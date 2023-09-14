Василий Иванов: Китайская армада рвется в океан

07:24 15.09.2023 Но пока флот КНР доминирует лишь в ближней морской зоне



Об авторе: Василий Иванович Иванов – журналист.



Корабли ВМФ НОАК часто заходят в российские порты с дружественным визитом. Фрегат "Юн Вей" на подходе к Кронштадту летом 2017 года. Фото Владимира Карнозова



Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая предназначен для обороны побережья от ударов противника с моря, предотвращения высадки морских десантов, защиты морских и океанских коммуникаций. А также для обеспечения национальных интересов КНР на море – самостоятельно и совместно с другими видами ВС.



На ВМФ НОАК возложены следующие основные задачи:



– отражение нападения противника с морских направлений, оборона военно-морских баз (ВМБ), портов и важных районов;



– уничтожение боевых кораблей и транспортов противника, нарушение его морских коммуникаций;



– нанесение ударов по ВМБ, портам и береговым объектам противника с целью ослабления его боевого потенциала;



– проведение совместно с Сухопутными войсками и ВВС морских десантных и противодесантных операций;



– поддержка приморских флангов группировок Сухопутных войск и совместная оборона островов и важных районов побережья;



– морская блокада противника и действия по снятию блокады китайского побережья;



– защита морских коммуникаций, районов рыболовства, разработки полезных ископаемых и проведения научно-исследовательских работ.



В мирное время ВМФ НОАК выполняет задачи по учебно-боевой подготовке и демонстрации флага.



ОСОБЕННОСТИ БАЗИРОВАНИЯ



Силы и средства ВМФ НОАК базируются в оборудованных обороняемых районах.



Имеется три ВМБ и около 80 пунктов базирования. Важную роль играют морские и речные порты (около 120). Все ВМБ находятся в удобных и закрытых бухтах. В качестве якорных стоянок может быть использовано множество небольших гаваней и бухт и около 50 отдельных причальных сооружений.



Наиболее развита система базирования в оперативных зонах Северного и Восточного флотов (Желтое и Восточно-Китайское моря). Здесь сосредоточена основная группировка ВМФ – до 80% корабельного состава. На многих ВМБ и пунктах базирования выполнены работы по углублению фарватера, удлинению причального фронта, расширению складов, строительству подъездных путей и т.п



Оборонительные сооружения на морском побережье образуют систему районов обороны и отдельных опорных пунктов. Наиболее мощные укрепления прикрывают административные центры, ВМБ и пункты базирования ВМФ, крупные порты, десантно-доступные участки побережья. Около 90% всех укреплений расположено в зонах базирования Северного и Восточного флотов. В угрожаемый период могут быть задействованы подразделения береговой охраны и суда торгового флота.



Система базирования ВМФ НОАК в целом удовлетворяет существующие потребности. При этом развитие ее отстает от планов модернизации корабельного состава.



СИЛЫ И СРЕДСТВА



Численность личного состава ВМФ НОАК – около 300 тыс. человек, из них около 50 тыс. – военнослужащие по призыву. Плавсостав боевых кораблей и катеров составляет порядка 42 тыс. человек, из них 6,4 тыс. – офицеры. В морской пехоте – 16–20 тыс. человек, в угрожаемый период предполагается увеличение до 50 тыс. В морской авиации ВМФ НОАК – 26 тыс. человек, из них порядка 1,5 тыс. – летный состав.



Комплектование рядового состава – смешанное, по воинской обязанности и по контракту. Сроки службы: срочной – два года, по контракту – пять лет. Для службы на береговых должностях привлекаются женщины.



По состоянию на 2023 год на вооружении состоят боевые корабли – 295, боевые катера – 530, вспомогательные суда – 265, боевые самолеты – 372, самолеты вспомогательной авиации – 64, вертолеты – 86, БПЛА – 48, орудия зенитной артиллерии – 465, боевые бронированные машины – 274, орудия полевой артиллерии и минометы – 180, противотанковые средства –189 единиц. Резерв ВМФ составляют 20 боевых кораблей на базах хранения.



