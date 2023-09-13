 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 15.09.2023
01:59  China Daily: Вашингтон снова использует свои трюки, чтобы всех рассорить
01:55  Запад хиреет медленно, нелинейно и долго, но этот процесс необратим, - Вероника Сушова-Сальминен
01:19  Европарламент требует арестовать Лукашенко "поскольку его режим сдерживает влияние западных санкций на Беларусь"
01:08  Россия исторически специализируется на невозможном, - Ирина Алкснис
01:05  Глобальный финансовый пакт как продолжение "Великой перезагрузки", - В.Катасонов
00:44  Почему России не дали выступить на Азиатских играх? - "Взгляд"
00:38  Мирзиеев придумал. Узбекистан покроет сеть "бессветофорных эстакад"

00:26  Александр Храмчихин: Армения уходит от России - поздно пить "Боржоми"
00:12  Кыргызско-Российский Славянский университет им. ЕБН возглавил историк Фомин-Нилов
00:06  Тинькофф хочет запустить биржевые овернайты в юанях
Четверг, 14.09.2023
19:32  На итальянском острове Лампедуза объявлен режим ЧС из-за наплыва мигрантов
18:10  Бывший сват Назарбаева (Боранбаев) "добровольно" вернул государству активы почти на $200 млн
18:06  Китай первым в мире назначил нового посла в Афганистане при талибах. Им стал Чжао Шэн
18:04  США добрались до потомков Чингисхана: Монголия - удобный плацдарм, чтобы и Китай, и Россию нервировать, - СП
18:03  Экономика Китая продолжает восстанавливаться, - Мао Нин
15:20  Американцы поместили своих коллаборантов из Афганистана в маленькое Гуантанамо
13:11  Против "КазАвтоЖола" возбудили уголовное дело после сделки на 2,3 млрд тенге
13:08  Баку и Ереван соревнуются в том, кто больше Украину любит, назло Москве
13:03  Акимшу Искакову на севере Казахстана задержали пьяной за рулем. Цвет настроения - синий...
12:39  Никто из руководства России не решился комментировать атаку на Севастополь, - М.Рябов
12:23  Россия – Турция: на чаше весов геополитики, - Ю.Борисов
12:05  В Узбекистане четыре платежные системы лишились лицензий
11:58  Особенности взаимодействия стран Каспия в новой геоэкономической реальности
11:56  Наследие Авиценны: какие вызовы стоят перед таджикской медициной сегодня?
11:52  Двум археологическим памятникам в Узбекистане нанесен ущерб на 288 млн сумов. Аборигены озоруют
08:27  Импичментом на импичмент. Республиканцы добиваются отставки Джо Байдена, - Е.Мур
08:14  Кемелбек Ойшыбаев возглавил главное КазГосинформагентство "Хабар"
07:52  Пекин обещает облагодетельствовать Тайвань, - В.Скосырев
07:41  Будущее - это движение от великих потрясений к величию, - Александр Проханов
07:27  Когда наступит крах казахского тенге? Девальвация близко
06:53  Ради борьбы с Россией США меняют свою идеологию, - Евг. Крутиков
06:51  Визит лидера КНДР в Россию меняет баланс сил в Азии, - Евгений Поздняков
02:46  Кому выгодна пылающая Африка? - В.Ильин
02:44  Ким + Путин. Почему у Запада такая истеричная реакция? - Le Figaro
02:05  Россия. Дележ пирога: Олигархи, кланы и группировки опять сцепились в сражении на внутреннем фронте
01:58  Операция Ын и другие приключения Путина, - репортаж А.Колесникова с "Восточного"
01:57  Климатическая повестка: "каждый сам за себя" или "вместе мы сила"? - Р.Алимова
01:43  Теракт в мечети Ирана: Власти требуют смертной казни для обвиняемого таджикистанца
00:49  Двадцатка. Рукопожатия, декларации и закулисные игры, - Арсений Латов
00:42  Улыбаясь России, Пекин закручивает гайки внутри страны, - В.Скосырев
00:36  Экс-американский боец ММА Монсон избран депутатом Курултая-Парламента Башкирии
00:07  Вашингтон освободил иранские миллиарды, - НГ
00:02  Казнацпаты пытаются троллить россиянина казаха А.Мусагалиева (комик КВН "Камызяки") за его позицию по Донбассу
00:01  России необходимо срочно и полностью прекратить экспорт нефти.., - министр Патрушев
Среда, 13.09.2023
15:21  Переименование Индии - символический знак смены эпох
15:18  Эскалация ударов по Севастополю - следствие беззубой стратегии рос-руководства
15:17  "Раньше на целое поколение". Китайцы победили немцев на их родном автосалоне
15:15  В Узбекистан из США прибыли 25 учителей английского языка для работы в школах и вузах
15:09  По всему Казахстану неумолимо растет "уровень бедности"
15:08  В ожидании чего-то большего. Итоги Восточного экономического форума
15:05  Две российские чемпионки по конькобежному спорту перешли в сборную Казахстана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Запад хиреет медленно, нелинейно и долго, но этот процесс необратим, - Вероника Сушова-Сальминен
01:55 15.09.2023

