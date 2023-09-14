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|Хантера Байдена обвинили в незаконном хранении оружия
08:09 15.09.2023
Сыну президента США Джо Байдена - Хантеру предъявили обвинения, связанные с незаконным хранением оружия, сообщает в четверг The Hill.
Байден-младший обвиняется в несообщении об употреблении наркотиков в период покупки оружия, а также в хранении оружия в период, когда он находился в наркотической зависимости.
Самые серьезные обвинения предусматривают до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до $250 тысяч.
Ранее в сентябре сообщалось, что специальный прокурор Дэвид Вайс намерен добиться предъявления обвинения сыну президента по делу о хранении оружия к концу месяца.
Сделка с правосудием, которую готовился заключить Хантер Байден, признав себя виновным по делу о налоговых преступлениях и незаконном хранении оружия, развалилась в зале суда.
По условиям объявленной еще в июне сделки Хантер должен был признать себя виновным по двум эпизодам уклонения от налогов в 2017-м и 2018 годах, а также в незаконном хранении оружия, будучи наркозависимым. Однако судья отказалась ее подписать, а адвокатам сына главы Белого дома было дано две недели на составление нового документа.