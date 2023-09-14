О монополии БРИКС и не только, - интервью Сергея Переслегина

07:55 15.09.2023 …и словах папы римского о России

Сергей Переслегин



"ЗАВТРА". Сергей Борисович, поговорим о прошедшем в южноафриканском Йоханнесбурге саммите БРИКС. Это объединение пополняется шестью новыми участниками: Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия и ОАЭ. БРИКС и по ВВП, и по другим параметрам уже обогнал западную "Семерку". У Аравии достаточно большой ВВП, у Эфиопии - население. Эмираты - экспортный гигант. Что у нас дальше по списку?



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Дальше - Иран, страна с древнейшей непрерывной историей, которая могла создать культуру, альтернативную европейской. А еще Иран - это и технологии, и нефть, и атом, который у них уже есть.



"ЗАВТРА". А также хороший опыт жизни в технологической изоляции…



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Лучший, чем у кого бы то ни было, если не считать Северную Корею.



Далее: Аргентина - животноводческий гигант. Интересно, что почти одновременно с этими событиями выступил Илон Маск и начал объяснять, насколько вредно животноводство, как оно приводит к глобальному потеплению и будущей гибели человечества. Вообще, любопытно читать адептов глобального потепления, которые сначала боролись против традиционной энергетики, а в последние годы изменили направление главного удара. Теперь это - удобрения, сельское хозяйство, прежде всего животноводство. Конечно, эти адепты пока открыто не говорят о том, что все это нужно для выполнения главной задачи - резкого уменьшения численности людей. И именно Аргентина в их расчетах - достаточно важный элемент. Ей уже вежливо намекают о самых разнообразных последствиях в случае ее вступления в БРИКС…



Ну и Египет - одна из древнейших человеческих цивилизаций, следующая интересная страна, которая пополнит БРИКС.



"ЗАВТРА". Выходит, Европу с ее Аристотелем и Платоном меняют на более древнюю цивилизацию с истоками в Египте…



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. На самом деле, если вспомнить даже не Сократа и Платона, а досократиков, то Фалес Милетский, считающийся первым философом Греции, возводил свое знание к египетским жрецам. Это интересный момент углубления истории. С этой точки зрения изменения в БРИКС для меня гораздо более важны, чем экономические показатели.



"ЗАВТРА". Большая часть мира сделала выбор в пользу нового центра силы и новых правил мирового общежития.



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Да, и теперь "Семерка" уже никак не может говорить, что ее позиция - это позиция Земли, то есть основной части экономики, основной части населения, основной части торговли. Все это уже не так.



БРИКС стоит рассматривать в большей степени не как экономический союз. Членами организации являются государства с самой древней историей и самой древней непрерывной историей, поэтому с точки зрения цивилизации и культуры БРИКС уже в значительной мере не альтернатива, не конкурент, а практически монополия. Это самое важное из того, что произошло.



Есть еще один момент. Недавно я посчитал вероятности постиндустриального перехода для России, США и Европы. Напомню, постиндустриальный переход - это колоссальный скачок вперед, позволяющий не скатиться к фазовой катастрофе. Понятно, что для всех шансы на переход невелики. Больше всего их у США, хотя по расчетам их сильно меньше половины. Дальше идет Россия. А вот для Европы - менее половины процента. Это пренебрежимо малая величина - в подобных расчетах показатель меньше 3–4% считается нулевым, и сценарий закрывается. Поэтому мы находимся в точке, где США четко отрывается от Европы, они перестают идти как единая структура. Европа может выйти из ситуации, в которую она сама себя завела, только чудом.



И вот в таких условиях формируется принципиально новая культурная общность - БРИКС. Европа, которая в течение почти всей своей истории была конгломератом враждующих государств, все же была единым культурным пространством. Теперь прослеживается другая новация.



"ЗАВТРА". Здесь именно Россия - точка сборки БРИКС?



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Несомненно. Пока в политической игре для России это не оказалось единственно возможным ходом, никакой сборки БРИКС не происходило. Но Россия его сделала. Лет через 5–6 это расширенное межгосударственное объединение можно будет считать единым культурным пространством. И для него как для общего целого считать вероятности перехода будет чрезвычайно интересно. Для анализа этой структуры нам даже, скорее всего, понадобятся новые техники прогноза.



