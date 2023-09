Глобальный финансовый пакт как продолжение "Великой перезагрузки", - В.Катасонов

15.09.2023 | ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Унификация мировой системы идет своим чередом



О "Великой перезагрузке", объявленной в 2020 году президентом Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаусом Швабом, сегодня уже немного подзабыли. Подзабыли по той причине, что после 24 февраля прошлого года тема "пандемии COVID-19" неожиданно перестала быть топовой в мировых СМИ. Главной темой стали события на Украине и вокруг Украины; позднее к ней добавились темы напряженной обстановки вокруг Тайваня, обострения американо-китайских отношений, нарастающей во всем мире инфляции, угрозы мирового экономического кризиса и т.д.



Но "Великая перезагрузка" продолжается. Просто темпы построения "дивного нового мира" (так называют многие модель будущего общества) несколько затормозились. Для ускорения процесса необходимы дополнительные драйверы и шоки. И они готовятся мировой закулисой.



Незаслуженно не было замечено российскими СМИ такое событие, которое проходило в Париже в конце июня нынешнего года. Официальное его название "Саммит по подготовке Нового Глобального Финансового Пакта" (Summit on a New Global Financing Pact). Саммит проходил под лозунгом "Выстраивание нового консенсуса для более инклюзивной международной финансовой системы" (Building a new consensus for a more inclusive international financial system). В саммите приняло участие более 300 человек. Во-первых, это главы государств и правительств (более 100). Во-вторых, представители бизнеса и филантропы (более 70). В-третьих, руководители международных организаций (более 40). В-четвертых, руководители и представители неправительственных организаций (более 120).



Уровень представительства был очень высокий. Среди участников - Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, министр финансов США Джанет Йеллен, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, президент Всемирного банка Аджай Банга, президент Европейского центрального банка Кристина Лагард. В рамках саммита было проведено 6 круглых столов и около 50 мероприятий. Открывал саммит президент Франции Эммануэль Макрон.



Акцент форума был сделан на "зеленой повестке". Как и в 2015 году, когда в Париже проходила международная конференция по климату (тогда десятками страны было подписано соглашение по климату), во французской столице вновь зазвучали призывы остановить глобальное потепление на нашей планете. Но климатом дело не обошлось. Также говорили о защите биоразнообразия, об устойчивом развитии, о чистой воде, о борьбе с бедностью и т.п. А для успеха в решении задач "зеленой повестки" необходимо радикальное изменение мирового финансового порядка, необходима перестройка деятельности международных финансовых и экономических организаций, правительств, бизнеса и поведения каждого жителя Земли.



Все это было озвучено в выступлении президента Французской республики: "Мы сделаем важный шаг, начав с установления нового консенсуса. Борьба с бедностью, декарбонизация нашей экономики с целью достижения углеродной нейтральности к 2050 году и защита биоразнообразия тесно переплетены. Поэтому нам необходимо вместе договориться о наилучших средствах решения этих проблем в бедных и развивающихся странах развивающегося мира, когда дело доходит до объема инвестиций, комплексной реформы инфраструктуры, такой как Всемирный банк, МВФ, а также государственные и частные средства и как запустить новый процесс". В своей речи Макрон, между прочим, отметил, что для перестройки мировой финансовой системы на новых началах "миру нужен финансовый шок".



Эммануэлю Макрону вторили и другие участники саммита. Так, Миа Моттли, премьер-министр Барбадоса, заявила: "Реакция международного сообщества в настоящее время носит разрозненный, частичный и недостаточный характер. Поэтому мы призываем к фундаментальному пересмотру нашего подхода. Вместе нам необходимо построить более гибкую, более справедливую и более инклюзивную международную финансовую систему для борьбы с неравенством, финансирования изменения климата и приближения к достижению Целей устойчивого развития".



Чувствуются ноты из книги Клауса Шваба "COVID-19: Великая перезагрузка", в которой он под "дивным новым миром" понимает "инклюзивный капитализм". Я об этом сейчас говорить не буду, желающие могут узнать о "Великой перезагрузке" и "инклюзивном капитализме" Клауса Шваба из моей книги "Читая Шваба. Инклюзивный капитализм и великая перезагрузка. Открытый заговор против человечества" (М.: Книжный мир, 2021).



Знакомство с основными докладами показывает, что все участники пели одну и ту же песню. А именно: после первого глобального шока под названием "пандемия ковида" следует организовать следующий шок, который можно назвать "глобальное потепление".



В июле известный экономический и политический аналитик Брэндон Смит (Brandon Smith) опубликовал в издании "Birch Gold Group" статью "Globalists Are Engineering a Financial Shock, and Here’s the Proof" (Глобалисты готовят финансовый шок, и вот доказательство).



В ней содержится подробный разбор саммита по подготовке Нового Глобального Финансового Пакта. Автор статьи, в частности, отмечает: "Глобалисты теперь объединяют проблему изменения климата с международными финансовыми и валютными властями. Другими словами, они больше не скрывают тот факт, что повестка дня по изменению климата является частью "Великой перезагрузки". Они даже предлагают использовать угрозу изменения климата как трамплин для предоставления глобальным банкам большей власти диктовать порядок перераспределения богатств и для разрушения существующей системы, чтобы ее можно было заменить чем-то другим".



