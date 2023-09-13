Запад хиреет медленно, нелинейно и долго, но этот процесс необратим, - Вероника Сушова-Сальминен

01:55 15.09.2023 Časopis argument

Чехия



Юг больше не хочет восхищаться новым платьем "голого короля"



Изменения в мире подтверждают постепенный уход Запада с мировой арены, пишет ČA. Западный центр хиреет медленно, нелинейно и долго, но этот процесс необратим. Видя, как он слабеет, другие государства мира начинают ему противиться. Пока они в основном выступают против лицемерия и не хотят восхищаться новым платьем "голого короля".



Вероника Сушова-Сальминен



В последние годы все чаще говорят об изменениях международных отношений в сторону многополярности. Некоторые государства выстраивали свою внешнюю политику сообразно этой концепции, как например Россия, а другие относились к этой тенденции прагматично, диверсифицируя свою внешнюю политику, как, например, Саудовская Аравия. Третьи, в свою очередь, пытались этот процесс и его существование отрицать, называя "дезинформацией, как Чешская Республика, или даже боролись с ним, потому что многополярность им не выгодна. Лучший пример - США и западные страны.



Но даже за последний месяц мы видели сразу несколько подтверждений тому, что мир меняется у нас на глазах. Изменения происходят небыстро, нелинейно, а рождаются медленно и в муках. Процессы протекают не по самому благоприятному сценарию, но нам этого никто и не обещал. Происходящее сопряжено с рисками, в том числе риском международного конфликта. Именно эта угроза и вероятность применения ядерного оружия или другого оружия массового поражения задает рамки событиям, чего не было раньше в истории, когда точно так же менялись центры власти и из-за этого разгорались войны.



Несколько дней назад мы узнали о расширении неформального объединения незападных стран БРИКС за счет сразу шести членов. И хотя БРИКС предстоит еще очень большая работа, а, например, планы по созданию новой общей валюты пока пришлось отложить, интерес к участию в этом клубе говорит о том, что для некоторых стран БРИКС в современных условиях выглядит привлекательно. Стремясь в БРИКС, эти государства тем самым дают понять, что их по многим причинам не устраивает положение, когда слабнущее в демографическом, экономическом и политическом плане меньшинство удерживает власть над растущим большинством.



Незадолго до новости о БРИКС обнародовали статистические данные, согласно которым государства БРИКС по уровню ВВП и паритету покупательной способности обогнали страны "Большой семерки". В нее входят старые европейские державы, а также США и Япония - единственные два государства за пределами Старого континента, которым в ХХ веке удалось занять центральное место в мировой системе. Западный центр хиреет медленно, нелинейно и долго, но отрицать этот процесс бессмысленно. Более того, с точки зрения длительных исторических периодов это вообще нормальное явление. Чтобы понять, почему Запад слабеет, даже не стоит обращаться к Освальду Шпенглеру, а лучше прочитать книги социолога Джованни Арриги о перемещениях капиталистических центров.



Все чаще говорят о дедолларизации, хотя сам процесс находится еще в зачаточном состоянии. Его движущей силой стали санкции, что подтверждает: в долгосрочной перспективе этот инструмент - палка о двух концах. Но есть и другие причины. Прежде всего, нерепрезентативный состав международных финансовых институтов, которые игнорируют текущие экономические изменения, то есть возникновение новых, опять-таки незападных, экономических центров с новыми устремлениями и интересами.



В Западной Африке тем временем явно сыпется неоколониальное господство Франции. Это не естественный исторический процесс, поскольку за ним стоят военные хунты, но в местной политической обстановке этот процесс закономерен. Эта новая волна деколонизации обладает огромным со стратегической точки зрения потенциалом и будет иметь серьезные последствия для Франции и для ее положения в Европе.



Всего несколько дней назад Индия символично объявила, что возвращается к своему историческому названию Бхарат. Английское название Индии ее власти посчитали символом не только британского господства, но и "рабства", которое тоже связано с западным колониализмом. Решение было принято вскоре после того, как Индия успешно посадила на Луну свой спускаемый аппарат, в отличие от России, чья лунная миссия провалилась.



На последнем заседании "Большой двадцатки" снова выяснилось, что незападные страны смотрят на мир не так, как западные державы, и хотят заниматься "собственными проблемами", то есть не тем, что навязывают им США и западные центры. Заявление "Большой двадцатки" и вообще подготовка саммита под руководством Индии показали, что Запад уже не властен над повесткой и теряет свой авторитет.