"ЗАВТРА". В связи с этим интересно обращение папы римского Франциска к молодым католикам России, вызвавшее немалый переполох. Его слова о величии России возмутили киевский режим. Украина обвинила понтифика в том, что он служит Кремлю, и даже занесла его на сайт "Миротворец". Ватикану пришлось оправдываться за сказанное его главой. Какова подоплека этих событий?



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Недавно один отставной американский военный на вопрос, почему Америка Байдена так ненавидит Россию, ответил: потому что Россия - всерьез христианская страна. Это означает, что русские, по крайней мере, многие из них, Евангелие рассматривают как то, что необходимо учитывать в своей практической жизни. То есть с Богом нужно, по меньшей мере, соотноситься, и те вещи, которые Господь делать не велит, делать не надо.



Америка при Байдене - страна глобалистов, это принципиально антихристианское государство. Да, христианство всегда было для американцев очень важной частью существования, но глобализм неминуемо приходит к идеям инклюзивного капитализма, а это ведет к неизбежному краху государства. То есть к тому, что государство нужно убрать и заменить наднациональным правительством, которое в принципе не может быть религиозным. Глобалисты рассматривают религию как темные пережитки, и потому ей объявлена тотальная война. Ставленник глобалистской группы Байден здесь не исключение, он обязан вести себя, как антихристианин.



Постепенно в мире начинают осознавать наступающий всеобщий кризис. И он очень жестко подвергает испытанию веру. То есть: либо ты его проходишь как верующий, либо как борец с верой. Держать нейтралитет, кивая на толерантность, не получится, потому что проект инклюзива - принципиально антихристианский.



"ЗАВТРА". Другие верования это задевает?



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Инклюзивный капитализм с тем же успехом и антимусульманский, а если с ним еще поработают, то он станет и антибуддистским. Но антихристианство в нем выражено наиболее жестким образом. Соответственно, хотела того Россия или нет, но она, поскольку в существующем конфликте оказалась на другой стороне, вынуждена быть страной христианской. А если учесть, что это полностью соответствует ее культурному коду, ее истории, то такой выбор ей сделать легче, чем Америке Байдена выбрать антихристианское поведение.



Папу римского долгое время пытались убедить, что глобализм может ужиться с христианством, что между Церковью и глобалистами много общего. Франциск, человек изначально очень неглупый, который видит, как мир с каждым днем становится все более жестким, в какой-то момент времени понял, что в данном случае его пытаются использовать. Причем против Господа. Как политик он вправе сделать любой выбор, но если его позиция жестко входит в клинч с его онтологией, картиной мира, внутренней сущностью, тогда понтифик уже не может оставаться политиком.



"ЗАВТРА". Папа римский сделал свой выбор?



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Я не утверждаю, что Франциск сделал выбор раз и навсегда. Но сейчас, даже если его личные симпатии находятся на стороне Украины, он, будучи христианином, отцом христиан, папой римским, понимает, что именно православная Россия сегодня защищает христианство, а нынешняя Украина стоит на стороне антихристианских ценностей. И это различие является жестким и непреодолимым. Именно этим вызвано комплиментарное высказывание папы римского в сторону России. Да, на него станут давить, понтифик будет вынужден маневрировать, но в данном случае выбор им уже сделан. Это означает, что распада католического мира пока не ожидается, и он будет жестко выступать против глобалистской идеи разрушения христианской картины мира.



Из-за этого я, кстати, ожидаю больших неприятностей для некоторых режимов Европы. В первую очередь для Макрона. Очень похоже, что через некоторое время крайне антироссийская, проукраинская позиция Франции, Испании и Португалии может быть поставлена под некоторое сомнение, поскольку большая, но на какое-то время заснувшая сила начинает понимать, за что идет борьба в современном мире. И здесь Ватикан вынужден занять конкретную позицию. Да, еще будут какие-то отступления от нее, но и мы все поняли, и украинцы все поняли, поэтому и занесли Франциска в "Миротворец".



Сегодня воюет не Россия с Украиной, и даже не Россия с Западом, сражается мир трансценденции с миром прагматики, с миром торговли. И я на стороне трансценденции.



"ЗАВТРА". Сергей Борисович, спасибо за этот расширенный комментарий!



Беседовала Наталья Луковникова Источник - завтра

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