Формирования ВМФ оснащаются новыми боевыми кораблями и вспомогательными судами, способными действовать в удаленных районах океанских театров военных действий (ТВД). К их числу относятся атомные подводные лодки (ПЛАРБ) с баллистическими ракетами типа "Цзинь" (пр. 094), многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) типа "Шан" (пр. 093А), дизель-электрические подводные лодки (ДЭПЛ) типа "Юань" (пр. 041), эсминцы с ударным ракетным оружием (УРО) типа "Куньмин" (пр. 052D и пр. 055), фрегаты УРО типа "Сюйчжоу" (пр. 054А), десантно-вертолетные корабли-доки (ДВКД) типа "Куньлуншань" (пр. 071), танкодесантные корабли (ТДК) "Басяншань" (пр. 072А), тральщики типа "Хоцю" (пр. 082-II), разведывательные корабли типа "Бэйцзисин" (пр. 815А), универсальные транспорты снабжения типов "Цяньдаоху", "Даньяо" (пр. 903А и 904А(В).



На базе авианосца "Ляонин" апробируются возможности перспективной авианосной ударной группы (АУГ). Начато освоение авианосца национальной разработки (проект 001А) "Шаньдун". Завершаются работы по созданию атомного авианосца (пр. 002А).



Строительство ВМФ позволило за 20 лет существенно изменить корабельный состав в сторону увеличения крупных кораблей основных классов (АПЛ, авианосцы, эскадренные миноносцы).



Родами сил ВМФ НОАК являются подводные и надводные силы, военно-морская авиация, войска береговой обороны, морская пехота.



КОРАБЕЛЬНЫЙ СОСТАВ



Военное руководство КНР активно наращивает подводный флот. В боевом составе находится 59 ПЛ, в том числе шесть АПЛ.



Морская компонента сил ядерного сдерживания (СЯС) представлена ПЛАРБ типа "Ся" с 12 баллистическими ракетами (БР) "Цзюйлан-2". Командование планирует, что с 2025 года морской компонентой СЯС станут четыре ПЛАРБ пр. 094 "Цзинь", каждая с 12 БР "Цзюйлан-2" и с противокорабельными ракетами (ПКР). Предположительно также будут достроены две ПЛАРБ пр. 094В, каждая будет нести по 16 ракет "Цзюйлан-2".



На смену устаревшим АПЛ пр. 091 "Хань" построены три новые – пр. 093 "Шан". Ведется строительство новых АПЛ пр. 095. На вооружении стоят 12 ДЭПЛ российской постройки – пр. 877, 636 и 636ЭМ ("Варшавянка"). Имеются 13 ПЛ пр. 039 "Сун" китайского производства. Более старыми, но боеспособными являются ПЛ пр. 035 "Мин" – 14 единиц. Наиболее современными из дизельных являются 13 ДЭПЛ пр. 041А "Юань". Начато строительство современных ДЭПЛ пр. 043.



Авианосец "Ляонин" (в составе флота с 2012 года) – бывший авианесущий крейсер пр. 11436. На нем может быть размещено до 24 истребителей "Цзянь-15" (китайский аналог Су-27К) и до 18 вертолетов (Ка-31 радиолокационного дозора, противолодочные Ка-28 российского производства и китайские транспортные "Чжи-8").



Идет достройка спущенного на воду нового авианосца полностью китайской постройки.



Эсминцы (ЭМ, 26 единиц): шесть ЭМ УРО типа "Ланьчжоу" (пр. 052С); пять ЭМ УРО типа "Куньмин" (пр. 052D); два ЭМ УРО типа "Шэньян" (пр. 051С); один ЭМ типа "Шэньчжэнь" (пр. 051B); два ЭМ типа "Гуанчжоу" (пр. 052B); четыре ЭМ российских пр. 956Э (два) и 956ЭМ (два); два ЭМ типа "Харбин"; четыре ЭМ типа "Люйда" (пр. 051).



Самым многочисленным классом надводных кораблей (45 единиц) являются фрегаты: 23 типа "Сюйчжоу" (пр. 054А), два типа "Мааньшань" (пр. 054), шесть типа "Цзясин", четыре типа "Аньцин", 10 типа "Наньтун".



С 2012 года введены в строй 32 корвета "Бэнбу" пр. 056, из которых 14 – противолодочные пр. 056А.



Десантные корабли (80 единиц) представлены пятью ДВКД типа "Куньлуншань" (пр. 071); 39 ТДК, в том числе 15 типа "Басяньшань" (пр. 072А), девятью типа "Юйтин", четырьмя типа "Юйкан" (пр. 072), 10 типа "Суншань" (пр. 073А), одним типа "Уданьшань"; 31 средним десантным кораблем, в том числе девятью типа "Юйлян", 12 типа "Юйхай", 10 типа "Юйбэй"; тремя малыми десантными кораблями на воздушной подушке пр. 1232.2; двумя ДТД типа "Дунхайдао" и "Гуанхуакоу".



