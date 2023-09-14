Величие чучхэ, - Александр Дугин

07:57 15.09.2023

Величие чучхэ, "rogue States" и большое человечество

нам нужна глубинная деколонизация нашего сознания

Александр Дугин

14.09.2023



Сближение России с КНДР прекрасная инициатива. Именно встречи и переговоры российского Президента Владимира Путина и потомственного главы КНДР из солярной династии Кимов Ким Чен Ына стала главной сенсацией ВЭФ. Запад прокомментировал так: сорвать это сближение любой ценой, запретить любые движения России и Северной Корее навстречу друг другу.



Но сейчас после полутора лет драматической СВО мы можем сейчас по-настоящему рассчитывать только на помощь тех, кто решительно вступил на путь тотальной борьбы с доминацией Запада, кто защищает всерьез свой суверенитет и опирается в этом на свое суверенное мировоззрение. А это сегодня прежде всего Северная Корея и Иран. А также Беларусь, но мы с ними одно.



Не случайно все они названы Вашингтоном "rogue States". Те, кто бросают либералам-глобалистам прямой вызов, подвергаются немедленно маргинализации и демонизации. Это война и ее законы.



Российская элита долгое время оставалась под полным контролем Запада - прежде всего ментальном, культурном, идеологическим. Отсюда высокомерное и ироничное отношение к Северной Корее и идеям чучхэ (а это на корейском значит лишь "суверенитет", "опора на собственные силы", то есть на свой Дазайн). То же самое и в отношении Ирана, провозгласившего примат традиционных ценностей шиитской религии и иранской культуры над западным либерализмом. И снова в основе лежит цивилизационный суверенитет. И в отношении полностью независимой от Запада Беларуси и ее бессменного истинного лидера - та же ситуация. Лукашенко - гарант свободы и независимости своего народа, а значит, "враг Запада".



Вообще идеология чучхэ (주체) очень интересная и самобытная. Это понятие не новое, но взято из корейского конфуцианства. Древнее значение выражения "чучхэ" -- "вещь, видимая со стороны субъекта". Это прямой аналог "содержания интенционального акта" в феноменологии Брентано-Гуссерля. Существует не вещь, а наше преставление о ней. Это также близко тезису Беркли "esse percipere est". Но Ким Ир Сен, легендарный основатель новой Кореи, придал этому значение, близкое древнему автохтонно корейскому культу чхондоге, где оно толкуется в смысле духовного суверенитета корейской общности, предшествующему представлениям о внешнем мире. То есть мы имеем дело с этнофеноменологией, с представлением о сакральном интенциональном акте, структуры которого предопределены спецификой корейской ментальности, отражающейся в вещах внешнего мира. По сути, речь идет о тотальном цивилизационном суверенитете и полной опоре на собственные силы. Кроме того, в культе чхондоге важную роль играет проект построения корейского идеального общества, свободного о темной стороны бытия, которая преодолевается синхронизацией душевных усилий всех корейцев. Суверенитет, о котором здесь идет речь, это прежде всего суверенитет души (по-корейски "маым" - 마음).



Доктрина чучхэ одновременно предполагает полный отказ от индивидуальной антропологии и торжество холизма (аристотелевский тезис о том, что целое больше, чем совокупность его частей). Народ приравнивается к духовной армии (доктрина "сонгун", 선군).



В этике чучхэ страшнее всего "низкопоклонство". Этот важнейший термин, означающий, что человек берет за образец нечто внешнее по отношение к своему народу (민족), к своей культуре. Он предает духовный суверенитет своей души и перестает быть человеком.



Доктрина чучхэ радикально отвергает капитализм и западную гегемонию, презирает комфорт и беспощадна к коррупции.



Смеяться над идеями чучхэ было принято в конце советского периода, когда либеральная диссидентская интеллигенция сама впала в чистое "низкопоклонство". Результат очевиден -- была потеряна страна, социальная справедливость, промышленность, независимость, достоинство. То есть советская интеллигенция просто примкнула к западной демонизации своего идейного противника, предала свою собственную общность и самобытность.



Увы, это отношение к КНДР продолжилось и при Путине. В отношении родины чучхэ мы продолжали вести себя, "низкопоклонствуя" перед Западом. Поэтому мы и осудили в 2016-2017 годах в Совбезе ООН ядерную программу Северной Кореи. Себе же на голову. В очередной раз мы пошли за Западом, а Запад уже вовсю готовился к войне против нас.



Но сейчас мы начали исправляться. И встреча Путина с Ким Чен Ыном в рамках Владивостокского Экономического Форума, до этого визит в Пхеньян министра обороны Шойгу и объявление о масштабном сближении и военно-политическом партнерстве между Россией и КНДР устами Лаврова -- важные признаки работы над ошибками.



Необходимо трезво понять: кто отвергает западную гегемонию, тот (для Запада и его вассалов) и есть "rogue State". Кто ей служит - даже открыто нацистский террористический режим на Украине - тот "демократия" и "права человека".



Россия в глазах Запада сегодня тоже "rogue State". И прозападная (по-прежнему "низкопоклонствующая") элита в России с этим согласна. Но деколонизация России и императив суверенитета требуют от нас покончить с таким положением дел. Нам нужна своя русская православная версия замечательного учения чучхэ, то есть доктринальное оформление нашей цивилизационной самобытности и самодостаточности. Да, мы открыты к друзьям, но мы живем в нашем мире, построенном по законам русской интенциональности. Мы суверенный субъект истории, а не марионетки под внешним управлением.



А Запад и его претензии на истину в последней инстанции надо отвергнуть радикально.



Как героические люди чучхэ и мудрые и стойкие иранцы. Как верные своей идентичности добрые и мужественные белорусы. Западу надо отказать в праве быть универсальным субъектом. Его надо превратить в объект изучения. Как бабочку или гриб. Кого бабочка или гриб считают "rogue State" очень любопытно, но все-таки очевидно не является высшей формой знания или всеобщим законом. Это лишь мнение.



Запад - это регион, одна из нескольких провинций Большого Человечества. В Большом Человечестве есть и иные регионы и провинции. И они имеют свое мнение, кто "rogue State", а кто нет. Смешно ли и отстало ли быть сторонником чучхэ или шиитского учения вилайат-и факих, или, напротив, достойно и благородно. Справедливо ли поддерживать Отца белорусского народа или это старомодно. Это решать не только коллективному Западу, а Большому Человечеству. И мнения тут могут существенно расходиться. И так со всем. И с ЛГБТ, и с гендерной политикой, и с миграцией, и с правами человека, и с капитализмом, и с частной собственностью, и с гражданским обществом, и с ИИ.



Нам нужна глубинная деколонизация нашего сознания.



Нам необходимо собственное суверенное мировоззрение. Мы восстали против западной доминации, но мы во много все еще остаемся колонией. Ментальной колонией.



И надо, не стесняясь, учиться у тех, кто уже прошел по героическому пути этого восстания большое расстояние.



Ким Чен Ын, добро пожаловать.



Дальний Восток будет теперь территорией свободы.