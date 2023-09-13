China Daily: Вашингтон снова использует свои трюки, чтобы всех рассорить

01:59 15.09.2023

China Daily

Китай



Вашингтон снова использует свои трюки, чтобы всех рассорить



Еще до того, как лидеры России и КНДР встретились на космодроме Восточный, США начали очернять эту встречу, называя ее "опасным рандеву", пишет China Daily. Делая безответственные замечания по поводу события, которое его не касается, Вашингтон зашел слишком далеко, отмечает автор статьи.



Редакционная статья



Все суверенные государства имеют право и могут автономно проводить дружественные обмены и инициировать сотрудничество. Им не требуется для этого разрешение Вашингтона. Однако за несколько дней до того, как лидеры России и Корейской Народно-Демократической Республики встретились в среду на космодроме "Восточный" на Дальнем Востоке РФ, Соединенные Штаты начали очернять эту встречу как опасное рандеву, цель которого - "продовольствие в обмен на оружие", и призвали все "миролюбивые народы" сохранять бдительность.



Делая такие безответственные замечания по поводу события, которое их никак не касается, США, очевидно, зашли слишком далеко. Мы напоминаем вашингтонским политикам: односторонние американские санкции в отношении этих двух стран не являются оправданием их вмешательства в отношения России и КНДР.



Разумеется, то, что раздражает Штаты до такой степени, что они пытаются опорочить дипломатию между двумя соседями - это украинский кризис. Подняв такую шумиху по поводу встречи, Вашингтон пытается оказать сдерживающий эффект, чтобы еще больше отдалить международное сообщество от этих двух стран.



В то же время США изображают себя лидером "свободного мира" и называют свою помощь Украине праведным шагом. Буквально на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете помощи, в первую очередь военной, для Украины на сумму более одного миллиарда долларов. Об этом он заявил во время своего неожиданного визита в Киев - четвертого с момента вспышки российско-украинского конфликта в феврале прошлого года.



Соединенные Штаты никогда не признают, что их "инвестиции" в "украинский проект" являются экономически выгодным средством поддержания своей гегемонии под предлогом защиты мира во всем мире. Используя менее пяти процентов своих расходов на безопасность с начала конфликта - большая часть которых возвращается в карманы военно-промышленного комплекса США - Вашингтон фактически ослабил Россию, усилил свой контроль над Европой и использовал "ценностную дипломатию", чтобы продвинуть свою нацеленную на Китай "Индо-Тихоокеанскую стратегию".



Это объясняет, почему Соединенные Штаты, которые, возможно, являются первым и последним бенефициаром конфликта, также стали единственными, кто пытается его затянуть. Неудивительно, что Вашингтон поливает грязью такие страны, как Бразилия, Индонезия, Китай, Индия и некоторые державы Африки и Ближнего Востока - ведь те изо всех сил пытаются положить конец противостоянию. Американская игра должна быть очевидна для всех. США готовы зайти так далеко, что даже пытаются подмять под себя все важные международные встречи, такие как недавно завершившийся саммит "Большой двадцатки" в Нью-Дели, чтобы продвинуть свою повестку дня.



Как отметил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН по украинскому кризису заместитель постоянного представителя Китая и посол в ООН Гэн Шуан, "военная конфронтация не является выходом из украинского кризиса".



Основным способом достижения мира должны стать диалог и переговоры. И России, и Украине следует активно реагировать на призывы международного сообщества, проявлять сдержанность и избегать эскалации конфликта. Тем временем СБ ООН должен сыграть свою роль главного механизма коллективной безопасности мира, а не становиться вторым фронтом для геополитических махинаций Америки.