Показательно, что западным государствам во главе с США не удается убедить остальных в необходимости санкций против России. В совместном заявлении "Большой двадцатки" даже вычеркнули пассажи, осуждающие российскую специальную военную операцию на Украине. Вместо этого в заявление добавили слова о "справедливом мире". Страны "Большой двадцатки" в этом году снова согласились с тем, что необходимо соблюдать международное право, суверенитет и территориальную целостность национальных государства. Однако все эти заявления носят исключительно декларативный характер. Война на Украине - пример нарушения международного права, как и события в Косово, как бомбардировки Югославии и война в Ираке. К сожалению, о том, как суверенитет и международное право соблюдаются на деле, может рассказать большинство стран планеты, и больше всех претензий за постоянные нарушения у этих государств будет к Соединенным Штатам Америки и другим западным неоколониальным державам. Видя, как они слабеют, другие государства мира позволяют себе откровенно им противиться. Нужно добавить, что пока они в основном выступают против лицемерия и не хотят восхищаться новым платьем "голого короля". Как пишет "Файнэншл таймс", что касается Украины, то западные государства "пошли на уступки", чтобы спасти единство "Большой двадцатки". Однако, учитывая все происходящее, трудно избавиться от впечатления, что они спасали свое собственное лицо.



Россия показала свое истинное лицо. Россия - держава, которая основывает свое суверенное государственное положение на применении военной силы против соседа. У большей части государств глобального Юга это не вызывает особого отторжения, и они не стремятся вместе с США обличать Россию. Причины очевидны: трудно отрицать, что в украинском вооруженном конфликте и его зарождении с самого начала большую роль играли США. Трудно не увидеть, что критика Вашингтона в адрес России похожа на ситуацию, когда вор кричит: "Держите вора!". Не верится в то, что Соединенные Штаты Америки на самом деле пекутся о соблюдении правил и принципов. Но если бы США были на коне и не подрывали бы собственное положение постоянными ошибками, то антироссийский лагерь в международной политике был бы куда внушительнее. К сожалению, лицемерие и ханжество - политика относительно успешная, но долго с ней не протянуть, потому что окружающие разуверятся в правилах и справедливости.



Сложившаяся ситуация заставляет многих наблюдателей и политиков в Чешской Республике и Словакии громко выражать свою лояльность идеализированному Западу, королю в красивом новом платье, чью наготу заботливо скрывают за пеленой наших собственных фантазий, мифов и комплексов. В черно-белом мире, где "зло" на востоке, а "добро" на западе, многие просто отказываются видеть и признавать двойственную реальность серых зон. За пределами понимания тех, кто привилегированно формирует общественное мнение, остались и такие понятия, как "незападный" и "антизападный", которые считаются взаимозаменяемыми. Чем для нас обернется упадок Запада и новая децентрализация международного порядка, никто не говорит. Это табу, а тех, кто его нарушает, клеймят "пророссийскими дезинформаторами".



С другой стороны, нет сомнений в том, что сами мы всегда играли пассивную роль, когда менялся мир и международная политика. Мы были объектом, но не субъектом. Ограниченный суверенитет отражает нашу ограниченную субъектность, а на нее, в свою очередь, влияют наши ограниченные материальные возможности и периферийный статус. В Вестфальском международном порядке, в центре которого Европа, нам отводится роль, от крайней формы которой так настрадались страны глобального Юга. Наша современная государственность нестабильна и дважды нарушалась с благословления держав и даже союзников. Для самозащиты мы во всем подражаем гегемону, который, однако, меняется слишком часто, и в этом наша слабость. (…)



Так или иначе, ясно, что нынешние изменения, финал которых по-прежнему в тумане, вынудят Чешскую Республику и Словакию отвечать и приспосабливаться, но не действовать самостоятельно. Тем важнее готовиться к этим переменам, не подливая бездумно масла в огонь и не вмешиваясь в состязание держав. Судьба Украины подтверждает, что оказаться между Сциллой и Харибдой великодержавных интересов - верный путь к национальной трагедии. Тем не менее, к сожалению, в Чешской Республике пока так и не сделали соответствующих выводов из этого вооруженного конфликта, не задумались о масштабных и, несомненно, двойственных и противоречивых изменениях в современном мире. Источник - ИноСМИ

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