Минно-тральные корабли представлены одним минным заградителем пр. 918 "Волэй" и 35 тральщиками: 10 типа "Учуань" (пр. 081А), пятью типа "Хоцю" (пр. 082-II), 12 пр. Т-43, восемью типа "Восао".



Разведывательных кораблей семь, из них один типа "Бэйцзисин" (пр. 815), пять типа "Бэйцзисин" (пр. 815А), один типа "Бэйдяо" (пр. 814А).



Имеется 528 боевых катеров, из них 106 ракетных (пр. 022, 037-II, 037-IG), 122 сторожевых (пр. 037-I, 037, 062-I) и 300 десантных.



Вспомогательных судов – 261, из них 14 – универсальные транспорты снабжения. Последние представлены двумя судами типа "Цяньдаоху" (пр. 903), шестью типа "Цяньдаоху" (пр. 903А), тремя типа "Дяньяо" (пр. 904А и В), одним пр. 908, двумя типа "Фуцин" (пр. 905).



ВМФ НОАК занимает первое место в мире по количеству ДЭПЛ, фрегатов, ракетных и сторожевых катеров, десантных кораблей. По общему тоннажу и вместимости десантных кораблей уступает американскому флоту. По количеству АПЛ и эсминцев занимает третье место в мире (по ПЛАРБ и АПЛ – после ВМС США и ВМФ РФ, по эсминцам – после американского и японского флотов).



Сегодня ВМФ НОАК обладает потенциалом, достаточным для решения задач в китайских морях, ограниченных "первой цепью островов". Но необходимо учитывать высокую динамику обновления корабельного состава.



МОРСКАЯ АВИАЦИЯ



Предназначена для поиска и уничтожения ПЛ, надводных кораблей и катеров, десантных отрядов, конвоев, одиночных транспортов (судов) и самолетов противника; прикрытия от ударов с воздуха кораблей и объектов флота; минных постановок и противоминной обороны; воздушной разведки и РЭБ; наведения ударных сил на группировки противника, выдачи целеуказания; ракетно-бомбовых ударов по ВМБ, авиабазам и портам противника; высадки морских десантов и др.



Авиация ВМФ подразделяется на авианосную, базовую (бомбардировочную, истребительную, противолодочную, разведывательную и военно-транспортную), а также наземные силы ПВО.



Авианосная авиация насчитывает 23 боевых самолета (истребители "Цзянь-15" – 21, учебно-боевые "Цзяньцзяо-15" – два), шесть боевых вертолетов (противолодочные "Чжи-18F"), шесть вспомогательных вертолетов (ДРЛО "Чжи-18J" – четыре, поисково-спасательные "Чжи-9С" – два).



Боевая базовая авиация насчитывает 349 боевых самолетов. Бомбардировочная – 40 бомбардировщиков "Хун-6", 120 истребителей-бомбардировщиков "Цзянхун-7/7А". Истребительная – 124, представлена 24 Су-30МКК российского производства, "Цзянь-7М" – 28, "Цзянь-8" – 24, "Цзянь-10" – 24 и "Цзянь-11В" – 24. Разведывательная – 30 БПЛА: "Юньчжень-8" – 21, "Юньгань-9" – два, "Юньгань-8" – семь.



Противолодочная авиация (семь единиц) – три самолета-амфибии китайского производства "Шуйхун-5", четыре "Кунцянь-200". Также имеются учебно-боевые самолеты "Цзяньцзяо-9" – 28. Стратегические разведывательные БПЛА представлены аппаратами BZK-005 – 28.



Самолеты вспомогательной авиации: транспортные – 48 (Як-42 – два, "Юнь-5" – 13, "Юнь-7" – 15, "Юнь-8" – шесть, "Юнь-12" – 10, RJ-200 – два); самолеты ДРЛО – восемь ("Кунцзин-500" – один, "Кунцзин-200" – семь), также есть четыре самолета-заправщика "Хунъю-6". Парк вертолетов вспомогательной авиации – 24 транспортных, девять вертолетов ДРЛО и три спасательных. В палубной авиации недостаточен опыт летного состава. Ближний радиус действия истребительной авиации и неудовлетворительное оснащение устаревших надводных кораблей средствами ПВО снижают боевой потенциал ВМФ в дальней зоне.



