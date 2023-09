Новое обострение в Закавказье. Ереванский бардак, Нагорный Карабах и Зангезурский коридор, - И.Титов

07:58 15.09.2023

Илья Титов

15.09.23



В Закавказье новое обострение. Так уж сложилось климатически, что эти места представляют собой полную противоположность зоне боевых действий, к которой ныне привлечено всеобщее внимание: если степи Запорожья весной и осенью становятся непроходимыми из-за загадочного явления, которое The New York Times называла rasputitza, то горы южной части Закавказья, напротив, совершенно непригодны для ведения боевых действий летом и зимой. Поэтому все войны с активными наступательными действиями здесь ведутся либо весной, либо осенью - как это было в 2020-м и едва не случилось в сентябре 2022-го. К началу сентября 2023-го блокада остатков Нагорно-Карабахской Республики, установленная фактически еще в декабре и в июле превращенная в полноценный пограничный контроль Азербайджана над Лачинской дорогой, поставила непризнанное государство на грань гуманитарной катастрофы. Время пришло.



В Азербайджане начался сбор резервистов, после чего Армения тоже начала призыв. Пользователи соцсетей из Азербайджана щедро делились фотографиями подготовки фортификационных сооружений вдоль линии соприкосновения в Карабахе, а также видеозаписями движения военной техники. Широко разошлась новость о том, что азербайджанцы наносили на свою технику опознавательные знаки в виде перевернутой буквы "A", перечеркнутой буквы "Z", букв "F", "O" и "V". Это тут же вызвало параллели с главным мемом эпохи СВО - опознавательными буквами "Z", "V" и "O" на нашей технике. Но вряд ли Баку приготовил для вторжения в крохотный Карабах целых пять группировок бронетехники, скорее, знаки нарисовали произвольно, дабы блеф выглядел как можно убедительнее. Впрочем, вопрос о том, являются ли действия азербайджанской стороны блефом, не так прост. Да, слишком наигранными смотрятся заверения местного военного ведомства в том, что передвижение техники вдоль линии соприкосновения - это просто учения. Да, робкие просьбы не распространять фото и видео "подготовки к боям" выглядят особенно забавно с учетом того, как легко могли бы власти пресечь подобное, если бы захотели. Да, затея с перевернутой "A" уж слишком старается быть похожей на нашу прошлогоднюю раскрутку последней буквы латинского алфавита - со всеми этими аватарками, изменением логотипов организаций в соцсетях и околополитическими картинками. Но не увидеть за этим блефом реальных амбиций просто нельзя. Азербайджан намерен закрыть карабахский вопрос, и тот факт, что наиболее активные движения, предполагающие многомесячную скрытую подготовку, начались чуть ли не сразу после сочинской встречи Путина и Эрдогана, намекает: в этот раз вопрос все же будет закрыт.



Давайте не будем поддаваться истерике многочисленных армянских блогеров и лидеров мнений. Карабах России не нужен, Карабах России не интересен. Ввязываться в полномасштабную войну, руководствуясь чисто гуманитарными соображениями, и бросаться защищать государство, которое не признает даже сама Армения, Москва не намерена. Тем смешнее главенствующая в армянском информационном пространстве точка зрения, что защита Арцаха - долг России и ОДКБ (при том, что Карабах в этот самый ОДКБ не входит). В таких настроениях нет ничего удивительного: Армения под завязку наполнена сотрудниками американских и европейских НКО, агентами западного влияния, транслирующими нужные сюжеты. Для них Россия всегда будет виновата во всем: начиная от постепенной потери Ереваном своей субъектности и заканчивая ранним облысением их премьера-соросенка. Показательно, что агентом России этого облизанного журналом The Economist за "результативное строительство демократии" политика называют даже его оппоненты: лояльной Москве оппозиции в Армении нет, а те ее ростки, что все же пробиваются сквозь тонны враждебной истерии, моментально душатся. Так, на прошлой неделе пророссийские блогер Микаэл Бадалян и журналист Ашот Геворкян очень своевременно оказались задержаны в Горисе по делу о незаконном обороте оружия. Принимать во внимание мнение политической нации, построившей всю свою государственность под патронажем Москвы и ныне эту самую Москву винящей в своих проблемах, - пустое дело. Истории с визитом жены Пашиняна в Киев с "гуманитарной" помощью украинцам, с армянами плечом к плечу, с азербайджанцами, сражающимися в составе различных интернациональных отстойников ВСУ, с учениями американцев в Армении и с мольбами о принятии страны в НАТО вместо ОДКБ - лишь естественные следствия этого бардака на месте армянской государственности. Этот бардак уже стоил какой-никакой независимости жителям Карабаха и скоро поставит под вопрос само существование армянского государства.



Куда большее значение, чем Карабах, для России, однако, имеет часть Сюникской области Армении - ее территория, признанная международным правом, что, кажется, не слишком смущает имеющий виды на эту территорию Азербайджан. Зангезурский коридор, идущий вдоль границы Армении с Ираном, должен соединять основную часть "страны огней" с ее эксклавом Нахичеванью. Нюанс состоит в том, что у Нахичевани есть сухопутная связь с Турцией - на узком стыке границ проходит мост "Умут", в свое время раскручивавшийся турками в информационном пространстве как символ единства "двух государств одного народа". Связь Нахичевани с основной частью Азербайджана откроет Турции дорогу, во-первых, к Каспию и Средней Азии, а во-вторых, к российской границе. С учетом турецких амбиций в строительстве торговой связи с центром континента и азербайджанской готовности способствовать этим амбициям, это в перспективе может поставить под угрозу проект транспортного коридора "Север - Юг", который своей сухопутной веткой в обход Каспийского моря должен пройти через территорию Азербайджана. Более того, в свете любви Турции принимать у себя всякую радикальную дрянь, открытие этой дряни сухопутного доступа к южной границе России тоже не поспособствует обеспечению безопасности в Дагестане. Вместе с этим строительства Зангезурского коридора стремится не допустить Иран - для персов поставки подсанкционных товаров через Армению долго были способом обойти ограничения, а контроль Азербайджана и Турции над единственным сухопутным путем отрежет Иран от этого способа. При этом Тегеран старается избежать открыто враждебных шагов по отношению к Баку: четверть населения Ирана, состоящая из этнических азербайджанцев, достаточно лояльна своей стране (к примеру, в прошлом году в массовые беспорядки на северо-западе они включались не особенно активно), но лишний раз будить лихо все же не стоит.