Искусственно раздутая пандемия ковида стала основанием для многочисленных локдаунов, которые разрушали экономику, международную торговлю, финансы. Потому началась война на Украине, и под предлогом организации антироссийских санкций началось стремительное разрушение экономике Германии и других европейских стран. Теперь начинается фаза разрушения под флагом борьбы с углеродной экономикой.



Дискуссии на саммите завершились следующими выводами. Мало вероятно, что на уровне отдельных государств будет проведена консолидация (мобилизация) финансовых ресурсов, необходимых для борьбы с климатическим потеплением, равно как и для борьбы с бедностью, защиты биоразнообразия и т.п. А посему надо создавать наднациональную финансовую систему, которая и будет решать глобальные проблемы. Краеугольными камнями, на которых будет выстраиваться такая глобальная финансовая система, могут и должны стать нынешние международные финансовые организации – Всемирный банк и МВФ. И для выстраивания наднациональной финансовой конструкции и нужен Глобальный Финансовый Пакт.



Брэндон Смит в этой связи пишет: "Предполагаемая цель саммита заключалась в поиске финансовых решений для борьбы с бедностью и одновременного сокращения "выбросов, нагревающих планету. Как и в случае со всеми событиями, связанными с изменением климата, дискуссия в Париже неизбежно перешла к международной централизации власти и формированию глобального консорциума для решения проблем, которые, как они утверждают, суверенные государства не могут или не будут решать".



Также: "Глобалисты теперь используют проблему изменения климата как троянского коня для своих планов по усилению своего контроля над международными финансами и денежно-кредитной властью. Другими словами, они больше не скрывают того факта, что программа изменения климата является частью программы Великой перезагрузки".



Мощным катализатором Великой перезагрузки в сфере международных финансов должен быть страх. И глобалисты, контролирующие мировые СМИ, планируют темы климатического потепления сделать топовыми и сеющими в обществе панику. А также предпринять все меры для того, чтобы заглушать голоса оппонентов, заявляющих о том, что глобальное потепление является фейком.



На саммите звучали предложения создать Глобальный фонд для борьбы с климатическим потеплением. За счет чего его наполнять?



Глава ООН Антониу Гутерриш предложил использовать средства в виде такой валюты, как специальные права заимствования (СДР), которые находятся на счетах стран-членов. Это фактически валюта, которая эмитируется Международным валютным фондом и распределяется между странами-членами согласно их доле в капитале и голосах. В августе 2021 году было самое мощное за всю историю МВФ распределение СДР- на сумму, эквивалентную 650 млрд долл. Антониу Гутерриш предлагает, чтобы эти средства СДР были целевыми – исключительно для финансирования проектов по борьбе с потеплением. А если дело пойдет, то МВФ может перейти к более активной эмиссии СДР, постепенно превращаясь в мировой Центробанк.



Есть и другие источники. В прошлом году ООН предложила, чтобы развитые и развивающиеся экономики, включая США и Китай, платили своего рода "налог на успех" в размере не менее 2,4 триллиона долларов в год. Налоги привязать к объемам выбросов углекислого газа.



На саммите также обсуждалась идея международного налогообложения прибыли от добычи ископаемого топлива и финансовых операций, связанных с добычей и торговлей таким топливом. Причем налогообложение постепенно повышать, чтобы в конечном счете сделать добычу топлива нерентабельной. А использование ископаемого топлива конечными потребителями слишком дорогим. Например, налоги должны вести к повышению цен на бензин. В итоге люди сами добровольно откажутся от бензиновых автомобилей и пересядут на электромобили.



Президент Франции также высказал идею введения международного налога на выбросы углекислого газа от судоходства, якобы для того, чтобы сделать зарубежные перевозки более дорогими и сократить производственный и экспортный спрос.



На форуме звучали неоднократно слова "финансовый шок" (как средство ускорить перестройку мировых финансов). Но выступавшие не раскрывали, что понимается под таким шоком. Брэндон Смит в своей статье предполагает, что это может быть специально спровоцированный мировой валютный кризис, который, в конечном счете, ускорит переход человечества к CBDC – цифровой валюте центрального банка. А если такой переход состоится, то управлять процессом Великой перезагрузки будет намного легче. Ведь все рычаги управления физическими и юридическими лицами в этом случае будут находиться в руках Центробанков. А Центробанки находятся под контролем Банка международных расчетов и Международного валютного фонда – институтов, которые выступают в качестве локомотивов Великой перезагрузки.



Вот как понимает Брэндон Смит ожидаемый "финансовый шок": "Я подозреваю, что все это приведет к спланированному валютному кризису, который глобалисты будут использовать как возможность наконец представить свою модель CBDC (цифровой валюты центрального банка). И как только CBDC будут воплощены в жизнь, власть центрального банка по доминированию над общественностью будет полной".



P.S. Что касается "Нового Глобального Финансового Пакта", фигурирующего в названии саммита, то о нем никакой информации в открытых источниках обнаружить не удалось. Некоторые эксперты полагают, что Пакт пока представляет очень абстрактную идею, до серьезного документа дело еще не дошло. Другие полагают, что проект такого документа уже имеется, но ждет своего часа, а пока является секретным.



14.09.23

https://centrasia.org/newsA.php?st=1694729100





