05  Две российские чемпионки по конькобежному спорту перешли в сборную Казахстана
15:03  Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный
15:02  Хорошими делами - прославиться нельзя... Чем занимается в РосСенате мадам Собчак-Нарусова?
14:42  От имени поколения Омара Хайяма. Ход за вами, люди третьего тысячелетия, - Георгий Малинецкий
14:39  К осознанию исторического единства народов Центральной Азии
14:35  Афганистан вернул Туркменистану 80 грузовиков с "некачественными" нефтью и сжиженным газом
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Почему России не дали выступить на Азиатских играх? - "Взгляд"
00:44 15.09.2023

Вероятный недопуск основной части спортсменов из России и Белоруссии на Азиаду – недружественный шаг, который показывает, что налаживать диалог никто не собирается. Пока что.

Денис Миролюбов
Главный редактор InVoice Media

В самом начале сентября индийская ежедневная газета Indian Express опубликовала инсайд, который в очередной раз показывает запредельный уровень русофобии, царящий в западных организациях. В статье говорится, что Международный олимпийский комитет (МОК) наложил табу на выступление российских спортсменов в Азиатских играх, которые должны состояться в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Уже 2 сентября этот инсайд был подтвержден пресс-службой МОК.

При этом президент МОК Томас Бах снова уверял, что это решение не имеет никакого отношения к политике, а комитет якобы с уважением относится ко всем атлетам, независимо от их принадлежности. А причина недопуска – некие технические причины, которые не дают пригласить спортсменов из России. Судя по всему, господин Бах продолжает считать, что подобный уровень оправданий вполне достаточен. А уточнять, что это за мифические "технические" проблемы, он не стал. Зато их уточнил глава ОКР Станислав Поздняков. По его словам, спортсмены из России и Белоруссии не поедут на Азиатские игры в том числе потому, что МОК не признал результаты выборов руководства Олимпийского совета Азии. Как связано одно с другим непонятно, и понятно станет вряд ли.

В этой ситуации особенно примечательно, что в начале июля Олимпийский совет Азии (ОСА) дал добро на участие российских и белорусских спортсменов в играх 2023 года, пусть и с ограничениями. А именно: делегация страны не должна была превышать 500 человек, которые могут соревноваться в нейтральном статусе, и главное (что особенно унизительно) – вне официального зачета. То бишь спортсмен из России или Белоруссии может занять призовое место, но медаль он все равно не получит. Это и есть западное "спорт вне политики". Тем не менее сейчас наших спортсменов лишают даже этого.

Получается, что перспектива участия отечественных атлетов в азиатских соревнованиях стала ничтожной. До старта осталось мало времени, а атлеты банально не понимают – стоит ли им готовиться. Это уже не говоря об организационных, логистических и прочих вопросах, которыми надо (или не надо) заниматься Олимпийскому комитету России (ОКР). Очевидно, что ОКР находится в максимально зависимой позиции и не может сделать ровным счетом ничего. Сиди и жди у моря погоды. При этом за последние месяцы комитет получает тонну обещаний со стороны международных организаций, но все они остаются только словами.

Российский спорт начал глобальный поворот на Восток

Так или иначе, в феврале 2023 года были сообщения, что борцы и гимнасты из России получили приглашение на игры в Ханчжоу. На фоне этого приглашения состоялся максимально оперативный переход в азиатские конфедерации федераций шахмат и тхэквондо – оба этих вида имеются в программе будущей Азиады. То есть юридически некоторые спортсмены могут принять участие в играх. И в итоге получается откровенный фарс: зачем азиатским организаторам нужно получать специальное одобрение МОК, если они сами вольны решать, что делать?

При этом в ОСА еще в 2022 году открыто заявили, что не поддерживают дискриминацию спортсменов из России. Но затем возникли "терки" с Бахом. А Лозанна, где находится штаб-квартира МОК, до сих пор не признает результаты выборов нового руководителя ОСА, которым должен был стать шейх Талал Фахад аль-Ахмад ас-Сабах. Он виноват в том, что является братом предыдущего босса организации, которого обвиняют власти Швейцарии.

Получается такой кавардак из-за закулисных игр "цивилизованного мира", в котором крайними, как всегда, остаются спортсмены.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694727840


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Новую экономическую модель обсудили члены Клуба молодых экспертов при Сенате
- Мажилис одобрил в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О недрах и недропользовании" по вопросам совершенствования сферы недропользования"
- Экономика Казахстана выросла на 4,9% за 8 месяцев
- В Мажилисе обсудили вопросы казахстанско-корейского сотрудничества
- Когда наступит крах тенге?
- Довести экспорт IT-услуг до $1 млрд к 2026 году планируется в Казахстане
- Выступление Азата Перуашева на обсуждении Кодекса о недрах
- О Совещании министров иностранных дел государств Центральной Азии
- Выборы акимов пройдут в пяти районах Акмолинской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  