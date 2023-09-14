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Башара Асада прочат в короли, - НГ
07:05 15.09.2023

14.09.2023

Правитель Сирии, по данным СМИ, собирается стать монархом
Геннадий Петров

Президент Башар Асад и его жена Асма пока не король и королева и встречаются с избирателями, а не с подданными.
Сирийский президент Башар Асад изучает возможность смены формы правления в его стране с республиканской на монархическую. Об этом сообщило информированное издание "Элаф", близкое к королевскому дому Саудовской Аравии. Оно со ссылкой на источник в руководстве Сирии утверждает, что Асад потерял веру в возможность как-то иначе обеспечить безопасность своей семьи и беспрепятственный транзит власти своему сыну.
Газета "Элаф", сообщившая о том, что сирийский лидер собрался стать монархом, входит в одноименный медиахолдинг, включающий в себя новостной портал и телеканал со штаб-квартирой в Лондоне и позиционирует себя как панарабское СМИ. Однако ее владелец и основатель, выходец из Саудовской Аравии Осман аль Омейр имеет обширные связи в королевском доме его исторической родины. Поэтому не исключено, что через "Элаф" информацию о планах Асада решил сделать достоянием гласности действующий фактический правитель королевства, наследный принц Мохаммед бин Сальман. Тем более что обладать соответствующими сведениями власти Саудовской Аравии вполне могут. Отношения официального Дамаска и официального Эр-Рияда последнее время заметно улучшились. Они после возвращения Сирии в мае этого года в Лигу арабских государств стали почти союзниками.

Сама газета ссылается на некоего высокопоставленного сирийского чиновника, который "попросил не разглашать его имя". Источники "Элаф" утверждают, что Асад исходит из опыта событий арабской весны. Тогда не устояли позиционирующие себя как республиканские режимы Бен Али в Тунисе, Хосни Мубарака в Египте и Муаммара Каддафи в Ливии. А монархии, где также были протесты (вспомним, например, волнения в Бахрейне), испытание выдержали.

Источник газеты полагает, что для Асада смена формы правления – это в первую очередь вопрос безопасности его лично и его семьи в условиях мирного переговорного процесса. Договоренности об окончании гражданской войны могут привести к созданию такой конфигурации власти, в которой нынешнему президенту не найдется места. А у монарха оно всегда будет. Тем более что, как утверждает "Элаф", Асад планирует перейти к республиканской монархии. Этим термином называют ту систему правления, которая существует, в частности, в Великобритании – стране, не чуждой сирийскому президенту. Напомним, что именно в Лондоне Башар Асад работал врачом-офтальмологом. Наверное, он жил бы там по сей день, если бы не смерть в 1994 году в автокатастрофе его старшего брата Басиля, которого их отец Хафез Асад видел своим преемником.

Принять титул короля, а не султана или эмира для действующего правителя страны было бы логичным не только из-за его британского периода биографии. С 8 марта по 24 июля 1920 года существовало Арабское Королевство Сирия, созданное Фейсалом, сыном правителя Мекки и лидером всеарабского восстания против Османской империи. Это краткий миг в сирийской истории, когда страна была независима от других государств. История Арабского Королевства Сирия закончилась с поражением в войне с французами, после ухода которых в 1941 году страну сразу же провозгласили республикой.

Если верить "Элаф", получается, что для самого сирийского президента переход в номинальные правители с иммунитетом от преследования дастся легко. Башар Асад якобы и так фактически отошел от дел. Газета пишет, что он много времени проводит перед телевизором и за занятием спортом, перепоручив экономику жене Асме (кстати, уроженке Лондона), а внутреннюю политику – брату Махеру.

"Элаф" не выдвигает версий относительно того, кто станет наследником Асада, если тот объявит себя монархом. У президента Сирии два сына. Младший, Карим, 2004 года рождения и старший, Хафез, в этом году окончивший мехмат МГУ им. М.В. Ломоносова. По нынешним временам нельзя исключить вариант, что наследницей престола станет и дочь Зейн (родилась в 2003 году) или даже супруга президента Асма. Шансы последней повышает ее происхождение: она из старинного, уважаемого суннитского рода.

Дело в том, что Башар Асад, как его отец и весь его род, по конфессиональной принадлежности алавит. Это особое течение ислама, только недавно официально признанное ответвлением шиизма. А все современные арабские монархии – суннитские. Единственное исключение – Оман, где правят ибадиты (это течение ислама отлично от шиизма и суннизма). Впрочем, и женщин среди ближневосточных монархов сейчас нет.

Вообще же ключевой проблемой для гипотетического короля Башара Асада станет международное признание. Нынешние монархии – это закрытый клуб, а арабские монархии, объединенные в Совет сотрудничества арабских государств Залива, – особенно. Новичков в него давно не принимают, хотя возможных претендентов немало. Династический принцип правления соблюдается в той же Сирии. Отец Башара Асада, Хафез, придя к власти в 1970 году в результате переворота, в духе идеологии арабского социализма, которой придерживается его партия "Баас", был противником монархии. Но он все же передал власть сыну. Династия Кимов правит в КНДР. Власть от отца к сыну перешла в Азербайджане и Туркменистане.

В связи с этим вспоминается история Рахата Алиева, зятя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В 2006 году он опубликовал статью в казахском журнале "Караван". В ней Алиев предлагал отказаться от республики и перейти к "демократической монархии" как к строю, который в наибольшей степени отвечает традициям казахов. Тогда многие эксперты восприняли статью как неуклюжую попытку ее автора продвинуть в преемники Даригу Назарбаеву и заодно наладить сильно ухудшившиеся отношения со своим влиятельным тестем. Попытка не удалась. В 2007 году Дарига и Рахат развелись. Алиев бежал в Австрию, где в июле 2014 года был арестован по запросу Казахстана и полгода спустя найден повешенным в одиночной камере, не дождавшись экстрадиции на родину. В самой стране Назарбаева сменил Касым-Жомарт Токаев, не являющийся его родственником. Монархии и даже правящей династии в Казахстане не сложилось.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1694750700


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