БЕРЕГОВАЯ ОБОРОНА



Войска береговой обороны (БО) разделены на районы, оперативно подчиненные командованию соответствующего флота. В каждом по шесть районов БО: Северный флот – Далянь, Инкоу, Циньхуандао, Тяньцзинь, Вэйхай и Цзяонань; Восточный – Ляньюньган, Усун, Динхай, Вэньчжоу, Ниндэ и Сямынь; Южный – Чжаньцзян, Бэйхай, Хуанпу, Шаньтоу, Хайкоу и Сиша (Парасельские острова).



Формирования БО включают две бригады ПВО, три береговых ракетных полка, шесть зенитных артиллерийских полков, 17 отдельных береговых ракетных дивизионов, шесть отдельных зенитных артиллерийских дивизионов. На вооружении их находятся 116 ПУ противокорабельных ракетных комплексов (ПКР) ("Инцзи-62" – 48, "Хайин-4" – 52, "Хайин-2" – 16), зенитные средства – 476 (ПУ зенитных управляемых ракет (ЗУР) "Хунци-9" – 20, орудия зенитной артиллерии – 456).



Морская пехота включает две бригады, еще четыре находятся в состоянии формирования. Кроме подготовки к десантным операциям, морпехи несут гарнизонную службу на спорных Парасельских островах. На вооружении бригад состоят 108 боевых машин с тяжелым вооружением, 120 БМП "тип 05" и 46 БТР. Артиллерия – 180 единиц, противотанковые средства – 189 единиц.



СТРОИТЕЛЬСТВО И МОДЕРНИЗАЦИЯ



Модернизация ВМФ НОАК происходит главным образом за счет заимствования или приобретения зарубежного вооружения и передовых технологий. Значительная часть технологий заимствуется посредством покупки за рубежом образцов морского ВВТ и разработки однотипного отечественного. Главным поставщиком вооружений и технологий остается Россия (более 85% китайского импорта вооружений).



Основные усилия сосредоточены на повышении возможностей флота отстаивать национальные интересы за пределами государственной территории, решать задачи ПВО и противолодочной обороны корабельных группировок (в том числе АУГ), прикрытия ВМБ, портов, приморских аэродромов и др.



С 2014 года китайские моряки участвовали в национальных и многосторонних учениях и поисково-спасательных операциях в Тихом, Индийском и Аталантическом океанах. С 2008 года к миссии по борьбе с пиратством в Аденском заливе привлекалось более 26 китайских корабельных групп (свыше 70 кораблей и судов).



Наряду с формированием пунктов передового базирования (материально-технического обеспечения) на территории зарубежных стран и на спорных островах Южно-Китайского моря идет процесс реорганизации системы ВМБ и военно-морских районов (ВМР). На каждом флоте решено оставить по одной ВМБ, прочие реорганизовать в ВМР. Китайские военные специалисты отмечают, что за последние 15 лет боевые возможности флота выросли, в том числе по решению задач в дальних морских зонах. По мнению командования ВМФ НОАК, существующие силы и средства позволяют в полной мере решать поставленные задачи в прибрежной и ближней морской зоне.



ВЫВОДЫ



Основной задачей военно-морской политики КНР является достижение доминирования в западной части Тихого океана, где Китай вовлечен в споры о принадлежности участков дна Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, богатых энергоносителями, а также обеспечение безопасности морских коммуникаций. Применение ВМФ НОАК проводится в рамках военно-доктринальных концепций, предполагающих готовность флота к ведению боевых действий в первую очередь в акваториях прибрежных морей; подготовку к ведению действий на всю глубину морских (океанских) ТВД; участие в нанесении ядерного удара; проведение долгосрочных операций в морских и океанских зонах. К сильным сторонам ВМФ НОАК можно отнести высокие темпы перевооружения, направленные на внедрение новых кораблей национальных проектов, ракетных и патрульных катеров. К слабым сторонам ВМФ НОАК относятся недостаток вспомогательных судов и малый опыт их экипажей по обеспечению действий группировок ВМФ в океанской зоне. Использование флота для прикрытия морских коммуникаций затруднено отсутствием необходимого количества самолетов-заправщиков.



14.09.23 Источник - НВО

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