Časopis argument
Чехия

Юг больше не хочет восхищаться новым платьем "голого короля"

Изменения в мире подтверждают постепенный уход Запада с мировой арены, пишет ČA. Западный центр хиреет медленно, нелинейно и долго, но этот процесс необратим. Видя, как он слабеет, другие государства мира начинают ему противиться. Пока они в основном выступают против лицемерия и не хотят восхищаться новым платьем "голого короля".

Вероника Сушова-Сальминен

В последние годы все чаще говорят об изменениях международных отношений в сторону многополярности. Некоторые государства выстраивали свою внешнюю политику сообразно этой концепции, как например Россия, а другие относились к этой тенденции прагматично, диверсифицируя свою внешнюю политику, как, например, Саудовская Аравия. Третьи, в свою очередь, пытались этот процесс и его существование отрицать, называя "дезинформацией, как Чешская Республика, или даже боролись с ним, потому что многополярность им не выгодна. Лучший пример - США и западные страны.

Но даже за последний месяц мы видели сразу несколько подтверждений тому, что мир меняется у нас на глазах. Изменения происходят небыстро, нелинейно, а рождаются медленно и в муках. Процессы протекают не по самому благоприятному сценарию, но нам этого никто и не обещал. Происходящее сопряжено с рисками, в том числе риском международного конфликта. Именно эта угроза и вероятность применения ядерного оружия или другого оружия массового поражения задает рамки событиям, чего не было раньше в истории, когда точно так же менялись центры власти и из-за этого разгорались войны.

Несколько дней назад мы узнали о расширении неформального объединения незападных стран БРИКС за счет сразу шести членов. И хотя БРИКС предстоит еще очень большая работа, а, например, планы по созданию новой общей валюты пока пришлось отложить, интерес к участию в этом клубе говорит о том, что для некоторых стран БРИКС в современных условиях выглядит привлекательно. Стремясь в БРИКС, эти государства тем самым дают понять, что их по многим причинам не устраивает положение, когда слабнущее в демографическом, экономическом и политическом плане меньшинство удерживает власть над растущим большинством.

Незадолго до новости о БРИКС обнародовали статистические данные, согласно которым государства БРИКС по уровню ВВП и паритету покупательной способности обогнали страны "Большой семерки". В нее входят старые европейские державы, а также США и Япония - единственные два государства за пределами Старого континента, которым в ХХ веке удалось занять центральное место в мировой системе. Западный центр хиреет медленно, нелинейно и долго, но отрицать этот процесс бессмысленно. Более того, с точки зрения длительных исторических периодов это вообще нормальное явление. Чтобы понять, почему Запад слабеет, даже не стоит обращаться к Освальду Шпенглеру, а лучше прочитать книги социолога Джованни Арриги о перемещениях капиталистических центров.

Все чаще говорят о дедолларизации, хотя сам процесс находится еще в зачаточном состоянии. Его движущей силой стали санкции, что подтверждает: в долгосрочной перспективе этот инструмент - палка о двух концах. Но есть и другие причины. Прежде всего, нерепрезентативный состав международных финансовых институтов, которые игнорируют текущие экономические изменения, то есть возникновение новых, опять-таки незападных, экономических центров с новыми устремлениями и интересами.

В Западной Африке тем временем явно сыпется неоколониальное господство Франции. Это не естественный исторический процесс, поскольку за ним стоят военные хунты, но в местной политической обстановке этот процесс закономерен. Эта новая волна деколонизации обладает огромным со стратегической точки зрения потенциалом и будет иметь серьезные последствия для Франции и для ее положения в Европе.

Всего несколько дней назад Индия символично объявила, что возвращается к своему историческому названию Бхарат. Английское название Индии ее власти посчитали символом не только британского господства, но и "рабства", которое тоже связано с западным колониализмом. Решение было принято вскоре после того, как Индия успешно посадила на Луну свой спускаемый аппарат, в отличие от России, чья лунная миссия провалилась.

На последнем заседании "Большой двадцатки" снова выяснилось, что незападные страны смотрят на мир не так, как западные державы, и хотят заниматься "собственными проблемами", то есть не тем, что навязывают им США и западные центры. Заявление "Большой двадцатки" и вообще подготовка саммита под руководством Индии показали, что Запад уже не властен над повесткой и теряет свой авторитет.

