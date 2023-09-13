Европарламент требует арестовать Лукашенко "поскольку его режим сдерживает влияние западных санкций на Беларусь"

01:19 15.09.2023

Европарламент потребовал выдать ордер на арест Лукашенко



Европейский парламент признал белорусского лидера Александра Лукашенко причастным к украинскому конфликту и призвал Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдать ордер на его арест. Об этом говорится в резолюции ЕП.



Отчет с призывом к МУС одобрил комитет Европарламента по иностранным делам 13 сентября, уточняет "РИА Новости".



Отмечается, что европейские парламентарии обвинили Лукашенко в "нанесенном Украине ущербе и причастности к незаконной передаче детей". Они также призвали Совет Евросоюза к расширению санкционного пакета против России и Белоруссии и их граждан. Ранее МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.



В Кремле это решение назвали возмутительным и неприемлемым, напомнив, что любые решения МУС ничтожны с правовой точки зрения. Их не признают ни Москва, ни Минск.



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Примечание.



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РЕЗОЛЮЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА



ОТЧЕТ об отношениях с Беларусью

Докладчик Комитета по иностранным делам

Пятрас Ауштрявичюс



" - поскольку режим Лукашенко сдерживает влияние западных санкций на Беларусь, используя предоставляемую Россией помощь, такую ​​как использование российского транспорта и портовой инфраструктуры для экспорта белорусских товаров, преференциальный доступ к российскому рынку и отсрочку выплат по долгу России, а также путем обхода санкций;



- тогда как в результате западных санкций ВВП Беларуси сократился на 4,7% в 2022 году, что лишь вдвое меньше, чем ожидалось; тогда как импорт ЕС из Беларуси в 2022 году сократился более чем вдвое по сравнению с предыдущими годами, с 6,54 млрд евро в 2021 году до 3,19 млрд евро; тогда как экспорт Беларуси в Россию увеличился более чем на 40 % с 16,3 млрд долларов США в 2021 году до 23 млрд долларов США в 2022 году; тогда как экспорт Беларуси в Китай увеличился почти вдвое в 2022 году;



- тогда как режим Лукашенко восстанавливает централизованно-плановую экономическую модель советских времен, в частности, посредством регулирования розничных цен, поддержания промышленного производства государственных компаний на высоком уровне даже в случае отсутствия спроса" ...