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Стабилизация и модернизация России, - Михаил Делягин
07:59 15.09.2023

правительство Мишустина полностью стабилизировало бюджет: предпосылки для роста выше 7% в год созданы
Михаил Делягин

Благодаря усилиям правительства Мишустина по стимулированию деловой активности эффективным использованием бюджетных средств последствия санкционного удара в целом компенсированы, а страна готова к переходу к уверенному экономическому росту выше 7% в год.

Пока, по итогам первых семи месяцев 2023 года он превысил 2%, что в условиях либеральной политики удушения России искусственно созданным денежным голодом - прекрасный результат. Промышленное производство увеличено на 7.7%, инвестиционный рост, остановленный было санкциями во II квартале прошлого – I квартале этого года на уровне 0,7-3.3%, во II квартале 2023 года достиг фантастических 12,6% (выше было только в I квартале 2022, при восстановлении после коронавируса - 13,8%).

Понятно, что официальная статистика уже давно вызывает даже больше ответов, чем вопросов, - но исполнение бюджета (а качество бюджетной статистики абсолютно) подтверждает успехи правительства Мишустина.

И дело даже не в том, что с сентября динамика нефтегазовых доходов уверенно опережает прошлогоднюю (с учетом внешней конъюнктуры в этом и в прошлом годах это не сложно), что уже в августе профицит федерального бюджета восстановился и достиг 240 млрд.руб., а дефицит 2023 года ожидается на заложенном год назад в бюджет уровне в 2% ВВП.

Главное – динамика ненефтегазовых доходов бюджета: в январе-августе они превысили уровень аналогичного периода 2021 года на 18.8%, сократившись в реальном выражении чуть более, чем на 1%.

Бюджетная ситуация в первой половине 2023 года была исключительно напряженной, но практика показала правоту премьера Мишустина, с января обеспечившего, пусть даже ценой высокого дефицита бюджета, ударное финансирование развития. Деньги, как и бывает при разумном управлении, начали возвращаться сторицей, - и в августе доходы федерального бюджета превзошли прошлогодний уровень на 34,6%. При этом незначительное сокращение нефтегазовых доходов (на 3,4%) сопровождалось оглушительным ростом доходов ненефтегазовых – почти в 1,6 раза! В результате сокращение расходов удалось зафиксировать на незначительной половине процента.

Конечно, это отнюдь не извиняет либералов Минфина и Банка России. Первые, резко сократив субсидирование НПЗ (сделанных ими убыточными "налоговым маневром"), обеспечили скачок цен на бензин и создали реальную угрозу осенне-полевым работам, а вторые постарались погасить развитие, подстегнув рост цен разрушительными ослаблением рубля и повышением процентной ставки.

Более того: Минфин с невероятным даже для него упрямством (объяснимым, вероятно, лишь интересами олигархии) использует для расчета нефтегазовых доходов фантазийные данные британского агентства Argus, что, по оценкам, лишает бюджет сотен миллиардов рублей каждый месяц.

Правда, с 1 января это агентство покидает Россию, - так что, возможно, в 2024 году бюджет вновь станет профицитным.

Но главное в том, что уверенный рост ненефтегазовых доходов (поскольку налоговая нагрузка ненефтегазовых олигархических компаний значительно ниже газовой и тем более нефтяной отраслей) – признак восстановления реального сектора.

Как и в прошлые подобные периоды, стабилизация экономики создает предпосылки для модернизации. Механизмы давно известны: запрет вывода капитала и крупного обналичивания, ликвидация экономической базы офшорной аристократии принудительной деофшоризацией, ограничение произвола монополий и финансовых спекуляций, налоговая и таможенная революция, переориентирующая госрегулирование со стимулирования вывоза сырья на стимулирование производства добавленной стоимости.

Премьер Мишустин обеспечил объективные предпосылки для комплексной, повсеместной модернизации, но их реализация – вопрос уже не хозяйственный, а политический, требующий объединения усилий всех здоровых политических сил нашей Родины.

11.09.23

Источник - delyagin.ru
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