Показательно, что западным государствам во главе с США не удается убедить остальных в необходимости санкций против России. В совместном заявлении "Большой двадцатки" даже вычеркнули пассажи, осуждающие российскую специальную военную операцию на Украине. Вместо этого в заявление добавили слова о "справедливом мире". Страны "Большой двадцатки" в этом году снова согласились с тем, что необходимо соблюдать международное право, суверенитет и территориальную целостность национальных государства. Однако все эти заявления носят исключительно декларативный характер. Война на Украине - пример нарушения международного права, как и события в Косово, как бомбардировки Югославии и война в Ираке. К сожалению, о том, как суверенитет и международное право соблюдаются на деле, может рассказать большинство стран планеты, и больше всех претензий за постоянные нарушения у этих государств будет к Соединенным Штатам Америки и другим западным неоколониальным державам. Видя, как они слабеют, другие государства мира позволяют себе откровенно им противиться. Нужно добавить, что пока они в основном выступают против лицемерия и не хотят восхищаться новым платьем "голого короля". Как пишет "Файнэншл таймс", что касается Украины, то западные государства "пошли на уступки", чтобы спасти единство "Большой двадцатки". Однако, учитывая все происходящее, трудно избавиться от впечатления, что они спасали свое собственное лицо.

Россия показала свое истинное лицо. Россия - держава, которая основывает свое суверенное государственное положение на применении военной силы против соседа. У большей части государств глобального Юга это не вызывает особого отторжения, и они не стремятся вместе с США обличать Россию. Причины очевидны: трудно отрицать, что в украинском вооруженном конфликте и его зарождении с самого начала большую роль играли США. Трудно не увидеть, что критика Вашингтона в адрес России похожа на ситуацию, когда вор кричит: "Держите вора!". Не верится в то, что Соединенные Штаты Америки на самом деле пекутся о соблюдении правил и принципов. Но если бы США были на коне и не подрывали бы собственное положение постоянными ошибками, то антироссийский лагерь в международной политике был бы куда внушительнее. К сожалению, лицемерие и ханжество - политика относительно успешная, но долго с ней не протянуть, потому что окружающие разуверятся в правилах и справедливости.

Сложившаяся ситуация заставляет многих наблюдателей и политиков в Чешской Республике и Словакии громко выражать свою лояльность идеализированному Западу, королю в красивом новом платье, чью наготу заботливо скрывают за пеленой наших собственных фантазий, мифов и комплексов. В черно-белом мире, где "зло" на востоке, а "добро" на западе, многие просто отказываются видеть и признавать двойственную реальность серых зон. За пределами понимания тех, кто привилегированно формирует общественное мнение, остались и такие понятия, как "незападный" и "антизападный", которые считаются взаимозаменяемыми. Чем для нас обернется упадок Запада и новая децентрализация международного порядка, никто не говорит. Это табу, а тех, кто его нарушает, клеймят "пророссийскими дезинформаторами".

С другой стороны, нет сомнений в том, что сами мы всегда играли пассивную роль, когда менялся мир и международная политика. Мы были объектом, но не субъектом. Ограниченный суверенитет отражает нашу ограниченную субъектность, а на нее, в свою очередь, влияют наши ограниченные материальные возможности и периферийный статус. В Вестфальском международном порядке, в центре которого Европа, нам отводится роль, от крайней формы которой так настрадались страны глобального Юга. Наша современная государственность нестабильна и дважды нарушалась с благословления держав и даже союзников. Для самозащиты мы во всем подражаем гегемону, который, однако, меняется слишком часто, и в этом наша слабость. (…)

Так или иначе, ясно, что нынешние изменения, финал которых по-прежнему в тумане, вынудят Чешскую Республику и Словакию отвечать и приспосабливаться, но не действовать самостоятельно. Тем важнее готовиться к этим переменам, не подливая бездумно масла в огонь и не вмешиваясь в состязание держав. Судьба Украины подтверждает, что оказаться между Сциллой и Харибдой великодержавных интересов - верный путь к национальной трагедии. Тем не менее, к сожалению, в Чешской Республике пока так и не сделали соответствующих выводов из этого вооруженного конфликта, не задумались о масштабных и, несомненно, двойственных и противоречивых изменениях в современном мире.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694732100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Новую экономическую модель обсудили члены Клуба молодых экспертов при Сенате
- Мажилис одобрил в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О недрах и недропользовании" по вопросам совершенствования сферы недропользования"
- Экономика Казахстана выросла на 4,9% за 8 месяцев
- В Мажилисе обсудили вопросы казахстанско-корейского сотрудничества
- Когда наступит крах тенге?
- Довести экспорт IT-услуг до $1 млрд к 2026 году планируется в Казахстане
- Выступление Азата Перуашева на обсуждении Кодекса о недрах
- О Совещании министров иностранных дел государств Центральной Азии
- Выборы акимов пройдут в пяти районах Акмолинской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  