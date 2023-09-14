В НАСА назначен первый официальный директор по изучению НЛО - главный "по тарелочкам"

07:07 15.09.2023

В НАСА назначен директор по изучению НЛО. Они же НАФ – неопознанные аномальные явления



В руководстве НАСА появилась новая должность: директор по изучению неопознанных аномальных явлений (НАФ), более известных как НЛО. Более того, этот пост уже некоторое время занимает человек, помогавший в работе независимой экспертной комиссии, изучавшей видеозаписи и другие свидетельства встреч с неопознанными летающими объектами. В четверг результаты работы комиссии были опубликованы на сайте НАСА в виде 36-страничного доклада. Основной вывод - за год с лишним работы независимые эксперты не нашли убедительных доказательств того, что хоть какие-то из запечатленных на видео таинственных явлений или объектов имеют внеземное происхождение. Но это не значит, что верно обратное. "Что это на самом деле, мы не знаем", - подчеркнул администратор НАСА Билл Нельсон.



Он уточнил, что, тщательнейшим образом изучив все свидетельства встреч с НЛО, комиссии удалось идентифицировать большинство объектов. Некоторые неопознанные летающие объекты (они же, напомню, НАФ) при более детальном изучении оказались воздушными шарами. Другие - атмосферными явлениями. Но есть феномены, природа которых остается загадкой. Нельсон рассказал, что лично он сам не просто верит в существование на просторах Вселенной других цивилизаций - он практически в этом уверен. Во Вселенной миллиарды и миллиарды галактик, напомнил он. В каждой из которых - миллиарды звезд. У большинства из них есть спутники - в том числе и в так называемой "зоне Златовласки": не слишком близко к материнской звезде, но и не слишком далеко от нее. Только в этом случае там возможно существование жизни. По просьбе редколлегии New York Times в НАСА даже рассчитали математическую вероятность того, что на одной из таких экзопланет в какой-то момент зародилась жизнь. Результат? Триста миллионов. Примерно столько миров обозримой Вселенной в теории могут поддерживать жизнь.



Так что сомневаться в такой возможности не приходится. Другое дело - что расстояния, которые представители этих цивилизаций должны были преодолеть, чтобы достичь Земли, устанавливают довольно высокую планку развития. Если мы пока не можем добраться до других миров - приходится признать, что любые добравшиеся до нас пришельцы должны быть значительно более развитыми - как минимум в технологическом смысле. Так что, если пришельцы действительно навещают Землю, в НАСА хотят знать об этом все, заверила журналистов заместитель Нельсона по науке Никола Фокс. "Мы же ученые! - напомнила она. - Мы просто обожаем любые данные. Особенно новые, которых у нас еще нет". Теперь, заверил Нельсон, в НАСА будут самым серьезным образом изучать любые сообщения о неопознанных летающих объектах - или аномальных явлениях. К сожалению, большинство видеозаписей и других свидетельств - очень плохого качества. Поэтому администрация НАСА обратилась ко всем с просьбой: "Если вы наблюдаете неопознанный аномальный феномен, пожалуйста, снимите его на видео в как можно более лучшем качестве. Нам будет что изучать".